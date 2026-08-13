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Final Fantasy Resonance
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name : Final Fantasy Resonance
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
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aeris201
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aeris201 > blog
[Final Fantasy Resonance] Différences entre Switch 1 et Switch 2


Switch 1 : tout sur cartouche de 8,8 Go, fonctionne en 720p/1080p, verrouillé à 30 fps, éclairage environnemental simplifié, temps de chargement plus longs.

Switch 2 : Game Key Card nécessitant un téléchargement de 13 Go, résolution 4K (via mise à l'échelle moderne), 60 fps, effets d'éclairage HD-2D améliorés.
https://x.com/MetroidMike64/status/2087883341538247047?s=20
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    yogfei, momotaros, kisukesan, kevinmccallisterrr, link49
    posted the 08/13/2026 at 06:16 PM by aeris201
    comments (20)
    burningcrimson posted the 08/13/2026 at 06:21 PM
    J aimerais bien une upgrade mais avec SE je peux toujours rêver
    aros posted the 08/13/2026 at 06:22 PM
    De toute façon, c'est pas comme si le 60fps pour un jeu 2D est véritablement important. La version Switch va être prise d'assaut.

    burningcrimson
    Ne rêve pas.
    ratchet posted the 08/13/2026 at 06:37 PM
    Day One sur PS5 celui-là et go le platine
    burningcrimson posted the 08/13/2026 at 06:44 PM
    ratchet Tu pourrais poster la liste complète de tes platines stp ?
    ratchet posted the 08/13/2026 at 07:16 PM
    burningcrimson si tu veux! Je fais ça d’ici ce weekend! J’en suis à environ 80 mais avant j’avais un autre compte PSN donc il me manque plein de platine que j’ai obtenu avant… je vais essayer de retrouver l’ancien compte d’ailleurs!
    burningcrimson posted the 08/13/2026 at 07:39 PM
    ratchet Oki merci j'en ai presque 40 mais comme toi, j'en ai perdu beaucoup en changeant de compte psn.
    m0nsieurx posted the 08/13/2026 at 07:55 PM
    Et si on prends la cartouche switch 1 pour la switch 2, on les a les améliorations ?
    aeris201 posted the 08/13/2026 at 07:57 PM
    m0nsieurx Non
    fdestroyer posted the 08/13/2026 at 08:27 PM
    c'est quand-même bien con, il suffirait simplement de mettre un mode "framerate libéré" sur NS1, et du moment que ça tournerai sur la 2, ça serait toujours à fond.

    Mieux encore : faire un Nintendo Switch 2 edition, qui fonctionne sur les deux machines, mais non, SE doit faire de la merde depuis le début sur la machine, c'est si dommage.
    shadowmarshal posted the 08/13/2026 at 09:18 PM
    Donc le jeu peut rentrer sur une cartouche (version NS1) mais sur une game card pour la NS2 ! Abusé !
    aeris201 posted the 08/13/2026 at 09:41 PM
    shadowmarshal Square Enix s’en fout que ca puisse rentrer dans une cartouche, sur Switch 2 il sort tout ses jeux en Game Kay Card sans se poser de question, il n’agit pas au cas par cas.
    cyr posted the 08/13/2026 at 10:12 PM
    shadowmarshal 2€ VS 15 €.

    Tu vend 1 million de ce jeux en cartouche NS2, ça te fait 15 000 000€ d'euro de manque a gagner. Tu le sort ur une game key card, ça leur coûtera 2 million.
    Tu comprend ouvtu comprend pas?
    maxx posted the 08/14/2026 at 06:14 AM
    C'est vraiment dommage, le jeu est taillé pour la NS2 mais pas moyen que je le prenne en GKC. Donc ce sera sur PS5 ou éventuellement NS1 si après les comparos je vois que la diff n'est pas si grande.
    cyr posted the 08/14/2026 at 08:11 AM
    maxx tu fera comment après 2028?
    aeris201 posted the 08/14/2026 at 08:46 AM
    Hate d'acheter la version Switch 2 pour y jouer en superior version

    A coup sur c'est la version qui se vendra le mieux, le public ne s'y trompe pas
    squall294 posted the 08/14/2026 at 09:45 AM
    Cyr le calcul doit pas trop être comme ça. En tout cas autour de moi personne veut prendre les Switch 2 edition de Square-Enix. Ils préfèrent acheter le jeu en version inférieure sur Switch que les prendre sur Switch 2. C'est un peu dommage. On sait maintenant qu'ils peuvent faire des version Switch 2 qui fonctionnent sur Switch 1, ils feraient qu'une seule boîte pour les deux machines ils s'y retrouveraient.
    oreillesal posted the 08/14/2026 at 11:02 AM
    m0nsieurx Allons, il est question de SquareEnix ici
    thorim posted the 08/14/2026 at 11:06 AM
    Si il y avait des trophées, j'avoue que je l'aurais sans doute pris sur Switch 2 mais là c'est sûr que je le prendrais sur PS5.
    C'est vraiment dommage que Nintendo ne fasse aucun effort sur ce point.
    cyr posted the 08/14/2026 at 01:16 PM
    thorim les trophée ? Sûrement pas. Ça sert a rien et ne rapporte rien. Encore si on pouvait gagner des réductions sir le store.....mais non
    .


    squall294 final fantasy 14 est premier sur l'ehop switch2.....

    La masse achètera la version switch2, d'ailleurs quand la switch sera plus du tous soutenu, y aura que la versions switch2 pour les consoles nintendo.

    Les game key card se vendent. Pokopia par exemple.....
    maxx posted the 08/14/2026 at 04:43 PM
    cyr Hé ben j'irai sur une plateforme soit avec encore du physique soit avec des facilités pour le demat. A l'heure actuelle le demat sur console a bien trop de barrières par rapport au PC et je ne veut pas cautionner l'utilisation des GKC a tout va.
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