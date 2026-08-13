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lion93
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Persona X Fornite: Teaser
Je suis même pas surpris. Maintenant toutes les collaborations les plus improbable ne le sont plus.
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posted the 08/13/2026 at 09:13 PM by
lion93
comments (
3
)
shanks
posted
the 08/13/2026 at 09:15 PM
après ça va être la Saison "JV" donc ouais ça va être une foire aux collabs.
Hors Nintendo
suzukube
posted
the 08/13/2026 at 10:39 PM
dooku
posted
the 08/14/2026 at 07:34 AM
J'attends Yakuza Like a dragon alors
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