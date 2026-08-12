L'effet « Spider-Man : Brand New Day » est bien réel. Marvel's Spider-Man Remastered et Marvel's Spider-Man 2 ont tous deux intégré le top 10 des meilleures ventes de jeux sur Steam.L’écosystème PlayStation n’est pas en reste, même si Sony garde ses données de ventes sous scellés. Selon les données compilées par le site PS TimeTracker, le tout premier Marvel’s Spider-Man a fait un bond de 20 places au sein du Top 100 des titres les plus joués pour se hisser à la 44ᵉ position, tandis que Marvel’s Spider-Man 2 est directement venu s’installer au 29ᵉ rang des jeux les plus joués du moment. Rappelons au passage que la franchise est l’un des best-sellers de Sony avec 50 millions d’exemplaires vendus dans le monde sur PlayStation et PC.Source : [urlhttps://xcancel.com//status/2083985867111117027/[/url]