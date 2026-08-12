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Ghost of Yotei
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name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
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[Ps5] Ghost of Yōtei : Une Complete Edition annoncée!


PlayStation a annoncé Ghost of Yōtei Complete Edition ainsi que Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara — une extension incluse dans cette édition, mais également disponible séparément pour les possesseurs du jeu original.

Le 1er octobre, Ghost of Yōtei bénéficiera de la Complete Edition, qui regroupe tout le contenu précédemment publié, l'extension narrative et un nouveau mode survie axé sur le combat. Cette nouvelle version sortira simultanément à une mise à jour apportant diverses améliorations.

La Complete Edition arrive à temps pour célébrer le premier anniversaire du jeu, avec en point d'orgue « Echoes of Sekigahara », une extension narrative vous permettant de voyager dans le temps pour vivre des événements se déroulant aussi bien dans le présent que dans le passé d'Atsu. Avant de rentrer chez elle pour entamer sa quête de vengeance, Atsu a combattu lors de la bataille de Sekigahara ; vous pourrez revivre ces moments forts.



Cette version inclut également Ghost of Yōtei: Most Wanted, un nouveau mode mêlant combat et survie. Fonctionnant sur le principe du roguelike, il vous demande d'accepter des missions au début de chaque session. En utilisant diverses armes et différents personnages, vous devrez tenter votre chance pour survivre aux combats — et réessayer en cas d'échec.

Ghost of Yōtei Complete Edition est proposé au prix de 79,99 €, mais vous pouvez opter pour la mise à niveau Ghost of Yōtei Complete Edition Upgrade à 14,99 € pour transformer votre exemplaire original du jeu en Complete Edition. Toutefois, le nouveau contenu ne sera disponible qu'à partir du 1er octobre, lors du lancement de la version 2.0.

Source : https://www.eurogamer.pt/ghost-of-yotei-complete-edition-e-expansao-anunciadas/
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    bogsnake, torotoro59
    posted the 08/12/2026 at 02:28 PM by link49
    comments (19)
    rider288 posted the 08/12/2026 at 02:33 PM
    Yes un DLC Solo, j'ai adoré le jeu. Je le trouve meilleur que Tsushima, sauf sur l'histoire.
    cyr posted the 08/12/2026 at 02:35 PM
    Rien ne sert de courir il faut partir a point.
    guiguif posted the 08/12/2026 at 02:43 PM
    sans façon
    riddler posted the 08/12/2026 at 02:49 PM
    Je ne l’ai même pas fini, une purge ce truc.
    thauvinho posted the 08/12/2026 at 02:50 PM
    Ils auraient pu avoir mon argent s'ils n'avaient pas annulé la sortie PC
    altendorf posted the 08/12/2026 at 02:57 PM
    Enfin le DLC !
    link571 posted the 08/12/2026 at 03:00 PM
    Je l’ai adoré A l’occasion je ferais ce dlc mais la il sort à la mauvaise période…
    yanssou posted the 08/12/2026 at 03:05 PM
    shambala93 posted the 08/12/2026 at 03:06 PM
    Bien aimé le premier, mais pas eu la fois de repartir dans un énième jeu au Japon.
    walterwhite posted the 08/12/2026 at 03:06 PM
    Sans façon merci.
    tlj posted the 08/12/2026 at 03:20 PM
    Excellente nouvelle ce dlc solo pour cet excellent jeu qu’est ghost of yotei
    djfab posted the 08/12/2026 at 03:46 PM
    Une extension narrative, très bonne nouvelle !

    rider288 : content de voir que je ne suis pas le seul à l'avoir préféré à Tsushima!
    mooplol posted the 08/12/2026 at 03:55 PM
    Il m'attire tellement pas dommage
    ricky posted the 08/12/2026 at 03:59 PM
    Non merci, ça ira !
    vers0 posted the 08/12/2026 at 04:25 PM
    Je ferais le dlc avec plaisir .
    jasonduval posted the 08/12/2026 at 05:03 PM
    Oui oui Sony on va acheter un dlc sur votre store en cette période
    osiris67 posted the 08/12/2026 at 05:06 PM
    Boycott cette boite
    wickette posted the 08/12/2026 at 06:44 PM
    rider288
    Oui mais je considérais l'histoire comme un point majeur et j'attendais vraiment + à ce niveau

    Sur tout le reste c'est très robuste mais l'histoire c'est important surtout un jeu sony, c'est souvent une des raisons principales qui faisait que je rallume Horizon, Tsushima, Spiderman etc

    Ca faisait très scénario film bas budget Japonais, je me demande même si c'était pas le but
    sph1x posted the 08/13/2026 at 01:58 PM
    Sony se fout de nous.
    Version physique c'est vite dit, les dlc sont à télécharger avec connexion et compte obligatoire contrairement à la version définitive de Ghost of tsushima.
    Putain mais arrêter d'appeler ça une version complète.

    Encore une raison de pourrir Sony
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