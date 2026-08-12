Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Grand Theft Auto VI
1
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : Xbox Series X
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19332
visites since opening : 34926777
link49 > blog
[The Game Awards 2026] A votre avis, qui sera élu GOTY cette année?


Comme on pouvait s'y attendre, la cérémonie annuelle des Game Awards fera son retour en décembre, selon son présentateur Geoff Keighley. L'événement de cette année se tiendra le 10 décembre et sera diffusé en direct depuis le Peacock Theater de Los Angeles.

Attendez-vous à des annonces majeures, à de nombreuses publicités et, espérons-le, à de belles surprises. Davantage de détails ainsi que des informations sur la billetterie seront communiqués cet automne.

Source : https://mynintendonews.com/2026/08/10/the-game-awards-2026-set-for-december-at-peacock-theatre/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris201
    posted the 08/12/2026 at 03:24 AM by link49
    comments (37)
    jofe posted the 08/12/2026 at 03:28 AM
    J'espère que Highguard aura des prix, c'était le one-more-thing de l'an dernier après tout.
    Crois en tes rêves jusqu'au bout, Geoff.
    azerty posted the 08/12/2026 at 03:32 AM
    Crimson Desert ou Phamton Blade O
    link49 posted the 08/12/2026 at 03:35 AM
    Je mets une pièce sur GTA6.
    adamjensen posted the 08/12/2026 at 04:26 AM
    S’ils ne font pas d’exception pour GTA 6, car il sort un peu tard par rapport aux votes, sans parler du fait qu’il faut un minimum de temps pour finir un tel jeu, je dirais Resident Evil Requiem.

    Sinon, s’ils font une exception pour GTA 6, eh bien, on sait tous que ce sera lui le vainqueur.
    Je ne serais même pas surpris s’ils retardaient les votes, voire même l’événement pour lui.

    Mais après, il reste encore pas mal de bons jeux qui ne sont pas encore sortis.
    Dans tous les cas, pour moi, et "pour l’instant", mon GOTY, c’est Resident Evil Requiem.
    taiko posted the 08/12/2026 at 05:29 AM
    Je crois que j'ai fait quasi tous les gros jeux et aucun prétendant au goty. Il manque trop de chose à crimson (une vision et un game director) pour l'avoir. Requiem... C'est tellement du mid...
    On verra sur le reste de l'année
    keiku posted the 08/12/2026 at 05:39 AM
    j'ai envie de dire The Eternal Life of Goldman, s'il sort cette année mais c'est un indé et je ne pense pas qu'on ai déja vu des indé petit budget être élu goty, j'ai apprécié un peu pragmata mais ca s’arrête la
    burningcrimson posted the 08/12/2026 at 05:55 AM
    RE Requiem ou GTA 6
    yukilin posted the 08/12/2026 at 06:02 AM
    Pour moi rien ne mérite un GOTY jusqu'ici cette année.
    giru posted the 08/12/2026 at 06:36 AM
    Peu importe sa qualité au final, ça sera GTA VI.

    Dans les nommés j'imagine qu'il y a aura RE Requiem et Ocarina of Time, peut être Pokopia. Mais quoi qu'il y ait en face, ça sera GTA VI.
    link571 posted the 08/12/2026 at 06:39 AM
    Si GTA VI pourra y être se sera sûrement lui. Sinon pour moi c’est Crimson Desert pour le moment
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 06:48 AM
    Pokemon Pokopia

    Et Tomodachi Life remportera certainement un prix lui aussi, genre meilleur jeu familial ou un truc du genre
    rider288 posted the 08/12/2026 at 06:50 AM
    Big Walk
    vers0 posted the 08/12/2026 at 07:04 AM
    Je pense que ce sera crimson meme si le miens sera surement dawnwalker.
    magneto860 posted the 08/12/2026 at 07:15 AM
    Y aura probablement Wolverine et GTA 6 dans les nominés donc c'est pas mal tôt pour se prononcer.

    La presse dira sans doute GTA 6 vu qu'ils lui ont attribué un Goty du jeu le plus attendu déjà, mais à ma connaissance on n'a toujours pas vu une seconde de gameplay.

    A lire Gamekyo et ailleurs, Pragmata mérite probablement plus son nom dans les nominés que les autres jeux sorti cette année. Et Pokopia mais c'est un jeu Nintendo et c'est une licence. C'est peu probable.

    Requiem c'est pas assez grand public. 007 est sympa mais ptet pas jusque là. Crimson a pas mal de détracteurs. Je ne les vois pas nominés.
    abookhouseboy posted the 08/12/2026 at 07:31 AM
    GTA6, peu importe sa date de sortie (passe droit Rockstar), sauf si le jeu se prenait un bashing colossal (style impossible de s'acheter un bolide dans le jeu sans utiliser de l'argent réel).

    Sinon Forza Horizon 6.

    Sinon le remake d'Ocarina of Time, s'il ne sort pas trop tard.
    hatefield posted the 08/12/2026 at 07:36 AM
    ShitTape, un jeu incroyable selon la presse.
    ducknsexe posted the 08/12/2026 at 08:08 AM
    aeris201 aucune chance. Le seul Goty qui les gobes tous c'est yoshi, notre ami le petit dinosaure vert
    grospich posted the 08/12/2026 at 08:38 AM
    - Trails in the Sky Second Chapter
    - Fire Emblem: Fortune's Weave
    - Star Citizen : Squadron 42
    shambala93 posted the 08/12/2026 at 08:59 AM
    GTA VI ne peut pas être nommé.

    J’ai pas vue de jeu mettant tout le monde d’accord cette année.
    shinz0 posted the 08/12/2026 at 09:14 AM
    Phantom Blade Zero
    cyr posted the 08/12/2026 at 09:19 AM
    J'espère un jeux amusant....
    syoshu posted the 08/12/2026 at 09:31 AM
    Pas sure que GTA6 soit nominé pour cette année, il sort tard, sinon y aura aussi OOT... Mais bon ca reste hypothétique vu qu'on connait rien des 2 jeux

    Si on retire ces 2 là, y a eu du tres bon cette année, mieux que les précédente je trouve (entre Crimsom Desert, Pragmata, Indiana Jones, Pokopia, Tomodatchi... et Orbitals et Fire Emblem qui arrivent) mais Requiem a toutes ses chances
    kikoo31 posted the 08/12/2026 at 09:40 AM
    ducknsexe non non
    Tomodachi va tous les defoncer
    shambala93 posted the 08/12/2026 at 10:19 AM
    syoshu
    C’est sur ! Ca a déjà été indiqué ! Les dates des GA ne peuvent intégrer GTA cette année.
    guiguif posted the 08/12/2026 at 10:32 AM
    Un très bon jeu mais qui ne marquera pas l'industrie, l'année fut encore bien tiédasse comme en 2025 et pas sur que ce qui sort d'ici Novembre change quoi que se soit à ce fait.
    Pour l'heure c'est Pragmata de mon coté.
    djfab posted the 08/12/2026 at 10:47 AM
    syoshu : indiana c'est 2024 !
    altendorf posted the 08/12/2026 at 10:52 AM
    Aucun GOTY contender pour l’instant. Mais vu que le titre se joue aux votes et à la hype du jury, c’est GTA 6 qui prendra le trophée.
    kali posted the 08/12/2026 at 11:37 AM
    On va peut-être attendre les jeux de la rentrée avec de se prononcer...
    sandman posted the 08/12/2026 at 12:03 PM
    crimson desert loin devant, après si zelda OOT sort au bon moment et que c'est un remake de qualité ca risque de voler la vedette.
    shambala93 posted the 08/12/2026 at 12:23 PM
    altendorf
    Il ne peut pas concourir cette année…
    jenicris posted the 08/12/2026 at 12:43 PM
    GTA6 sûrement
    syoshu posted the 08/12/2026 at 02:15 PM
    djfab il est pas sortit apres les GA ? Les jeux de novembre et decembre sont zn generale reprit pour l'année suivante... Ce qui est debile, ils devraient juste faire les GA 2 mois plus tard


    Par contre je ne vois que Capcom pour le titre de Dev de l'année
    jobiwan posted the 08/12/2026 at 02:16 PM
    Il faut peut-être laisser sortir l'avalanche de jeux en septembre et en octobre. GTA 6 pour l'heure, outsider car pour l'heure nous n'avons rien vu et ça sent le réchauffé.
    sk8mag posted the 08/12/2026 at 06:19 PM
    Crimson desert sans hésitation.
    soulfull posted the 08/13/2026 at 06:45 AM
    Gta 6 forcément,evidemment qu'ils vont repousser la cérémonie s'il le faut et le nommer,sinon tout sera trop fade.
    marcus62 posted the 08/13/2026 at 06:47 AM
    Ce sera GTA VI à coup sûr comme l'a été tous les GTA depuis San Andreas. Mais s'il ne peut pas être nominé, je ne sais pas du tout...
    nindo64 posted the 08/13/2026 at 10:48 PM
    La probabilité pour que ça arrive est proche de zéro, mais Orbitals sur Switch 2 à l'air d'avoir un sacré potentiel. Si il y a au moins 1 ou 2 prix hors GOTY ça sera déjà très bien
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo