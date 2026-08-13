Jeux Video

(Kirkbride est un ancien de Bethesda)

Hammerfell donc.Avec pour titre exact(capitale de la région) correspondant aux 8 lettres teasés par Asha Sharma.J'aurais préféré High Rock mais faut reconnaître que Hammerfell est l'occasion d'offrir une des régions avec davantage de variété dans les biomes, dont pour la première fois (depuis l'ère moderne du 3) une zone désertique.Notez que SENTINEL avait été teasé dans Starfield depuis son lancement.