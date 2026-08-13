Switch 1
: tout sur cartouche de 8,8 Go, fonctionne en 720p/1080p, verrouillé à 30 fps, éclairage environnemental simplifié, temps de chargement plus longs.
Switch 2
: Game Key Card nécessitant un téléchargement de 13 Go, résolution 4K (via mise à l'échelle moderne), 60 fps, effets d'éclairage HD-2D améliorés.
burningcrimson
Ne rêve pas.
Mieux encore : faire un Nintendo Switch 2 edition, qui fonctionne sur les deux machines, mais non, SE doit faire de la merde depuis le début sur la machine, c'est si dommage.
Tu vend 1 million de ce jeux en cartouche NS2, ça te fait 15 000 000€ d'euro de manque a gagner. Tu le sort ur une game key card, ça leur coûtera 2 million.
Tu comprend ouvtu comprend pas?
A coup sur c'est la version qui se vendra le mieux, le public ne s'y trompe pas
C'est vraiment dommage que Nintendo ne fasse aucun effort sur ce point.
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squall294 final fantasy 14 est premier sur l'ehop switch2.....
La masse achètera la version switch2, d'ailleurs quand la switch sera plus du tous soutenu, y aura que la versions switch2 pour les consoles nintendo.
Les game key card se vendent. Pokopia par exemple.....