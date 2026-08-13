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1,7 milliard de dollars au box-office mondial.Devient donc le 10e plus gros succès de l'histoire (a dépassé Vice-Versa 2)A ce rythme, il dépassera sans problème No Way Home (1,92 milliard) pour devenir le record de la franchise de l'araignée, et probablement même Avengers Infinity War (2,05 milliards), ce qui en ferait quand même le deuxième plus gros succès de l'histoire du MCU.Personnellement, je continue de trouver le film bon sans plus, mais je reste content de voir une lente remontée qualitative du MCU depuis Deadpool 3 (en enlevant Captain 4 au milieu).