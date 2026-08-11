Bonjour Space Marines !Le patch 14.0 est désormais disponible sur toutes les plateformes. Consultez les notes de patch complètes ci-dessous.La mise à jour Confrontation est désormais disponible pour Space Marine 2, marquant une conclusion épique de la deuxième année !La mise à jour 14.0 introduit deux nouvelles cartes PvP, un nouvel ennemi Terminus des Thousand Sons, de nouvelles armes et pièces d’armure héroïques, ainsi que les derniers DLC cosmétiques du Season Pass 2.Sanctum est une carte PvP de taille moyenne conçue pour des affrontements dynamiques et intenses. La carte propose de vastes zones de combat, des itinéraires rapides vers les principaux points d’affrontement, ainsi qu’une zone centrale conçue comme le principal point chaud, idéale pour des fusillades particulièrement intenses.Facility est l’une des cartes PvP les plus compactes, conçue pour des combats rapides et intenses. La carte maximise les possibilités d’attaques de flanc, de rotations et de manœuvres permettant de prendre l’avantage sur l’ennemi.Il comprend une nouvelle apparence de Champion pour la classe Lourde, ainsi qu’une apparence exclusive pour le Multi-Fuseur.Il comprend cinq pièces d’armure uniques, inspirées de la doctrine de combat emblématique du Chapitre.• Ajout de 6 armes héroïques (Marteau Tonnerre, Gantelet énergétique, Carabine Bolter, Fusil à fusion, Épée énergétique et Fusil Bolter Stalker)• Ajout de 4 pièces d’armure héroïques (Main de la Deathwatch, Torse de la Deathwatch et Épaulière du Champion de Chapitre Ultramarines)