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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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[D23] Panel Kingdom Hearts 16/08 à 1h30


Un petit rappel pour le panel consacré aux 25 ans de Kingdom Hearts qui sera retransmis en direct à la D23 dans la nuit du 16 août à 1h30 sur Youtube chez Disney.

Aux côtés de Tai Yasue, coréalisateur de la franchise, interviendront Renée Johnson, directrice créative du doublage Disney, la réalisatrice des jeux Disney et Pixar Nana Gadd, ainsi que les voix anglaise de Sora et Riku, David Gallagher et Haley Joel Osment.

Après un petit trailer lors du dernier Nintendo Direct, on espère enfin quelques nouvelles pour Kingdom Hearts IV, où l'on peut aisément deviner le reveal d’un premier monde Disney.
https://www.khdestiny.fr/news-1886-Retransmission-sur-YouTube-de-la-conference-KH-au-D23-2026.html
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    burningcrimson, natedrake, kisukesan, link49
    posted the 08/13/2026 at 08:25 PM by yanssou
    comments (5)
    biboufett posted the 08/13/2026 at 08:54 PM
    svp un nouveau trailer avec au moins une fenêtre de sortie, j'aimerais l'avoir en boite avant 2028 u_u
    aozora78 posted the 08/13/2026 at 09:06 PM
    J'y crois zéro à un trailer de KH4 malheureusement.

    Pas de mention de KH4 à l'avance alors que le but de Disney est de faire venir du monde au D23 et au stream, pas de Nomura annoncé, on sait qu'ils vont faire une rétrospective, montrer la collab Fortnite de con, surement annoncer du merchandising... j'ai peur qu'ils nous refassent le cou de la D23 2015 ou ils ont montré qu'un concept art du monde des Nouveaux Héros...
    natedrake posted the 08/13/2026 at 10:55 PM
    Je mise sur Star Wars ou Vaiana pour le premier monde.
    rendan posted the 08/14/2026 at 04:19 AM
    On verra bien. En espérant du lourd
    maddox69 posted the 08/14/2026 at 07:01 AM
    J'adorerais tellement voir Zootopie ! Vous avez la date de GTA 6, vous pouvez respirer, annoncez une date maintenant !
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