PlayStation a annoncé Ghost of Yōtei Complete Edition ainsi que Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara — une extension incluse dans cette édition, mais également disponible séparément pour les possesseurs du jeu original.
Le 1er octobre, Ghost of Yōtei bénéficiera de la Complete Edition, qui regroupe tout le contenu précédemment publié, l'extension narrative et un nouveau mode survie axé sur le combat. Cette nouvelle version sortira simultanément à une mise à jour apportant diverses améliorations.
La Complete Edition arrive à temps pour célébrer le premier anniversaire du jeu, avec en point d'orgue « Echoes of Sekigahara », une extension narrative vous permettant de voyager dans le temps pour vivre des événements se déroulant aussi bien dans le présent que dans le passé d'Atsu. Avant de rentrer chez elle pour entamer sa quête de vengeance, Atsu a combattu lors de la bataille de Sekigahara ; vous pourrez revivre ces moments forts.
Cette version inclut également Ghost of Yōtei: Most Wanted, un nouveau mode mêlant combat et survie. Fonctionnant sur le principe du roguelike, il vous demande d'accepter des missions au début de chaque session. En utilisant diverses armes et différents personnages, vous devrez tenter votre chance pour survivre aux combats — et réessayer en cas d'échec.
Ghost of Yōtei Complete Edition est proposé au prix de 79,99 €, mais vous pouvez opter pour la mise à niveau Ghost of Yōtei Complete Edition Upgrade à 14,99 € pour transformer votre exemplaire original du jeu en Complete Edition. Toutefois, le nouveau contenu ne sera disponible qu'à partir du 1er octobre, lors du lancement de la version 2.0.
rider288 : content de voir que je ne suis pas le seul à l'avoir préféré à Tsushima!
Oui mais je considérais l'histoire comme un point majeur et j'attendais vraiment + à ce niveau
Sur tout le reste c'est très robuste mais l'histoire c'est important surtout un jeu sony, c'est souvent une des raisons principales qui faisait que je rallume Horizon, Tsushima, Spiderman etc
Ca faisait très scénario film bas budget Japonais, je me demande même si c'était pas le but
Version physique c'est vite dit, les dlc sont à télécharger avec connexion et compte obligatoire contrairement à la version définitive de Ghost of tsushima.
Putain mais arrêter d'appeler ça une version complète.
Encore une raison de pourrir Sony