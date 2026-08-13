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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
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darkxehanort94
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GTA VI sera nul !? (Shesh)


Enfin pas nul au sens ou il sera un mauvais jeu, il sera nul au sens ou il aura été tellement attendu que même un bon jeu sera décevant.

Comme Elder Scroll VI et comme le fut Kingdom Hearts III (qui m'a bien déçu)
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    posted the 08/13/2026 at 10:22 AM by darkxehanort94
    comments (49)
    perse9 posted the 08/13/2026 at 10:34 AM
    oui il sera nul comme GTA 4, GTA5, red dead 1, red dead 2. C'est connue rockstar ne fait que des jeux nul, il suffit de voir les meta critics pour s'en rendre compte
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 10:44 AM
    perse9 Le sujet est un prétexte pour parler de l'industrie mais surtout de Sony et l’arrêt du physique ou du rapport des joueurs face a une industrie géré et influencé par des actionnaires
    zekk posted the 08/13/2026 at 10:47 AM
    byakuyatybw posted the 08/13/2026 at 10:53 AM
    Que le jeu soit bon ou pas , il sera patché et accueillera inévitablement modes de jeu et autres extensions qui le bonifieront avec le temps comme cela a déjà été le cas pour les précédents opus.
    Perso , en dehors la patte graphique plus que jolie du IV et V, je reste sincèrement et profondément attaché à Vice City (pour son atmosphere retro et bande son) etSa, Andreas pour ses 3 grandes villes et sentiment de liberté accru.
    Le coté cartoon convenait parfaitement et meme si j'ai pris mon pied sur les opus qui ont suivi, le coté réaliste et fusillade à tout va m'ont parfois fait oublier que j'avais en face de moi des GTA mais plus des TPS modernes .
    jasonduval posted the 08/13/2026 at 10:55 AM
    Et si les youtubeur nous faisait une vidéo tous les jours sur gta6 sans apporter AUCUNE information juste pour faire du clik?
    byakuyatybw posted the 08/13/2026 at 10:58 AM
    Si l extended trailer de Netflix avait la bonne idée de révéler que GTAVI sera adapté en format disque avec un peu de délai , cela leur ferai encore plus de buzz tant pour le studio que la plateforme de Streaming.

    De ce qie j'entendais dire encore ce matin ( vidéo de Marty Japan pour dire ma source), Take Two et Rockstar ont mis un peu de distance entre eux et Sony depuis l'annonce de l'arret du physique par ce dernier; TT et RS n'étant pas complètement fermés à une mise sur galette l'espoir subsiste meme si il est ténu...
    byakuyatybw posted the 08/13/2026 at 11:02 AM
    jasonduval J'en prends et j'en laisse pour ce qui est dit... Je pense juste perso que l'arret complet du physique est censé etre qu'au 1er Janvier 2028, et donc tout jeu de studio importants étant finalisé et mis à la consommation avant cette date devrait etre proposé encore sous format physique....
    Perso j'ai de quoi m'occuper en dehors GTA6 et je trouve que c'est une hérésie pour un jeu développé depuis tant d'années de finalement etre cantonné à un format numérique uniquement.
    aozora78 posted the 08/13/2026 at 11:05 AM
    J'ai jamais fini un GTA, en vrai j'étais surtout là pour le côté bac à sable... mais celui là j'ai hâte.
    zekk posted the 08/13/2026 at 11:06 AM
    aozora78 Je les ai fini, mais franchement pareil c'est le côté bac à sable le plus important !
    keiku posted the 08/13/2026 at 11:18 AM
    gta6 se sera un gta5 avec un autre contexte, du coup bah tout dépendra de ce que les gens en attend
    ioda posted the 08/13/2026 at 11:21 AM
    Il sera nul car il sera en démat
    vers0 posted the 08/13/2026 at 11:24 AM
    Depuis le 3 j'ai jamais etait trop fan des gta en dehors du 4 et je suis tres interresse par le 6 , je ne sais juste pas si ce sera sur ps5 ou pc .
    arrrghl posted the 08/13/2026 at 11:26 AM
    pour le coup vu comment red dead 2 est chiant à mourir, y a de forte chance que ce soit la même pour celui ci
    rasalgul posted the 08/13/2026 at 11:31 AM
    Comme d'hab non ?
    keiku posted the 08/13/2026 at 11:32 AM
    Sinon ce qu'il dit c'est que si gta6 pouvait se planter ca ferait le plus grand bien a l'industrie et pour le coup, je suis 100% d'accord avec lui
    jenicris posted the 08/13/2026 at 11:33 AM
    Les youtubeurs et leur avis osef et ca marche
    kikoo31 posted the 08/13/2026 at 11:39 AM
    GTA sera nul car je le veux

    Je t'en pris GTA sois nuk
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 11:47 AM
    byakuyatybw jasonduval byakuyatybw aozora78 zekk keiku ioda vers0 arrrghl rasalgul jenicris kikoo31 Pourriez vous réagir après avoir vue la vidéo ? Parce que GTA 6, mid, nul, bon... C'est juste un prétexte pour parler de l'industrie. Souvent je vois ca sur Gamekyo, des vidéos même pas vue mais commentaire, article de 3 lignes pas lu, mais commentaires... Lire le titre ce n'est pas suffisant pour avoir un avis. Ça serait tellement plus constructif si chacun lisait, regardait avant de faire son commentaire.
    zekk posted the 08/13/2026 at 11:59 AM
    loganwolverine J'ai lu le texte de l'auteur de l'article, ça m'a suffit pour rire, ça te va comme réponse ?
    evasnake posted the 08/13/2026 at 12:07 PM
    loganwolverine Clairement les membres que tu cites sont ridicules!

    Mais en meme temps, les titres des articles pute à clic doivent aussi être critiqués, et en ça ils ont raison
    snave posted the 08/13/2026 at 12:07 PM
    GTA 6 nul ? Je n'y crois pas une seule seconde. Tous les GTA sont à peu près tous de bons jeux, voire excellents pour certains. Et vu le dernier ovni de Rockstar qui est RDR 2, je ne m'en fais vraiment pas pour GTA 6, il sera au top du top.
    keiku posted the 08/13/2026 at 12:13 PM
    loganwolverine du coup je vois pas pourquoi tu me quote...
    jasonduval posted the 08/13/2026 at 12:20 PM
    loganwolverine jai vu et je répète, mettre son gta 6 dans le titre pour faire des vues,on apprends en plus que dalle sur un sujet essoré depuis 2 mois
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 12:34 PM
    keiku oui tu as raison comme jasonduval evasnake Oui complètement d'accord, ca aurait été plus simple de mettre ''Réflexion sur l'industrie" ...

    zekk Bha oui tu confirmes ce que je dis, c'était pas suffisant pour commenter
    zekk posted the 08/13/2026 at 12:40 PM
    loganwolverine Et sur base de quoi ? je juge le contenu de l'article qui est posté ici qui est putaclic, passe à côté du vrai sujet et qui nous sort une analyse en deux ligne, pas la vidéo.


    il faut faire dégonfler les chevilles, le tribun
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 12:51 PM
    zekk Le titre de la vidéo de Sheshounet est putaclik, on est d'accord, darkxehanort94 comme d'habitude partage des vidéos youtube, et en fan de KH il a laissé un avis sur sa déception, mais il a juste repris le titre de la vidéo qu'il a partagé, et oui il est probable qu'il n'ait pas vue la vidéo aussi, sinon il aurait parlé de la reflexion du Youtubeur sur l'Industrie. Tu es un fan des productions Sony, tu aimes leur physique tu devrais écouter.

    Et le tribun te répond:

    On ne peut pas réellement réagir à quelque chose qu’on n’a pas pris connaissance.


    Tu veux savoir pourquoi est-ce que je vous demande de lire avant de réagir ?

    Parce que sinon, qu'est-ce que vous êtes précisément en train de commenter ?
    j9999 posted the 08/13/2026 at 12:52 PM
    Sheshounet c'est un mec qui répète les idées populaires comme un perroquet. C'est un peu le Gad Elmaleh du JV, c'est pas hyper profond ce qu il dit et très prévisible. Et puis aussi je pense qu'il dit ça parce qu'il a peu que son gta ne cartonne pas autant qu'il l'espère. Il y aura quand même des gens qui n'aimeront pas dans le lot faut aussi l'accepter, ça a un coté video ia interactive ce type de jeu.
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 12:52 PM
    C'est simplement une demande de prendre connaissance de l'objet du débat avant de prendre position sur celui-ci. C'est quand même le minimum pour avoir une discussion intéressante. La c'est pas une question de "GTA 6 IL ET KRO NUL" c'est une extrapolation de Sheshounet sur une industrie qu'on aime et qui ne va pas bien
    zekk posted the 08/13/2026 at 12:54 PM
    loganwolverine Tu veux savoir pourquoi est-ce que je vous demande de lire avant de réagir ?

    Je viens te dire que j'avais lu avant de réagir et que je réagissais sur l'article et non pas sur la vidéo tu as tort, c'est tout et dicte pas ta loi comme un petit rebelle
    vers0 posted the 08/13/2026 at 01:07 PM
    loganwolverine ton premier commentaire n'est pas plus constructif que les autres , tu ne fait que faire un resume de la video sans donner ton avis sur les differents sujets qui ne reste que speculation ou un recap de ce sui se dit sur le net depuis des semaines .
    keiku posted the 08/13/2026 at 01:09 PM
    j9999 je trouve au contraire qu'il a une vrai réflexion, argumentée et logique sur toute ses vidéo même s'il tourne ca en dérision, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autre...

    mais en te lisant tu n'as pas regarder la video toi non plus, vu ton commentaire...
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 01:14 PM
    zekk Lire la vidéo bien-sure, par contre bha non je n'ai pas tord, faut savoir un sujet avant d'en parler, c'est de la logique, qu'est que tu ne comprends pas ? Tu veux juste avoir raison enfaite ?
    vers0 Et mon commentaire c'est quoi ? Une explication a perse9 qui a trollé en commentant.

    En réalité la critique vous ne la supportez pas, des enfants gâtés. Convaincu qu'ils doivent avoir raison coûte que coûte

    j9999 keiku Je trouve aussi la réflexion de Sheshounet intéressante, peut être qu'il cherche a agrandir sa communauté oui, en prenant un avis populaire a la manière d'un politique, mais cette industrie gangrénée par les actionnaires est a vomir
    zekk posted the 08/13/2026 at 01:17 PM
    loganwolverine Ben non, en fait, tu n'as pas à dicté ce que je lis ou pas et ce que je critique ou pas, Je n'ai PAS commenté la vidéo, mais l'article, j'ai assez d'information pour le commenter, je n'ai pas besoin de ta leçon de morale à deux balles. Convaincu qu'ils doivent avoir raison coûte que coûte tu te décris tellement bien...
    keiku posted the 08/13/2026 at 01:22 PM
    loganwolverine en même temps j'avais expliquer la même chose que lui sur un autre post il y a déja quelque temps, un peu différemment car je ne parlais pas de déception des joueurs, mais bien de la perception de réussite de gt6 par rapport a gta5

    que les actionnaires qui voient 230 millions de gta5 se contenteront il d'un 120 millions de gta6, et du du fait que niveau cout de production 1 milliard + le commercial ca ne serait pas supportable pour l'industrie, et que quoi qu'il arrive gta6 sera surement le dernier jeu de cette ampleurs car il est presque impossible qu'il atteigne les ventes du 5

    je parlais aussi du fait que le 6 va aussi fractionner la communauté vu que le mode online du 5 existe toujours, et que ceux qui y ont dépenser des somme folle sur le 5, risque de ne pas vouloir tout lacher pour passer sur le online du 6 (et je faisais référence sur un autre débat sur les jeux service qui ont des suite fonctionne rarement bien comme destiny 2 ou overwatch 2...)
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 01:24 PM
    zekk Mais c'est fou quand même ce déni, personne ne t'interdit de commenter quoi que ce soit, je demande juste a réagir après avoir lu ou vue, c'est tout. Tu veux rester dans ton délire de raison coute que coute, tant mieux pour toi. Et non tu peux me prouver que j'ai tord pas de problème je n'en sortirais que meilleur. Je ne vous dicte rien, je demande juste de la logique.

    keiku c'est vrai que c'est bizzare le manque de news concernant le Online, un gros ajout au online du 5 ? Un free to play avec transfert de donnée ... C'est bizzare ce manque d'info pour le moment.

    Après j'imagine qu'ils vont le rentabiliser sur plusieurs générations
    keiku posted the 08/13/2026 at 01:32 PM
    loganwolverine un gros ajout au online du 5 le soucis s'il font ca, c'est que les gens qui ont jouer au online du 5 et qui l'ont laché voudront revenir une une version 1.5 de celui ci? j'en doute

    pour moi, ils ont en terme de rentabilité tout intérêt a fait quelque chose d'entièrement neuf, mais dans ce cas, ils fractionneront leur communauté ce qui dans tous les cas réduiront leur marge par rapport au 5...

    Et c'est pour ca que j'avais expliquer qu'en vrai le succès de gta5 était en fait un sorte de bombe a retardement dans l'industrie du jv... parce que quoi qu'il arrive gta6 ne fera jamais autant, aussi bon soit il, car gta5 est sortit a une période propice a son développement qui n'existe plus aujourd'hui... et que gta6 sort après gta5 surtout...
    ioda posted the 08/13/2026 at 01:36 PM
    loganwolverine Calmos Logan, sort pas les griffes comme ça, tu vas rayer le parquet.
    fritesmayo76 posted the 08/13/2026 at 01:55 PM
    Surpris que des gens donnent encore du gaz à ce boug
    rasalgul posted the 08/13/2026 at 02:06 PM
    loganwolverine chaque titre putaclic mérite ses commentaires de même level.
    Il ne suffit pas de mettre un titre racoleur et d'estimer "c'est bon ils verront la vidéo" on dirait un pote forgeur qui m'enverrait une multitude de vidéo youtube d'une heure.

    Mais oui c'est moins attrayant pour tes clics qu'un titre du genre "je vous partage une analyse intéressante sur l'industrie" hein
    lefab88 posted the 08/13/2026 at 02:45 PM
    je vais pas perdre 12 minute a écouter un demeuré de youtubeur.
    cyr posted the 08/13/2026 at 03:01 PM
    perse9 le jeux sort a une date précise, et quand on sera a cette date + 1 seconde, il va y avoir des dizaines de milliers de commentaires arriver pour dire que gta6 c'est trop beau ...

    Les gens vont donner leur avis 1 seconde après la sortie, autrement dit ils ne l'auront même pas démarrer.

    Comme les mecs qui crache leur venin sur des production sony/nintendo/microsoft car ils détestent cet compagnie....
    Et donc post des avis bidon pour faire baiser la moyenne....

    En français ça vaut rien les commentaires de ce répertoire, et ceux qui donne leur avis sans avoir term8ner le jeux..

    Reste la note de la presse qui peut donner un avis solide, tous dépend le montant du chèque.
    jobiwan posted the 08/13/2026 at 03:24 PM
    La saga GTA a son public où la plupart des épisodes furent ambitieux. Excepté l'ambition technique de GTA 6, ce titre ressemblera comme ces prédécesseurs, techniquement solide avec un scénario vu et revu, une VOSTF qui nuit au gameplay (étrangement la presse française ne met jamais en avant ce défaut) et peut-être des mauvaises surprises style des lootboxes ou une connerie de ce genre.

    Bref beaucoup d'excès de confiance sur un titre dont nous n'avions rien vu. D'autres sagas cultes ont eu leur heure de gloire et aujourd'hui le soufflet est retombé.
    kali posted the 08/13/2026 at 04:28 PM
    Et le pire c'est qu'il y a toujours pas de trailer.
    Le ragebait qu'on va se chopper. On est pas prêt.
    zekk posted the 08/13/2026 at 04:41 PM
    jobiwan les gens n'attendent pas spécialement une révolution, c’est un peu le discours des haters sur n'importe quelle licence, dès qu'ils n'aiment pas mais qu'ils n’ont pas d'arguments, c’est la carte sortie...
    burningcrimson posted the 08/13/2026 at 04:47 PM
    jobiwan En plus, on aura probablement un jeu édulcoré et politiquement correct comme pour les DLC de GTA V. Wait&see mais je me méfie désormais...
    darkxehanort94 posted the 08/13/2026 at 05:13 PM
    loganwolverine Ok tu a raison, j'aurais du compléter.
    jobiwan posted the 08/14/2026 at 03:43 AM
    zekk Pourtant c'est ce qui transpire dans beaucoup des médias.
    soulfull posted the 08/14/2026 at 06:41 AM
    Je pense que le jeu sera juste extraordinaire comme l'a été Red Dead 2. Ils sont talentueux ,mettent les moyens et se surpassent toujours.

    Le 28 Août n'est de toute façon plus trés loin pour avoir une idée de la révolution.
    schwarzie posted the 08/14/2026 at 12:01 PM
    Je pense oui, qu'il y a plus de probabilités pour que l'on soit déçus et non surpris en bien. Rdv le 19 novembre pour en avoir la réponse !
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