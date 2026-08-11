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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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zanpa
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zanpa
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Gameplay GTA VI (pas vraiment, mais presque)
Je suis tombé sur ça ! C’est fait sous IA, mais ça donne un aperçu du truc ! Je trouve ça vraiment pas mal foutu du tout

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    posted the 08/11/2026 at 08:07 PM by zanpa
    comments (11)
    ravyxxs posted the 08/11/2026 at 08:30 PM
    shanks posted the 08/11/2026 at 08:56 PM
    Alors c'est "réaliste" mais le prob c'est que ça a l'air aussi fun à jouer qu'un Mafia
    cyr posted the 08/11/2026 at 09:25 PM
    Il y a eu aucune video de gameplay encore de gta6?

    Perso je pense que .....le décalage entre les trailer et la réalité, va être bien visible.
    jeanouillz posted the 08/11/2026 at 09:35 PM
    cyr Si t'as un abo netflix c'est pour bientot... sinon faudra attendre 6h de plus pour enfin l'avoir sur Youtube (officiellement)
    jasonduval posted the 08/11/2026 at 09:43 PM
    cyr toujours présent le hater gta toujours au rdv

    Bon désolé de te décevoir mais comme t'y connais rien on va te rallumer la lumière, rockstar et downgrade ca existe pas, je t'invite a allez voir les trailer s de gta 4 ,gta 5 et rdr2 et comparer avec les jeux finaux.

    Bon on sait tous que t'a joué a aucun de ces jeux hein? Mdrrr

    Sinon c'est video ia qui pululent sur internet depuis les leaks de 2022 n'ont absolument aucun intérêt cest ZERO .

    Perso je mise sur un gameplay entre gta4 et rdr2 un truc bien plus réaliste que gta5,ils vont rester sur les bases de 2018 en un peu plus smooth évidement car cest gta mais ca restera dans la lignée du détail a balle
    jobiwan posted the 08/12/2026 at 03:19 AM
    jasonduval Les seuls intérêts, c'est de faire augmenter les besoins en IA, d’enrichir ces boîtes possesseurs d'IA, de faire exploser la facture des composants électroniques, de nuire les archives Internet avec du fake.
    wickette posted the 08/12/2026 at 08:04 AM
    Beurk.

    Il va etre genial GTA VI parce que des bataillons d’artistes et d’ingénieurs ont bossé dessus, pas une machine statistique qui regarde le passé
    cyr posted the 08/12/2026 at 08:55 AM
    jasonduval gta 4, revendu 30 minute après.
    Gta 5 fini
    Red dead 2, une partie, 3 heure de jeux.

    J'attends un trailer INGAME de gta6, y aura forcément des différences. Sinon a quoi bon faire un trailer qui n'est pas ingame dans ce cas? Ça pas de sens.

    Le jeux sort en novembre, il est théoriquement déjà fini....alors quand il veule pour le trailer ingame.....

    Hâte de jouer avec robocop, un perso lourd a jouer.....
    jasonduval posted the 08/12/2026 at 02:43 PM
    cyr 30 minutes apres
    Allez va dormir et arrêter de casser les couilles a chaque news gta et faire ton pseudo élitiste,jai vu a quoi tu joue y'a pas de quoi la ramener mon gars
    cyr posted the 08/12/2026 at 03:00 PM
    jasonduval parce que joué a gta c'est faire partie de l'élite ?

    Gta c'est une simulation pour devenir délinquant pour certains, il y a aucune morale.

    Pute, vol, meurtre etc etc. Et tu te sent être grand après avoir joué a gta?
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