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name :
Orbitals
platform :
Switch 2
editor :
Kepler Interactive
developer :
Shapefarm
genre :
action
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[Switch 2] Creator's Voice : Orbitals
Dans cette nouvelle édition de Creator's Voice, l'équipe de Shapefarm nous parle des coulisses de la création de l'aventure intergalactique en coop Orbitals.
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nindo64
posted the 08/12/2026 at 02:21 PM by
aeris201
comments (
5
)
nicolasgourry
posted
the 08/12/2026 at 02:49 PM
Vidéo en VOSTFR
https://www.youtube.com/watch?v=FNGb6NGjisQ
aeris201
posted
the 08/12/2026 at 02:54 PM
nicolasgourry
La video dans mon article est deja en VOSTFR.
Elle est de la chaine youtube de Nintendo France
nicolasgourry
posted
the 08/12/2026 at 02:57 PM
aeris201
ah ok autant pour moi.
natedrake
posted
the 08/12/2026 at 04:45 PM
Dommage que c'est uniquement jouable à 2, sinon je l'aurais pris. La DA est vraiment superbe.
wickette
posted
the 08/12/2026 at 06:47 PM
il a quand même une superbe DA et ça transpire la passion.
Day one pour moi, j'espère juste il sera BIEN sur switch 2 sur le plan technique, pas de basse résolution ou de problèmes de framerates surtout en couch coop quoi
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https://www.youtube.com/watch?v=FNGb6NGjisQ
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