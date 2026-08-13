: tout sur cartouche de 8,8 Go, fonctionne en 720p/1080p, verrouillé à 30 fps, éclairage environnemental simplifié, temps de chargement plus longs.: Game Key Card nécessitant un téléchargement de 13 Go, résolution 4K (via mise à l'échelle moderne), 60 fps, effets d'éclairage HD-2D améliorés.