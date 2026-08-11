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Warhammer 40.000 : Space Marine II
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name : Warhammer 40.000 : Space Marine II
platform : PC
editor : Focus Entertainment
developer : Saber Interactive
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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kakazu
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kakazu
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[Multi] Space Marine 2 : Maj 14.0
Bonjour Space Marines !

Le patch 14.0 est désormais disponible sur toutes les plateformes. Consultez les notes de patch complètes ci-dessous.




La mise à jour Confrontation est désormais disponible pour Space Marine 2, marquant une conclusion épique de la deuxième année !

La mise à jour 14.0 introduit deux nouvelles cartes PvP, un nouvel ennemi Terminus des Thousand Sons, de nouvelles armes et pièces d’armure héroïques, ainsi que les derniers DLC cosmétiques du Season Pass 2.

NOUVEAUTÉS

Nouvelle carte PvP : Sanctum

Sanctum est une carte PvP de taille moyenne conçue pour des affrontements dynamiques et intenses. La carte propose de vastes zones de combat, des itinéraires rapides vers les principaux points d’affrontement, ainsi qu’une zone centrale conçue comme le principal point chaud, idéale pour des fusillades particulièrement intenses.

Nouvelle carte PvP : Facility

Facility est l’une des cartes PvP les plus compactes, conçue pour des combats rapides et intenses. La carte maximise les possibilités d’attaques de flanc, de rotations et de manœuvres permettant de prendre l’avantage sur l’ennemi.

 


NOUVEAUX DLC COSMÉTIQUES POUR LES SALAMANDERS ET LES RAPTORS

Pack Champion des Salamanders 2

Il comprend une nouvelle apparence de Champion pour la classe Lourde, ainsi qu’une apparence exclusive pour le Multi-Fuseur.








Pack cosmétique des Raptors
Il comprend cinq pièces d’armure uniques, inspirées de la doctrine de combat emblématique du Chapitre.








Nouveaux objets héroïques


• Ajout de 6 armes héroïques (Marteau Tonnerre, Gantelet énergétique, Carabine Bolter, Fusil à fusion, Épée énergétique et Fusil Bolter Stalker)

• Ajout de 4 pièces d’armure héroïques (Main de la Deathwatch, Torse de la Deathwatch et Épaulière du Champion de Chapitre Ultramarines)


Focus - https://community.focus-entmt.com/focus-entertainment/space-marine-2/blogs/428-%E2%80%8Bpatch-notes-14-0
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    burningcrimson
    posted the 08/11/2026 at 08:25 PM by kakazu
    comments (4)
    rufus posted the 08/11/2026 at 09:01 PM
    Très bon suivie
    burningcrimson posted the 08/12/2026 at 01:20 AM
    Y a encore pas mal de monde sur le multi consoles ? Ça fait longtemps que j ai pas lancé le jeu.
    zboubi480 posted the 08/12/2026 at 10:26 AM
    C'est surtout le hotfix 14.1 qui est sorti hier....la maj 14.0 n’est pas très récente.
    Sinon oui, il y a toujours beaucoup de joueurs, dont moi
    kakazu posted the 08/12/2026 at 12:22 PM
    burningcrimson oui il y'a toujours du monde en ligne.

    zboubi480 le hotfix n'apporte rien à part de l'équilibrage j'ai juqye mis les infos du 14 qui est sorti y'a 2 semaines
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