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Je prépare un méga dossier
Je prépare un méga dossier sur le recyclage informatique.

C'est un sujet extrêmement large mais l'idée est de vous partager mes 10 ans d'expérience dans le domaine et contrairement à ce que l'on croit, c'est pas juste bêtement prendre un GPU low profile, le mettre dans un ordinateur et en faire un PC gamer.

Il y a PLEIN de petits détails à comprendre et si vous suivez mon guide à la lettre, vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches.

- Liste des chipset (l'élément le plus sous estimé) avec les différences entre eux
- Liste des PC professionnels et grand public (Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, etc) avec un focus sur les PC pro vu leur abondance en occasion
- Liste des mes recommandations de CPU par socket selon si hautes performances ou basse consommation
- Liste des GPU recommandés
- Mes retours d'expériences, mes choix pour mes configs personnelles et pour des proches à moi
- Toutes mes astuces pour économiser de l'argent
- Pour la partie gaming, les meilleures astuces pour jouer gratuitement (abandonware, émulation, marché gris), optimiser ses jeux si config faible (FSR, RSR/DSR) et être dans l'abondance sans avoir à se ruiner

Ce sera tellement dense que je devrait publier de nombreux articles sur le sujet donc dés que le guide sera prêt, je vous avertirai.
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    adamjensen, cail2, hastis, 5120x2880, shofroy, kevinmccallisterrr, megadeth, burningcrimson, onimusha, zoske
    posted the 08/13/2026 at 09:06 AM by sussudio
    comments (11)
    badeuh posted the 08/13/2026 at 09:13 AM
    Bonne initiative, suggestion tu peux ajouter une section sur les capacités offertes par le cloud gaming car pas besoin d'un pc à 5000€ pour jouer à des productions récentes et gourmandes.
    sussudio posted the 08/13/2026 at 09:25 AM
    badeuh On a jamais eu besoin de 5000 euros pour jouer à des productions récentes en réalité et jouer dans les mêmes conditions que la PS5/XSX pour une fraction du prix et en utilisant les mêmes technos, c'est tout a fait possible.

    Je connais deux gars qui ont investis dans un PC Gamer à prix indécent et quand ils m'ont dis leur usage......vraiment c'était à la limite du grotesque et ils sont des millions ainsi.

    L'idée là c'est de redonner une seconde vie à des machines déclassées et d'en tirer le maximum de leur potentiel avec plein d'idées que je vais vous partager.
    badeuh posted the 08/13/2026 at 09:31 AM
    C'est pas faux, la suggestion est qu'avec cette autre approche (sous condition d'un réseau correct) il est possible de jouer mm avec un PC acheté 100€ sans réaliser le moindre upgrade.
    5120x2880 posted the 08/13/2026 at 09:55 AM
    badeuh Tu fais référence à GeForce NOW ? Je n'aime pas les jeux qu'il y a dessus et le lags/artefacts que le cloud occasionne. Si tu prends la version ultime pour jouer en 4K c'est 22€ par mois, en dix ans ça fait 2640, moi je met 1000€ en PC tous les dix ans, donc 1640€ de moins, et je joue à tout ce que je veux, la ludothèque Switch, des jeux PS4, PS3, des ports PC non-officiels et tout ce qui précède. Pour ce qui est du prix du jeu, je pense que je consomme un peu comme Sussudio, tu verras avec ses articles.
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 11:49 AM
    sussudio Merci pour le dossier en préparation !
    sussudio posted the 08/13/2026 at 12:15 PM
    badeuh Sauf que c'est pas lié au sujet du recyclage, bien au contraire. Le Cloud gaming c'est l'étape ultime après le full démat, on possédera plus rien et on sera heureux Pourquoi pas du cloud gaming décentralisé en local avec Parsec mais ça pourrait faire l'objet d'un autre tutoriel.
    netero posted the 08/13/2026 at 04:18 PM
    J'attends de pied ferme.

    Parce qu'honnetement, vu ce qu'il se passe aujourd'hui sur les smartphones a 200 balles, j'ai le moto g15 et bah ça roule niveaux jeux.

    Je sais aussi que t'es fort dans le rétro et bien c'est pile poil ce qu'on veut en faire.

    Puis y'a l'abo a 5 ou 4 balles par mois pour les nouveaux jeux sur le marché, un peu comme le game pass.

    Et dis toi surtout : y'a déjà Max Payne.

    Alors certes, ça va pas tuer le pc, vu tout ce qu'il sort dessus, mais c'est un choix aujourd'hui que j'ai pris.

    Faudra que je fasse un blog aussi.

    A très bientôt sussudio.
    badeuh posted the 08/13/2026 at 05:16 PM
    sussudio 5120x2880 A titre perso, je trouve les offres complémentaires avoir une machine bien équilibrée CM avec le proc qui va bien les barrettes de RAM les plus adaptés et un carte graphique adaptée au reste ça permet de faire de l'émulation comme vous l'avez indiqué. Reste qu'à un moment ça coince.
    Non il n'y a pas que GeForce Now, tu as du GP Ultimate et mm du gratuit avec Luna.
    Ça reste un point de vue qui n'est pas le votre, je le respecte.

    Et 5120x2880 je ne sais pas pk j'imaginais que tu avais un PC de l'espace mais à 1000 balles par décennie...on est loin du compte
    5120x2880 posted the 08/13/2026 at 08:16 PM
    badeuh Non c'est pas un point de vue, même avec un téléphone bas de gamme feras tourner jusqu'à la Switch maintenant (pour peu qu'il y est un snapdragon). Ma précédente config a pas coincé pendant 10 ans.

    J'ai un 5600X et une 3070 de 2020, suffisant pour émuler la PS4 à 80fps, justement on t'explique que les bêtes de courses ça sert à rien à part consommer autant qu'un four.
    shirou posted the 08/14/2026 at 09:14 AM
    sussudio

    J'ai récupéré recement un vieux mini PC Dell OptiPlex 3080 avec dessus un I5-10500T, 8Go DDR4 et carte graphique Intel UHD Graphics 630 intégrée. A la base c'était juste pour le branché a la TV (4K OLED) et m'en service de plateforme multimédia mais je me dit que je pourrais également m'en service pour faire de l'émulation dessus pour des petit jeux : PS1/PS2.

    Ma question c'est l'émulation Switch c'est également envisageable dessus tout en restant agréable (sans chute de framerate quoi) ou le petit risque de manquer de puissance ?
    sussudio posted the 08/14/2026 at 10:53 AM
    shirou Jeux 2D et 3D légers oui, va ramer sur les jeux plus exigeants (classique) http://www.youtube.com/watch?v=7SDm84LCSjI
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