Un petit rappel pour le panel consacré aux 25 ans de Kingdom Hearts qui sera retransmis en direct à la D23 dans la nuit du 16 août à 1h30 sur Youtube chez Disney.



Aux côtés de Tai Yasue, coréalisateur de la franchise, interviendront Renée Johnson, directrice créative du doublage Disney, la réalisatrice des jeux Disney et Pixar Nana Gadd, ainsi que les voix anglaise de Sora et Riku, David Gallagher et Haley Joel Osment.



Après un petit trailer lors du dernier Nintendo Direct, on espère enfin quelques nouvelles pour Kingdom Hearts IV, où l'on peut aisément deviner le reveal d’un premier monde Disney.