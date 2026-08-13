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(Kirkbride est un ancien de Bethesda)
Hammerfell donc.
Avec pour titre exact The Elder Scrolls VI : Sentinel
(capitale de la région) correspondant aux 8 lettres teasés par Asha Sharma.
J'aurais préféré High Rock mais faut reconnaître que Hammerfell est l'occasion d'offrir une des régions avec davantage de variété dans les biomes, dont pour la première fois (depuis l'ère moderne du 3) une zone désertique.
Notez que SENTINEL avait été teasé dans Starfield depuis son lancement.
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posted the 08/13/2026 at 09:39 AM by shanks
Et donc ça sera ma 2eme console xbox (apres la 360).
Toutes façon ils ont pas le choix. Si pas d’énorme cartouche au lancement la console sera un nouveau flop…
Ils veulent d'ailleurs améliorer encore davantage l'expérience PC
Et quand on voit ce qu'on peut faire avec skyrim et ses mods, le contenu devra être solide pour être au moins à la hauteur des opus précédent même si je ne doute pas qu'il va se vendre.
Je ne sais pas si ça été sage pour eux d'attendre si longtemps avant de sortir un nouvel opus car ils vont souffrir des comparaisons.
pharrell
« Ça sent de plus en plus le jeu Line up Xbox Hélix…
Toutes façon ils ont pas le choix. Si pas d’énorme cartouche au lancement la console sera un nouveau flop… »
Oui enfin, connaissant Xbox, le jeu pourrait être cross-gen avec les Xbox Series, car celles-ci ont bien dû composées avec la Xbox One, puisque dans une majorité des jeux parus en physique, c'était la version Xbox One que contenait la galette à l'intérieur du boîtier.
momotaros
Le photo-réalisme a un coût.
yani
« Je ne sais pas si ça été sage pour eux d'attendre si longtemps avant de sortir un nouvel opus car ils vont souffrir des comparaisons. »
Sûrement parce qu'ils veulent renouveler l'exploit. Puis faut pas oublier qu'entre le dernier et celui-ci, il y aura deux générations de consoles, et même qu'il sortira très probablement sur la 3ème après la Xbox 360 où les conditions de développement et les possibilités n'étaient pas les mêmes.