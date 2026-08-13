Enfin pas nul au sens ou il sera un mauvais jeu, il sera nul au sens ou il aura été tellement attendu que même un bon jeu sera décevant.
Comme Elder Scroll VI et comme le fut Kingdom Hearts III (qui m'a bien déçu)
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posted the 08/13/2026 at 10:22 AM by darkxehanort94
Perso , en dehors la patte graphique plus que jolie du IV et V, je reste sincèrement et profondément attaché à Vice City (pour son atmosphere retro et bande son) etSa, Andreas pour ses 3 grandes villes et sentiment de liberté accru.
Le coté cartoon convenait parfaitement et meme si j'ai pris mon pied sur les opus qui ont suivi, le coté réaliste et fusillade à tout va m'ont parfois fait oublier que j'avais en face de moi des GTA mais plus des TPS modernes .
De ce qie j'entendais dire encore ce matin ( vidéo de Marty Japan pour dire ma source), Take Two et Rockstar ont mis un peu de distance entre eux et Sony depuis l'annonce de l'arret du physique par ce dernier; TT et RS n'étant pas complètement fermés à une mise sur galette l'espoir subsiste meme si il est ténu...
Perso j'ai de quoi m'occuper en dehors GTA6 et je trouve que c'est une hérésie pour un jeu développé depuis tant d'années de finalement etre cantonné à un format numérique uniquement.
Je t'en pris GTA sois nuk
Mais en meme temps, les titres des articles pute à clic doivent aussi être critiqués, et en ça ils ont raison
zekk Bha oui tu confirmes ce que je dis, c'était pas suffisant pour commenter
il faut faire dégonfler les chevilles, le tribun
Et le tribun te répond:
On ne peut pas réellement réagir à quelque chose qu’on n’a pas pris connaissance.
Tu veux savoir pourquoi est-ce que je vous demande de lire avant de réagir ?
Parce que sinon, qu'est-ce que vous êtes précisément en train de commenter ?
Je viens te dire que j'avais lu avant de réagir et que je réagissais sur l'article et non pas sur la vidéo tu as tort, c'est tout et dicte pas ta loi comme un petit rebelle
mais en te lisant tu n'as pas regarder la video toi non plus, vu ton commentaire...
vers0 Et mon commentaire c'est quoi ? Une explication a perse9 qui a trollé en commentant.
En réalité la critique vous ne la supportez pas, des enfants gâtés. Convaincu qu'ils doivent avoir raison coûte que coûte
j9999 keiku Je trouve aussi la réflexion de Sheshounet intéressante, peut être qu'il cherche a agrandir sa communauté oui, en prenant un avis populaire a la manière d'un politique, mais cette industrie gangrénée par les actionnaires est a vomir
que les actionnaires qui voient 230 millions de gta5 se contenteront il d'un 120 millions de gta6, et du du fait que niveau cout de production 1 milliard + le commercial ca ne serait pas supportable pour l'industrie, et que quoi qu'il arrive gta6 sera surement le dernier jeu de cette ampleurs car il est presque impossible qu'il atteigne les ventes du 5
je parlais aussi du fait que le 6 va aussi fractionner la communauté vu que le mode online du 5 existe toujours, et que ceux qui y ont dépenser des somme folle sur le 5, risque de ne pas vouloir tout lacher pour passer sur le online du 6 (et je faisais référence sur un autre débat sur les jeux service qui ont des suite fonctionne rarement bien comme destiny 2 ou overwatch 2...)
keiku c'est vrai que c'est bizzare le manque de news concernant le Online, un gros ajout au online du 5 ? Un free to play avec transfert de donnée ... C'est bizzare ce manque d'info pour le moment.
Après j'imagine qu'ils vont le rentabiliser sur plusieurs générations
pour moi, ils ont en terme de rentabilité tout intérêt a fait quelque chose d'entièrement neuf, mais dans ce cas, ils fractionneront leur communauté ce qui dans tous les cas réduiront leur marge par rapport au 5...
Et c'est pour ca que j'avais expliquer qu'en vrai le succès de gta5 était en fait un sorte de bombe a retardement dans l'industrie du jv... parce que quoi qu'il arrive gta6 ne fera jamais autant, aussi bon soit il, car gta5 est sortit a une période propice a son développement qui n'existe plus aujourd'hui... et que gta6 sort après gta5 surtout...
Il ne suffit pas de mettre un titre racoleur et d'estimer "c'est bon ils verront la vidéo" on dirait un pote forgeur qui m'enverrait une multitude de vidéo youtube d'une heure.
Mais oui c'est moins attrayant pour tes clics qu'un titre du genre "je vous partage une analyse intéressante sur l'industrie" hein
Les gens vont donner leur avis 1 seconde après la sortie, autrement dit ils ne l'auront même pas démarrer.
Comme les mecs qui crache leur venin sur des production sony/nintendo/microsoft car ils détestent cet compagnie....
Et donc post des avis bidon pour faire baiser la moyenne....
En français ça vaut rien les commentaires de ce répertoire, et ceux qui donne leur avis sans avoir term8ner le jeux..
Reste la note de la presse qui peut donner un avis solide, tous dépend le montant du chèque.
Bref beaucoup d'excès de confiance sur un titre dont nous n'avions rien vu. D'autres sagas cultes ont eu leur heure de gloire et aujourd'hui le soufflet est retombé.
Le ragebait qu'on va se chopper. On est pas prêt.
Le 28 Août n'est de toute façon plus trés loin pour avoir une idée de la révolution.