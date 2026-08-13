Je prépare un méga dossier sur le recyclage informatique.



C'est un sujet extrêmement large mais l'idée est de vous partager mes 10 ans d'expérience dans le domaine et contrairement à ce que l'on croit, c'est pas juste bêtement prendre un GPU low profile, le mettre dans un ordinateur et en faire un PC gamer.



Il y a PLEIN de petits détails à comprendre et si vous suivez mon guide à la lettre, vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches.



- Liste des chipset (l'élément le plus sous estimé) avec les différences entre eux

- Liste des PC professionnels et grand public (Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, etc) avec un focus sur les PC pro vu leur abondance en occasion

- Liste des mes recommandations de CPU par socket selon si hautes performances ou basse consommation

- Liste des GPU recommandés

- Mes retours d'expériences, mes choix pour mes configs personnelles et pour des proches à moi

- Toutes mes astuces pour économiser de l'argent

- Pour la partie gaming, les meilleures astuces pour jouer gratuitement (abandonware, émulation, marché gris), optimiser ses jeux si config faible (FSR, RSR/DSR) et être dans l'abondance sans avoir à se ruiner



Ce sera tellement dense que je devrait publier de nombreux articles sur le sujet donc dés que le guide sera prêt, je vous avertirai.