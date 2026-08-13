1,7 milliard de dollars au box-office mondial.
Devient donc le 10e plus gros succès de l'histoire (a dépassé Vice-Versa 2)
A ce rythme, il dépassera sans problème No Way Home (1,92 milliard) pour devenir le record de la franchise de l'araignée, et probablement même Avengers Infinity War (2,05 milliards), ce qui en ferait quand même le deuxième plus gros succès de l'histoire du MCU.
Personnellement, je continue de trouver le film bon sans plus, mais je reste content de voir une lente remontée qualitative du MCU depuis Deadpool 3 (en enlevant Captain 4 au milieu).
En fait, le MCU a toujours été en dent de scie. La question, c'est combien vont rester réellement marquants sur la durée? Rien que pour spidey, ce seront pas ceux là que l'histoire du cinema retiendra
On demande pas du grand cinéma avec les Super Héros (peu l'ont été, à part The Dark Knight et Watchmen pour citer de rares exemples).
Mais après s'être tapé le quatuor de la mort Thor 4, Ant Man 3, The Marvels et Black Pantherette 2, une simple remontée donne espoir. Faut juste maintenant boucler cet arc cassé avec Doomsday et Secret War puis repartir d'un bon pied en 2028.
J'irais voir le film marvel doom day ou quelque chose comme ça.
J'en ai pas vu beaucoup depuis la nouvelle phase (après endgame)
Celui sur doctor strange, les gardiens de la galaxy 3 (que j'ai bien aimé), le film avec loki (enfin c'etais une serie disney + non?)
Et je crois que c'est tous. A si wolverine et deadpool bien évidemment.
J'ai quelque trou, mais au vu des retour....je pourrai les regarder sur Disney +, mais pas envie. Et quand j'ai pas envie, c'est comme pour le jeux vidéo , c'est niet...
Genre tu vas pas me dire que t'as plus retenu Thor 1, Hulk 2 ou Iron Man 2 que ceux que t'as cité?
Mais probablement l’un des meilleurs films Spiderman
Difficile a prévoir le nombre d'entrée....
Regarde avec le dernier avatar. Il a fait un peu plus de 2 milliards au box office, pourtil semble que disney ne soit pas satisfait, et les 2 prochain avatar semble en suspens.... même l'extension avatar dans le parc Disney en Californie, il devais commencer les travaux début 2026, et pour l'heure y a rien de commencer. L'ancienne zone est toujours ouverte au public
Tu mettrais combien pour le premier spiderman et pour les autres avant celui ci?
J'apprécie pas le personnage Spiderman en général, les films, ou l'attraction spider man a disney Land paris (le faite que ce soit un kinect avec des écrans c'est le coup de grâce pour moi), donc je vais pas le voir au cinéma.
Les scene d action sont les meilleurs de tous les films spiderman
Puis, qu’est-ce que c’est aseptisé, même quand ça prétend ne pas l’être. Tout ce qui pourrait bouleverser est soit remis à plat, soit sans conséquences. Totalement inoffensif, certains diraient.
La 3D est plutôt pas mal quand ce ne sont pas des tunnels de dialogues en champ/contrechamp.
Content de voir succès après succès, que ce soit de la sci-fi avec project hail mary, de l'indé/bas budget avec Obsession/Backrooms ou du gros calibre avec Odyssey et Spiderman, top
Et les derniers films ont quasiment tous été amortis (pas spécialement rentable) mais amortis. Je parle uniquement au niveau des films Marvel.
Sur un film Spider-Man, les revenus c'est ~75% Sony et 25% Disney.
Si ce n’est X-Men jusqu’à Days of Future Past (grosso modo), ainsi que Logan, il n’y a pas grand-chose d’autre qui vaille vraiment le coup de s’y investir, tant tout est interconnecté à de la médiocrité, même lorsque c’est digne d’intérêt (Infinity War, Loki).
À la rigueur, les deux Amazing Spider-Man (mais sans réelle conclusion, donc bon…).
Je pense que, pour ceux qui cherchent de vrais bons films de super-héros, ça se trouve plutôt par là : trilogie Sam Raimi, X-Men + Logan, Batman de Tim Burton, trilogie Nolan, trilogie Zack Snyder, Watchmen, Joker, Hellboy (mais trilogie pas terminée), Blade 1 et 2 (malheureusement après ca a déconné), Scott Pilgrim (un peu H.S.), La Ligue des gentlemen extraordinaires (je déconne).