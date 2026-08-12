Comme on pouvait s'y attendre, la cérémonie annuelle des Game Awards fera son retour en décembre, selon son présentateur Geoff Keighley. L'événement de cette année se tiendra le 10 décembre et sera diffusé en direct depuis le Peacock Theater de Los Angeles.
Attendez-vous à des annonces majeures, à de nombreuses publicités et, espérons-le, à de belles surprises. Davantage de détails ainsi que des informations sur la billetterie seront communiqués cet automne.
Source : https://mynintendonews.com/2026/08/10/the-game-awards-2026-set-for-december-at-peacock-theatre/
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posted the 08/12/2026 at 03:24 AM by link49
Crois en tes rêves jusqu'au bout, Geoff.
Sinon, s’ils font une exception pour GTA 6, eh bien, on sait tous que ce sera lui le vainqueur.
Je ne serais même pas surpris s’ils retardaient les votes, voire même l’événement pour lui.
Mais après, il reste encore pas mal de bons jeux qui ne sont pas encore sortis.
Dans tous les cas, pour moi, et "pour l’instant", mon GOTY, c’est Resident Evil Requiem.
On verra sur le reste de l'année
Dans les nommés j'imagine qu'il y a aura RE Requiem et Ocarina of Time, peut être Pokopia. Mais quoi qu'il y ait en face, ça sera GTA VI.
Et Tomodachi Life remportera certainement un prix lui aussi, genre meilleur jeu familial ou un truc du genre
La presse dira sans doute GTA 6 vu qu'ils lui ont attribué un Goty du jeu le plus attendu déjà, mais à ma connaissance on n'a toujours pas vu une seconde de gameplay.
A lire Gamekyo et ailleurs, Pragmata mérite probablement plus son nom dans les nominés que les autres jeux sorti cette année. Et Pokopia mais c'est un jeu Nintendo et c'est une licence. C'est peu probable.
Requiem c'est pas assez grand public. 007 est sympa mais ptet pas jusque là. Crimson a pas mal de détracteurs. Je ne les vois pas nominés.
Sinon Forza Horizon 6.
Sinon le remake d'Ocarina of Time, s'il ne sort pas trop tard.
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Star Citizen : Squadron 42
J’ai pas vue de jeu mettant tout le monde d’accord cette année.
Si on retire ces 2 là, y a eu du tres bon cette année, mieux que les précédente je trouve (entre Crimsom Desert, Pragmata, Indiana Jones, Pokopia, Tomodatchi... et Orbitals et Fire Emblem qui arrivent) mais Requiem a toutes ses chances
Tomodachi va tous les defoncer
C’est sur ! Ca a déjà été indiqué ! Les dates des GA ne peuvent intégrer GTA cette année.
Pour l'heure c'est Pragmata de mon coté.
Il ne peut pas concourir cette année…
Par contre je ne vois que Capcom pour le titre de Dev de l'année