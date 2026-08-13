Bonjour tout le monde.
Je donne mon ressenti sur le remake/remaster de Defender of the Crown, qui vient de sortir aujourd'hui, et auquel j'ai eu la chance jouer.
Je vous détaille les 3 modes de jeu, avant de vous donner mon premier avis sur cette nouvelle itération du chez d'oeuvre de Cinemaware, sorti il y a maintenant plus de ... 40 ans (aie aie aie
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posted the 08/13/2026 at 05:29 PM by jedi
Trop jeune, j'ai RIEN compris
Mais sinon, qu'est ce qu'il était beau, à l'origine
J'y ai jamais joué, mais les captures d'écran dans Tilt me mettaient l'eau à la bouche...