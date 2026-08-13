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The Elder Scrolls VI : la région semble avoir été découverte
Jeux Video



(Kirkbride est un ancien de Bethesda)



Hammerfell donc.
Avec pour titre exact The Elder Scrolls VI : Sentinel (capitale de la région) correspondant aux 8 lettres teasés par Asha Sharma.

J'aurais préféré High Rock mais faut reconnaître que Hammerfell est l'occasion d'offrir une des régions avec davantage de variété dans les biomes, dont pour la première fois (depuis l'ère moderne du 3) une zone désertique.

Notez que SENTINEL avait été teasé dans Starfield depuis son lancement.

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    junaldinho, mithrandir, momotaros, idd, burningcrimson
    posted the 08/13/2026 at 09:39 AM by shanks
    comments (13)
    negan posted the 08/13/2026 at 09:55 AM
    Je me demande s'ils visent la sortie du jeu pour le lancement de la Helix
    romgamer6859 posted the 08/13/2026 at 10:15 AM
    Avec un petit bateau pour explorer, ce serait top (ça faisait partie de vieilles rumeurs)
    malroth posted the 08/13/2026 at 10:21 AM
    negan en tout cas s'il rst exclu Helix console et donc pas de sortie sur pc ou game pass pc, je serai obligé d'acheter la console

    Et donc ça sera ma 2eme console xbox (apres la 360).
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 10:31 AM
    shanks Mais Highrock c'est pas une zone disponible dans Elder Scroll Online ?
    pharrell posted the 08/13/2026 at 10:55 AM
    Ça sent de plus en plus le jeu Line up Xbox Hélix…

    Toutes façon ils ont pas le choix. Si pas d’énorme cartouche au lancement la console sera un nouveau flop…
    momotaros posted the 08/13/2026 at 12:49 PM
    Les rumeurs sur la region des rougegardes sont donc vraies, c'est bien en 7 ans on a eu la region, à dans 7 ans pour le reste
    jenicris posted the 08/13/2026 at 12:56 PM
    malroth tout sortira sur PC, Asha et ses collègues l'ont répété a de maintes reprises.
    Ils veulent d'ailleurs améliorer encore davantage l'expérience PC
    pimoody posted the 08/13/2026 at 01:01 PM
    Cool pour la variétés des Biomes.
    yani posted the 08/13/2026 at 01:09 PM
    En tout cas, ils vont devoir vraiment mettre les bouchées doubles pour cet opus. Car depuis, il y a eu pas mal de jeux en monde ouvert qui ont marqués (ou d'autres qui risque de marquer).

    Et quand on voit ce qu'on peut faire avec skyrim et ses mods, le contenu devra être solide pour être au moins à la hauteur des opus précédent même si je ne doute pas qu'il va se vendre.

    Je ne sais pas si ça été sage pour eux d'attendre si longtemps avant de sortir un nouvel opus car ils vont souffrir des comparaisons.
    aros posted the 08/13/2026 at 01:29 PM
    Il leur fallait un désert pour accélérer le développement du jeu

    pharrell
    « Ça sent de plus en plus le jeu Line up Xbox Hélix…

    Toutes façon ils ont pas le choix. Si pas d’énorme cartouche au lancement la console sera un nouveau flop…     »
    Oui enfin, connaissant Xbox, le jeu pourrait être cross-gen avec les Xbox Series, car celles-ci ont bien dû composées avec la Xbox One, puisque dans une majorité des jeux parus en physique, c'était la version Xbox One que contenait la galette à l'intérieur du boîtier.

    momotaros
    Le photo-réalisme a un coût.

    yani
    « Je ne sais pas si ça été sage pour eux d'attendre si longtemps avant de sortir un nouvel opus car ils vont souffrir des comparaisons. »
    Sûrement parce qu'ils veulent renouveler l'exploit. Puis faut pas oublier qu'entre le dernier et celui-ci, il y aura deux générations de consoles, et même qu'il sortira très probablement sur la 3ème après la Xbox 360 où les conditions de développement et les possibilités n'étaient pas les mêmes.
    momotaros posted the 08/13/2026 at 01:33 PM
    aros perso je préfère avoir un jeu moche, tant que je n'attends pas une éternité, ça me va.
    burningcrimson posted the 08/13/2026 at 02:45 PM
    On verra si des efforts seront fait concernant l'écriture du scénario et de la structure du jeu
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