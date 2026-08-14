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yanssou
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Neagley Saison 1 / BA
Neagley, une nouvelle série spin of issue de l'univers de REACHER, disponible le 16 septembre sur Prime Video.
https://www.youtube.com/watch?v=_Rs_x8fAeUc
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posted the 08/13/2026 at 09:01 PM by
yanssou
comments (
2
)
akinen
posted
the 08/14/2026 at 06:29 AM
Ben oui, si je regarde sherlock holmes, je reve ensuite de mater un spin off sur watson
zephon
posted
the 08/14/2026 at 01:51 PM
la série mère est déjà devenu méga osef au bout de 2 saisons alors un spin off sur neagley pouah
personnage qui apparait à peine dans toute la saga de roman (plus de 30 quand même) en plus wahou
Tom Cruise ne correspondait pas au tas de muscle physiquement tel qu'il est décrit mais il avait plus de charisme que Richardson (deso pour lui)
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personnage qui apparait à peine dans toute la saga de roman (plus de 30 quand même) en plus wahou
Tom Cruise ne correspondait pas au tas de muscle physiquement tel qu'il est décrit mais il avait plus de charisme que Richardson (deso pour lui)