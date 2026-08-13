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Spider-Man Brand New Day devient le 10e plus gros succès du cinéma
Jeux Video


1,7 milliard de dollars au box-office mondial.
Devient donc le 10e plus gros succès de l'histoire (a dépassé Vice-Versa 2)

A ce rythme, il dépassera sans problème No Way Home (1,92 milliard) pour devenir le record de la franchise de l'araignée, et probablement même Avengers Infinity War (2,05 milliards), ce qui en ferait quand même le deuxième plus gros succès de l'histoire du MCU.

Personnellement, je continue de trouver le film bon sans plus, mais je reste content de voir une lente remontée qualitative du MCU depuis Deadpool 3 (en enlevant Captain 4 au milieu).
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    loreislife
    posted the 08/13/2026 at 06:57 AM by shanks
    comments (26)
    potion2swag posted the 08/13/2026 at 07:46 AM
    Merci la promo parce que le film est random-tier.
    evasnake posted the 08/13/2026 at 08:11 AM
    mais je reste content de voir une lente remontée qualitative du MCU

    En fait, le MCU a toujours été en dent de scie. La question, c'est combien vont rester réellement marquants sur la durée? Rien que pour spidey, ce seront pas ceux là que l'histoire du cinema retiendra
    link571 posted the 08/13/2026 at 08:14 AM
    Je l’ai bien apprécié mais il manque un vrais méchant et je regrette le manque de connexion avec Doomsday.
    shanks posted the 08/13/2026 at 08:17 AM
    evasnake
    On demande pas du grand cinéma avec les Super Héros (peu l'ont été, à part The Dark Knight et Watchmen pour citer de rares exemples).

    Mais après s'être tapé le quatuor de la mort Thor 4, Ant Man 3, The Marvels et Black Pantherette 2, une simple remontée donne espoir. Faut juste maintenant boucler cet arc cassé avec Doomsday et Secret War puis repartir d'un bon pied en 2028.
    cyr posted the 08/13/2026 at 08:27 AM
    Tant mieux pour spider mais c'est pas grace a moi.

    J'irais voir le film marvel doom day ou quelque chose comme ça.

    J'en ai pas vu beaucoup depuis la nouvelle phase (après endgame)

    Celui sur doctor strange, les gardiens de la galaxy 3 (que j'ai bien aimé), le film avec loki (enfin c'etais une serie disney + non?)
    Et je crois que c'est tous. A si wolverine et deadpool bien évidemment.

    J'ai quelque trou, mais au vu des retour....je pourrai les regarder sur Disney +, mais pas envie. Et quand j'ai pas envie, c'est comme pour le jeux vidéo , c'est niet...
    evasnake posted the 08/13/2026 at 08:28 AM
    shanks Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Y a toujours eu de la bouse parmi les Marvel.

    Genre tu vas pas me dire que t'as plus retenu Thor 1, Hulk 2 ou Iron Man 2 que ceux que t'as cité?
    ratchet posted the 08/13/2026 at 08:32 AM
    En 2 films ils vont renta toute la saga du multivers Si ils font 4 milliards avec Doomsday le carnage en 2026, sans penser à Secret Wars ils vont possiblement enchaîner 3 films à 2 milliards de gain c’est dingue quand même.
    shambala93 posted the 08/13/2026 at 08:37 AM
    Plutôt apprécié. Tom Holland était bien meilleur dans celui ci que tous les autres.
    jaysennnin posted the 08/13/2026 at 08:40 AM
    shambala93 on va dire que c'est le film de maturité
    marcus62 posted the 08/13/2026 at 08:54 AM
    Je suis ressorti globalement mitigé. Ni bon, ni mauvais. Un 5/10 à mes yeux.

    Mais probablement l’un des meilleurs films Spiderman
    cyr posted the 08/13/2026 at 09:00 AM
    ratchet il faut tirer la peau de l'ours avant de l'avoir tuer, ou quelque chose comme ça.

    Difficile a prévoir le nombre d'entrée....

    Regarde avec le dernier avatar. Il a fait un peu plus de 2 milliards au box office, pourtil semble que disney ne soit pas satisfait, et les 2 prochain avatar semble en suspens.... même l'extension avatar dans le parc Disney en Californie, il devais commencer les travaux début 2026, et pour l'heure y a rien de commencer. L'ancienne zone est toujours ouverte au public
    cyr posted the 08/13/2026 at 09:07 AM
    marcus62 ta phrase me retourne le cerveau. Tu dit l'un des meilleurs Spiderman et tu lui colle 5/10?

    Tu mettrais combien pour le premier spiderman et pour les autres avant celui ci?

    J'apprécie pas le personnage Spiderman en général, les films, ou l'attraction spider man a disney Land paris (le faite que ce soit un kinect avec des écrans c'est le coup de grâce pour moi), donc je vais pas le voir au cinéma.
    yanssou posted the 08/13/2026 at 09:22 AM
    Vu aucun film spider Holland, je préfère attendre juin 2027
    taiko posted the 08/13/2026 at 10:09 AM
    shanks the eternals aussi
    fan2jeux posted the 08/13/2026 at 10:16 AM
    J ai beaucoup aimé. Je le place juste en dessous de spiderman 2.
    Les scene d action sont les meilleurs de tous les films spiderman
    loreislife posted the 08/13/2026 at 10:25 AM
    Je suis sur le cul. C'était random as fuck, un littéral ''vu et s'en tape''.
    pimoody posted the 08/13/2026 at 12:56 PM
    C’est bien mieux que les dernières productions Sony, mais ça reste quand même très oubliable au final. Malgré un début prometteur, on retombe très vite dans les travers marvelliens.

    Puis, qu’est-ce que c’est aseptisé, même quand ça prétend ne pas l’être. Tout ce qui pourrait bouleverser est soit remis à plat, soit sans conséquences. Totalement inoffensif, certains diraient.

    La 3D est plutôt pas mal quand ce ne sont pas des tunnels de dialogues en champ/contrechamp.
    kikoo31 posted the 08/13/2026 at 01:29 PM
    Spidercochon
    beehoyoo posted the 08/13/2026 at 01:41 PM
    Purée les films Marvel je crois que j'ai arêté depuis Iron Man 2, qui était déjà assez nul. Toujours les mêmes films. Après les Spidermans sont toujours un peu sortis du lot je trouve dans le passé. Aucune idée si c'est toujours le cas, mais la première trilogie était cool.
    wickette posted the 08/13/2026 at 04:31 PM
    J'ai bien aimé perso , c'est Doomsday où la barre est très haute car Spiderman c'est une valeur sure pour moi, ils font toujours du bon boulot avec les opus Tom Holland je trouve

    Content de voir succès après succès, que ce soit de la sci-fi avec project hail mary, de l'indé/bas budget avec Obsession/Backrooms ou du gros calibre avec Odyssey et Spiderman, top
    raioh posted the 08/13/2026 at 05:10 PM
    Ratchet : Absolument pas, Sony touche ~25% des recettes. C'est Sony qui se fait masse fric, pas Disney, lol. Donc non, jamais ils rentabilisent le nombre de bide qu'ils ont eu juste avec ça
    ratchet posted the 08/13/2026 at 07:29 PM
    raioh 25% pour SONY donc 75% pour Disney ? De 2 milliards c’est déjà ouf hein…

    Et les derniers films ont quasiment tous été amortis (pas spécialement rentable) mais amortis. Je parle uniquement au niveau des films Marvel.
    osiris67 posted the 08/13/2026 at 09:00 PM
    Le film est sympa et bien realisé rien a dire, mais le fan service du 3eme film pour les trentenaires qu’on grandi avec le 1er m’a fait plus d’effet.
    raioh posted the 08/13/2026 at 09:45 PM
    Ratchet : Non, my bad, j'ai écrit Sony, mais je voulais écrire Disney.
    Sur un film Spider-Man, les revenus c'est ~75% Sony et 25% Disney.
    ouken posted the 08/13/2026 at 11:51 PM
    Mouai j'aime pas cette épisode perso
    pimoody posted the 08/14/2026 at 06:44 AM
    beehoyoo reste sur les premiers, objectivement, il n’y a rien eu de mieux depuis.

    Si ce n’est X-Men jusqu’à Days of Future Past (grosso modo), ainsi que Logan, il n’y a pas grand-chose d’autre qui vaille vraiment le coup de s’y investir, tant tout est interconnecté à de la médiocrité, même lorsque c’est digne d’intérêt (Infinity War, Loki).

    À la rigueur, les deux Amazing Spider-Man (mais sans réelle conclusion, donc bon…).

    Je pense que, pour ceux qui cherchent de vrais bons films de super-héros, ça se trouve plutôt par là : trilogie Sam Raimi, X-Men + Logan, Batman de Tim Burton, trilogie Nolan, trilogie Zack Snyder, Watchmen, Joker, Hellboy (mais trilogie pas terminée), Blade 1 et 2 (malheureusement après ca a déconné), Scott Pilgrim (un peu H.S.), La Ligue des gentlemen extraordinaires (je déconne).
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