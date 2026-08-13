Un petit rappel pour le panel consacré aux 25 ans de Kingdom Hearts qui sera retransmis en direct à la D23 dans la nuit du 16 août à 1h30 sur Youtube chez Disney.
Aux côtés de Tai Yasue, coréalisateur de la franchise, interviendront Renée Johnson, directrice créative du doublage Disney, la réalisatrice des jeux Disney et Pixar Nana Gadd, ainsi que les voix anglaise de Sora et Riku, David Gallagher et Haley Joel Osment.
Après un petit trailer lors du dernier Nintendo Direct, on espère enfin quelques nouvelles pour Kingdom Hearts IV, où l'on peut aisément deviner le reveal d’un premier monde Disney.
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posted the 08/13/2026 at 08:25 PM by yanssou
Pas de mention de KH4 à l'avance alors que le but de Disney est de faire venir du monde au D23 et au stream, pas de Nomura annoncé, on sait qu'ils vont faire une rétrospective, montrer la collab Fortnite de con, surement annoncer du merchandising... j'ai peur qu'ils nous refassent le cou de la D23 2015 ou ils ont montré qu'un concept art du monde des Nouveaux Héros...