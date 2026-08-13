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jedi
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Defender of the Crown, The legend returns. Mon avis.
Bonjour tout le monde.

Je donne mon ressenti sur le remake/remaster de Defender of the Crown, qui vient de sortir aujourd'hui, et auquel j'ai eu la chance jouer.

Je vous détaille les 3 modes de jeu, avant de vous donner mon premier avis sur cette nouvelle itération du chez d'oeuvre de Cinemaware, sorti il y a maintenant plus de ... 40 ans (aie aie aie

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    reza, pimoody, stardustx
    posted the 08/13/2026 at 05:29 PM by jedi
    comments (3)
    shanks posted the 08/13/2026 at 05:31 PM
    J'y avais joué sur NES à l'époque.

    Trop jeune, j'ai RIEN compris
    jedi posted the 08/13/2026 at 05:34 PM
    shanks Ah ah tu m'étonnes ... pas si simple à prendre en main au début.
    defcon5 posted the 08/13/2026 at 05:42 PM
    Wow. J'avoue, de ce que tu nous montres, ils ne sont pas fichus de la gueule du client. Ca fait envie, surtout à ce prix là.

    Mais sinon, qu'est ce qu'il était beau, à l'origine
    J'y ai jamais joué, mais les captures d'écran dans Tilt me mettaient l'eau à la bouche...
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