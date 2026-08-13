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Grand Theft Auto VI
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[Xbox Series/Ps5] GTA6 ne bénéficiera d'aucune réduction ou baisse de prix dans l'immédiat


Bien que le prix de 80 dollars pour l'édition standard de Grand Theft Auto 6 puisse sembler excessif pour certains, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a prévenu les fans qu'il ne fallait pas s'attendre à une baisse de prix ou à une réduction dans un avenir proche. S'exprimant sur CNBC, le dirigeant de la société mère de Rockstar Games a souligné que la stratégie tarifaire du jeu avait été mûrement réfléchie, rappelant au passage que Grand Theft Auto 5 n'avait pas fait l'objet de réductions pendant une longue période.

Cela dit, Zelnick ne rejette pas totalement l'idée de remises. Si Take-Two fixe ses propres tarifs, il laisse aux revendeurs le soin de décider s'ils souhaitent ou non proposer des réductions. « Nous établissons nos prix, et les points de vente sont ensuite libres de faire ce qu'ils veulent. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Par conséquent, s'ils baissent le prix, ils réduisent évidemment leur marge sur la vente. »

Évoquant plus en détail les pratiques des distributeurs, Zelnick a précisé que les magasins étaient libres d'offrir des réductions sur des offres groupées. On pourrait ainsi voir apparaître des packs incluant une console, même sans le soutien direct de Sony, Microsoft ou Take-Two Interactive, les revendeurs choisissant simplement de récompenser les acheteurs par des remises sur des achats plus importants.

En faisant référence à la sortie de Grand Theft Auto 5 sur PS3 et Xbox 360 en 2013, Zelnick a noté que son prix était resté inchangé « bien plus longtemps que pour une sortie ou un produit de divertissement classique ». Il convient toutefois de souligner que le secteur a considérablement évolué au cours des treize années écoulées et que les réductions sont devenues de plus en plus fréquentes pour la plupart des jeux, qu'il s'agisse ou non de titres AAA. Conscient de cette réalité, Zelnick a admis que le prix finirait par baisser. Cependant, cela pourrait ne se produire que plusieurs années après la sortie de *Grand Theft Auto 6*, prévue pour le 19 novembre.

Alors que les précommandes de Grand Theft Auto 6 ont été lancées en juin dernier, Take-Two et Rockstar se préparent désormais à intensifier la campagne promotionnelle en amont de la sortie du titre. Une présentation approfondie du jeu est prévue sur Netflix pour le 27 août à 15 h (heure de la côte Est des États-Unis). Les fans ne disposant pas d'abonnement devront patienter six heures avant que ce même contenu ne soit disponible sur la chaîne YouTube officielle du jeu, à 21 h (heure de l'Est).

Bien que cette exclusivité temporaire sur Netflix ait suscité la controverse, Zelnick a souligné qu'il s'agissait de l'un des « hors-d'œuvre » du plan marketing de Grand Theft Auto 6. « Il y aura des amuse-gueules, un plat de résistance et un dessert pour la suite », a-t-il déclaré. Zelnick a également qualifié le partenariat entre Take-Two et Netflix de « collaboration inédite orchestrée par Rockstar », fruit de la coopération entre le studio à l'origine de GTA et le géant du streaming pour proposer des versions mobiles d'anciens titres.

Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6-wont-see-discounts-or-price-cuts-for-a-while-after-release-says-take-two-ceo
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    posted the 08/13/2026 at 11:41 AM by link49
    comments (18)
    saram posted the 08/13/2026 at 11:45 AM
    L'avenir du full demat.
    Des jeux 80€ pour la vie.
    ratchet posted the 08/13/2026 at 11:52 AM
    saram c’est déjà le cas depuis belle lurette avec Nintendo.
    saram posted the 08/13/2026 at 11:53 AM
    ratchet T'es dur, des fois (une fois par an) y a des réductions de 10€ sur les jeux Nintendo.
    riddler posted the 08/13/2026 at 12:10 PM
    Dispo chez Leclerc à 60€
    parrain59 posted the 08/13/2026 at 12:12 PM
    Encore un article sur GTA qui affirme tout et son contraire
    keiku posted the 08/13/2026 at 12:15 PM
    suffit de pas acheter, il baissera de prix
    patrickleclairvoyant posted the 08/13/2026 at 12:18 PM
    saram Les jeux Switch en gros
    akinen posted the 08/13/2026 at 12:26 PM
    Comme le 5. Il a fallut attendre des années
    giru posted the 08/13/2026 at 12:48 PM
    Je vois pas trop en quoi c'est surprenant... Puis bon 80 balles pour un jeu que certains attendent depuis plus de 10 ans et qui aura probablement une durée de vie énorme, c'est de toute façon pas grand chose.
    keiku posted the 08/13/2026 at 01:13 PM
    giru 100 balles la version complète... mais bon on a beau attendre des jeux c'est pas pour ca qu'on doit consommer en mode pigeons

    surtout que bon on risque d'avoir un gta online 2 séparé du jeux comme le premier... , donc a voir si les pigeons du 5 le seront autant sur le 6
    churos45 posted the 08/13/2026 at 01:31 PM
    un jeu qui se vend ne baisse pas de prix, c'est évident
    fritesmayo76 posted the 08/13/2026 at 01:57 PM
    ratchet L'avantage avec les jeux qui gardent un prix fixe c'est que tu perds moins sur la revente dans le temps.
    cyr posted the 08/13/2026 at 02:42 PM
    Aucune réduction pour 2026. Mais après, le prix devrait baisser un peu pour les soldes ou autres.

    Le mec qui voit le jeux a 80€ ce dit je vais attendre. Mais quand il verra 65€, il pourrait passer a la caisse.

    Perso je pense qu'a 45€ je le prendrai.

    fritesmayo76 OK pour les jeux nintendo, mais gta6 n'ayant pas de versions physique.....ne se trouvera pas d'occasion.
    aerithlazyqueen posted the 08/13/2026 at 02:42 PM
    60 euros sur Amazon paye ta PLS le PDG accro au frics
    kikoo31 posted the 08/13/2026 at 02:53 PM
    churos45 il y a pas plus logique ...
    jobiwan posted the 08/13/2026 at 03:10 PM
    Le niveau intellectuel... Il va continuer longtemps a débité ses conneries ? Il commence à devenir lourd au fil de ses interviews.

    Cela dit, Zelnick ne rejette pas totalement l'idée de remises. Si tu envisages de proposer une remise, factuellement c'est que ton jeu bénéficie d'une réduction de prix même si l'opération est éphémère!
    metroidvania posted the 08/13/2026 at 10:28 PM
    Quel article. Master classe comme info .
    sonilka posted the 08/14/2026 at 12:33 PM
    ratchet c’est déjà le cas depuis belle lurette avec Nintendo.

    Ce qui est faux. Y a régulièrement des promos sur l'Eshop. Alors oui, Nintendo respectant un minimum ses productions, c'est pas open bar avec des réductions de 75%. Mais il y en a.
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