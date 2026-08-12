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Orbitals
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name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
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aeris201 > blog
[Switch 2] Creator's Voice : Orbitals
Dans cette nouvelle édition de Creator's Voice, l'équipe de Shapefarm nous parle des coulisses de la création de l'aventure intergalactique en coop Orbitals.
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    link49, kevinmccallisterrr, nindo64
    posted the 08/12/2026 at 02:21 PM by aeris201
    comments (5)
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 02:49 PM
    Vidéo en VOSTFR
    https://www.youtube.com/watch?v=FNGb6NGjisQ
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 02:54 PM
    nicolasgourry La video dans mon article est deja en VOSTFR.

    Elle est de la chaine youtube de Nintendo France
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 02:57 PM
    aeris201 ah ok autant pour moi.
    natedrake posted the 08/12/2026 at 04:45 PM
    Dommage que c'est uniquement jouable à 2, sinon je l'aurais pris. La DA est vraiment superbe.
    wickette posted the 08/12/2026 at 06:47 PM
    il a quand même une superbe DA et ça transpire la passion.

    Day one pour moi, j'espère juste il sera BIEN sur switch 2 sur le plan technique, pas de basse résolution ou de problèmes de framerates surtout en couch coop quoi
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