Je prépare un méga dossier sur le recyclage informatique.
C'est un sujet extrêmement large mais l'idée est de vous partager mes 10 ans d'expérience dans le domaine et contrairement à ce que l'on croit, c'est pas juste bêtement prendre un GPU low profile, le mettre dans un ordinateur et en faire un PC gamer.
Il y a PLEIN de petits détails à comprendre et si vous suivez mon guide à la lettre, vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches.
- Liste des chipset (l'élément le plus sous estimé) avec les différences entre eux
- Liste des PC professionnels et grand public (Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, etc) avec un focus sur les PC pro vu leur abondance en occasion
- Liste des mes recommandations de CPU par socket selon si hautes performances ou basse consommation
- Liste des GPU recommandés
- Mes retours d'expériences, mes choix pour mes configs personnelles et pour des proches à moi
- Toutes mes astuces pour économiser de l'argent
- Pour la partie gaming, les meilleures astuces pour jouer gratuitement (abandonware, émulation, marché gris), optimiser ses jeux si config faible (FSR, RSR/DSR) et être dans l'abondance sans avoir à se ruiner
Ce sera tellement dense que je devrait publier de nombreux articles sur le sujet donc dés que le guide sera prêt, je vous avertirai.
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posted the 08/13/2026 at 09:06 AM by sussudio
Je connais deux gars qui ont investis dans un PC Gamer à prix indécent et quand ils m'ont dis leur usage......vraiment c'était à la limite du grotesque et ils sont des millions ainsi.
L'idée là c'est de redonner une seconde vie à des machines déclassées et d'en tirer le maximum de leur potentiel avec plein d'idées que je vais vous partager.
Parce qu'honnetement, vu ce qu'il se passe aujourd'hui sur les smartphones a 200 balles, j'ai le moto g15 et bah ça roule niveaux jeux.
Je sais aussi que t'es fort dans le rétro et bien c'est pile poil ce qu'on veut en faire.
Puis y'a l'abo a 5 ou 4 balles par mois pour les nouveaux jeux sur le marché, un peu comme le game pass.
Et dis toi surtout : y'a déjà Max Payne.
Alors certes, ça va pas tuer le pc, vu tout ce qu'il sort dessus, mais c'est un choix aujourd'hui que j'ai pris.
Faudra que je fasse un blog aussi.
A très bientôt sussudio.
Non il n'y a pas que GeForce Now, tu as du GP Ultimate et mm du gratuit avec Luna.
Ça reste un point de vue qui n'est pas le votre, je le respecte.
Et 5120x2880 je ne sais pas pk j'imaginais que tu avais un PC de l'espace mais à 1000 balles par décennie...on est loin du compte
J'ai un 5600X et une 3070 de 2020, suffisant pour émuler la PS4 à 80fps, justement on t'explique que les bêtes de courses ça sert à rien à part consommer autant qu'un four.
J'ai récupéré recement un vieux mini PC Dell OptiPlex 3080 avec dessus un I5-10500T, 8Go DDR4 et carte graphique Intel UHD Graphics 630 intégrée. A la base c'était juste pour le branché a la TV (4K OLED) et m'en service de plateforme multimédia mais je me dit que je pourrais également m'en service pour faire de l'émulation dessus pour des petit jeux : PS1/PS2.
Ma question c'est l'émulation Switch c'est également envisageable dessus tout en restant agréable (sans chute de framerate quoi) ou le petit risque de manquer de puissance ?