Bonjour tout le monde.Je donne mon ressenti sur le remake/remaster de Defender of the Crown, qui vient de sortir aujourd'hui, et auquel j'ai eu la chance jouer.Je vous détaille les 3 modes de jeu, avant de vous donner mon premier avis sur cette nouvelle itération du chez d'oeuvre de Cinemaware, sorti il y a maintenant plus de ... 40 ans (aie aie aie