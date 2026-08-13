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Fire Emblem : Fortune's Weave
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Intelligent Systems
genre :
tactical-RPG
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[Switch 2] Pour inciter à l'acheter avant la hausse de prix
Nintendo a pris des mesures pour avertir les consommateurs que le prix de la Nintendo Switch 2 augmentera le 1er septembre, dans le but de stimuler les ventes via les bornes en magasin.
Le message indique : « Boostez votre jeu. Le prix de vente conseillé de la Nintendo Switch 2 passera à 499,99 $ le 1er septembre. »
En somme, achetez dès maintenant pour faire des économies.
Source :
https://mynintendonews.com/2026/08/12/nintendo-switch-2-kiosks-now-warn-people-about-consoles-upcoming-price-increase/
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aeris201
posted the 08/13/2026 at 03:08 AM by
link49
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13
)
heracles
posted
the 08/13/2026 at 06:50 AM
J'en ai trouvé une d'occasion à 280 euros sur un coup de chance via Vinted. Plutôt content
badeuh
posted
the 08/13/2026 at 06:56 AM
Jusqu'au black friday il sera possible de la trouver à moins cher qu'avec la hausse, par contre pour Noël les revendeurs se transformeront en Grinch
malroth
posted
the 08/13/2026 at 07:08 AM
J'attends la OLED en 2027
aeris201
posted
the 08/13/2026 at 07:13 AM
malroth
La Switch est sortie en 2017 son modele OLED en 2021, donc 4 ans apres.
Esperer une Switch 2 OLED en 2027 (donc deux ans apres son lancement), me semble tres optimiste
aeris201
posted
the 08/13/2026 at 07:25 AM
En plus on parle d’une console dont le prix va augmenter et passer a 500$, ce qui est deja assez cher comme ca pour la cible familial de Nintendo, pas la peine d’en rajouter avec un modele OLED qui sera encore plus cher
De toute façon, tant que cette crise des composants perdure, je pense qu’on peut faire une croix sur une Switch 2 OLED
cyr
posted
the 08/13/2026 at 08:21 AM
heracles
elle fonctionne correctement ? Vinted est réputée pour être une déchetterie a ciel ouvert. Donc j'espère pour toi que la consoles n'affichera pas un message dans un avenir très proche...
heracles
posted
the 08/13/2026 at 08:24 AM
cyr
Elle fonctionne parfaitement
cyr
posted
the 08/13/2026 at 08:28 AM
heracles
tu a vérifié le lecteur de carte sd?
Enfin tant mieux pour toi si tu a fait l'affaire de la décennie.
heracles
posted
the 08/13/2026 at 08:41 AM
cyr
J'ai pas de carte micro sd compatible de toute façon je peux pas tester, et je m'en servirais probablement pas
malroth
posted
the 08/13/2026 at 11:16 AM
aeris201
franchement je peux patienter, ya pas de jeux qui me pousse à l'acheter rapidement, donc çava
Et pour l'Oled c'est obligatoire pour moi maintenant, j'ai ma tèlè OLED, ecran PC oled, smartphone oled...
Je ne peux plus revenir en arriere apres avoir gouté l'oled, vraiment je peux plus
Mes yeux quand ils revoient de l'ips chez des potes ou famille bah ça pleure interieurement
J'ai l'impression que c'est délavé ^^
j9999
posted
the 08/13/2026 at 12:46 PM
cyr
je suis pas d'accord avec tout franchement. Étant très actif sur vinted depuis des années je n'ai jamais eu de problème. Le problème vient surtout des acheteurs qui espèrent un produit vendu en état neuf vendu au prix d'un produit en état moyen. Du coup quand ils se précipitent sur un article qu'ils estiment être une "bonne affaire" sans lire correctement la description, sans regarder toutes les photos, a la réception du produit ils pensent recevoir un produit non conforme et se sentent trahit, et ces mêmes personnes vont ensuite aller pourrir la réputation de la plateforme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des escrocs loin de là, mais certaines personnes doivent apprendre à mieux regarder le prix, la description pour ne pas être déçu à la réception. Tu as beaucoup de gens bêtes qui ne comprennent pas ça mine de rien, d'où la necessité d'être extrêmement transparent dans la description. Mais même là t'as des gens qui comprennent pas qu'un prix est fonction de l'état....
j9999
posted
the 08/13/2026 at 12:48 PM
cyr
je sais que c'est pas loin de ce que tu lui dis, mais juste je suis pas d'accord sur le fait que ce soit une déchetterie a ciel ouvert, faut juste bien regarder les annonces et le profil du vendeur pour sentir si c'est un bon deal ou pas, c'est normal, c'est un peu le principe du site, mais t'as des gens qui savent pas faire attention a ça
cyr
posted
the 08/13/2026 at 02:54 PM
j9999
il y a des vendeurs qui ne précise pas forcément les défauts et qui mettent un prix élevé laissant penser que tous est nickel....
J'en ai trouver une de vendeuse, elle vends des paires de chaussure, entre 30 et 40€.
Je regarde le profil , beaucoup de gens qui se plaignent des défauts des articles, de l'absence de communication de la vendeuse w quand celle ci envoie bien les articles. Pourtant elle a 3,9 étoile, mais le nombre de 1 étoile est important. Je me demande comment vinted fait la moyenne....
Donc je prends 1 paires, et je regarde les photos a la recherche des traces d'usure habituel sur des chaussures.
Et bingo, a l'intérieur, au niveau des talons, on vois clairement que le tissus est entrain de se troué, signe que la paire est en fin de vie et qui a étais bien portée.
Je recherche la même paire pour voir le prix du neuf, et la je vois que cette paire se trouve a 50€ neuf alors quel la vends 30€...
J'ai laisser un commentaire, mais vu le profil, elle va sûrement pas me répondre ou alors comme d'autre saleté de vendeuse, va insulter car elle a étais prise en faute évidente.
Il y a de bon vendeur honnête etc, mais il y a énormément de chose qui doit aller a la poubelle et ne peux pas être vendu, même pour 1€.
C'est pour ça que je parle de déchetterie. Avant ça allait a la poubelle. Mais maintenant on retrouve sur vinted....
1 annonces a une durée de vie ou l'annonce peut rester indéfiniment tant que l'objet a pas étais vendu?
Sur ebay par exemple c'est pas pareil.
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Esperer une Switch 2 OLED en 2027 (donc deux ans apres son lancement), me semble tres optimiste
De toute façon, tant que cette crise des composants perdure, je pense qu’on peut faire une croix sur une Switch 2 OLED
Enfin tant mieux pour toi si tu a fait l'affaire de la décennie.
Et pour l'Oled c'est obligatoire pour moi maintenant, j'ai ma tèlè OLED, ecran PC oled, smartphone oled...
Je ne peux plus revenir en arriere apres avoir gouté l'oled, vraiment je peux plus
Mes yeux quand ils revoient de l'ips chez des potes ou famille bah ça pleure interieurement
J'ai l'impression que c'est délavé ^^
J'en ai trouver une de vendeuse, elle vends des paires de chaussure, entre 30 et 40€.
Je regarde le profil , beaucoup de gens qui se plaignent des défauts des articles, de l'absence de communication de la vendeuse w quand celle ci envoie bien les articles. Pourtant elle a 3,9 étoile, mais le nombre de 1 étoile est important. Je me demande comment vinted fait la moyenne....
Donc je prends 1 paires, et je regarde les photos a la recherche des traces d'usure habituel sur des chaussures.
Et bingo, a l'intérieur, au niveau des talons, on vois clairement que le tissus est entrain de se troué, signe que la paire est en fin de vie et qui a étais bien portée.
Je recherche la même paire pour voir le prix du neuf, et la je vois que cette paire se trouve a 50€ neuf alors quel la vends 30€...
J'ai laisser un commentaire, mais vu le profil, elle va sûrement pas me répondre ou alors comme d'autre saleté de vendeuse, va insulter car elle a étais prise en faute évidente.
Il y a de bon vendeur honnête etc, mais il y a énormément de chose qui doit aller a la poubelle et ne peux pas être vendu, même pour 1€.
C'est pour ça que je parle de déchetterie. Avant ça allait a la poubelle. Mais maintenant on retrouve sur vinted....
1 annonces a une durée de vie ou l'annonce peut rester indéfiniment tant que l'objet a pas étais vendu?
Sur ebay par exemple c'est pas pareil.