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Marvel's Spider-Man 2
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name : Marvel's Spider-Man 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Insomniac Games
genre : action-aventure
other versions : PC
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[Ps5/STEAM] L'effet « Spider-Man : Brand New Day »


L'effet « Spider-Man : Brand New Day » est bien réel. Marvel's Spider-Man Remastered et Marvel's Spider-Man 2 ont tous deux intégré le top 10 des meilleures ventes de jeux sur Steam.

L’écosystème PlayStation n’est pas en reste, même si Sony garde ses données de ventes sous scellés. Selon les données compilées par le site PS TimeTracker, le tout premier Marvel’s Spider-Man a fait un bond de 20 places au sein du Top 100 des titres les plus joués pour se hisser à la 44ᵉ position, tandis que Marvel’s Spider-Man 2 est directement venu s’installer au 29ᵉ rang des jeux les plus joués du moment. Rappelons au passage que la franchise est l’un des best-sellers de Sony avec 50 millions d’exemplaires vendus dans le monde sur PlayStation et PC.

Source : [urlhttps://xcancel.com//status/2083985867111117027/[/url]
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    tynokarts
    posted the 08/12/2026 at 12:04 PM by link49
    comments (3)
    tynokarts posted the 08/12/2026 at 02:02 PM
    Bien jouer Peter, Stan Lee doit être fier de toi.
    magneto860 posted the 08/12/2026 at 02:04 PM
    Je ne suis pas étonné. Ces jeux ne sont pas extraordinaires en terme d'originalité de gameplay, mais ils sont beaux, faciles à prendre en main et meilleurs que les films en terme de qualité d'écriture. Ils font honneur à Spiderman.
    tripy73 posted the 08/12/2026 at 09:05 PM
    Ils étaient aussi tous en promos sur steam à la fin du mois dernier lors de la sortie du film
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