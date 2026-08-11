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zanpa
> blog
Gameplay GTA VI (pas vraiment, mais presque)
Je suis tombé sur ça ! C’est fait sous IA, mais ça donne un aperçu du truc ! Je trouve ça vraiment pas mal foutu du tout
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posted the 08/11/2026 at 08:07 PM by
zanpa
comments (
11
)
ravyxxs
posted
the 08/11/2026 at 08:30 PM
shanks
posted
the 08/11/2026 at 08:56 PM
Alors c'est "réaliste" mais le prob c'est que ça a l'air aussi fun à jouer qu'un Mafia
cyr
posted
the 08/11/2026 at 09:25 PM
Il y a eu aucune video de gameplay encore de gta6?
Perso je pense que .....le décalage entre les trailer et la réalité, va être bien visible.
jeanouillz
posted
the 08/11/2026 at 09:35 PM
cyr
Si t'as un abo netflix c'est pour bientot... sinon faudra attendre 6h de plus pour enfin l'avoir sur Youtube (officiellement)
jasonduval
posted
the 08/11/2026 at 09:43 PM
cyr
toujours présent le hater gta toujours au rdv
Bon désolé de te décevoir mais comme t'y connais rien on va te rallumer la lumière, rockstar et downgrade ca existe pas, je t'invite a allez voir les trailer s de gta 4 ,gta 5 et rdr2 et comparer avec les jeux finaux.
Bon on sait tous que t'a joué a aucun de ces jeux hein? Mdrrr
Sinon c'est video ia qui pululent sur internet depuis les leaks de 2022 n'ont absolument aucun intérêt cest ZERO .
Perso je mise sur un gameplay entre gta4 et rdr2 un truc bien plus réaliste que gta5,ils vont rester sur les bases de 2018 en un peu plus smooth évidement car cest gta mais ca restera dans la lignée du détail a balle
jobiwan
posted
the 08/12/2026 at 03:19 AM
jasonduval
Les seuls intérêts, c'est de faire augmenter les besoins en IA, d’enrichir ces boîtes possesseurs d'IA, de faire exploser la facture des composants électroniques, de nuire les archives Internet avec du fake.
wickette
posted
the 08/12/2026 at 08:04 AM
Beurk.
Il va etre genial GTA VI parce que des bataillons d’artistes et d’ingénieurs ont bossé dessus, pas une machine statistique qui regarde le passé
cyr
posted
the 08/12/2026 at 08:55 AM
jasonduval
gta 4, revendu 30 minute après.
Gta 5 fini
Red dead 2, une partie, 3 heure de jeux.
J'attends un trailer INGAME de gta6, y aura forcément des différences. Sinon a quoi bon faire un trailer qui n'est pas ingame dans ce cas? Ça pas de sens.
Le jeux sort en novembre, il est théoriquement déjà fini....alors quand il veule pour le trailer ingame.....
Hâte de jouer avec robocop, un perso lourd a jouer.....
jasonduval
posted
the 08/12/2026 at 02:43 PM
cyr
30 minutes apres
Allez va dormir et arrêter de casser les couilles a chaque news gta et faire ton pseudo élitiste,jai vu a quoi tu joue y'a pas de quoi la ramener mon gars
cyr
posted
the 08/12/2026 at 03:00 PM
jasonduval
parce que joué a gta c'est faire partie de l'élite ?
Gta c'est une simulation pour devenir délinquant pour certains, il y a aucune morale.
Pute, vol, meurtre etc etc. Et tu te sent être grand après avoir joué a gta?
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Perso je pense que .....le décalage entre les trailer et la réalité, va être bien visible.
Bon désolé de te décevoir mais comme t'y connais rien on va te rallumer la lumière, rockstar et downgrade ca existe pas, je t'invite a allez voir les trailer s de gta 4 ,gta 5 et rdr2 et comparer avec les jeux finaux.
Bon on sait tous que t'a joué a aucun de ces jeux hein? Mdrrr
Sinon c'est video ia qui pululent sur internet depuis les leaks de 2022 n'ont absolument aucun intérêt cest ZERO .
Perso je mise sur un gameplay entre gta4 et rdr2 un truc bien plus réaliste que gta5,ils vont rester sur les bases de 2018 en un peu plus smooth évidement car cest gta mais ca restera dans la lignée du détail a balle
Il va etre genial GTA VI parce que des bataillons d’artistes et d’ingénieurs ont bossé dessus, pas une machine statistique qui regarde le passé
Gta 5 fini
Red dead 2, une partie, 3 heure de jeux.
J'attends un trailer INGAME de gta6, y aura forcément des différences. Sinon a quoi bon faire un trailer qui n'est pas ingame dans ce cas? Ça pas de sens.
Le jeux sort en novembre, il est théoriquement déjà fini....alors quand il veule pour le trailer ingame.....
Hâte de jouer avec robocop, un perso lourd a jouer.....
Allez va dormir et arrêter de casser les couilles a chaque news gta et faire ton pseudo élitiste,jai vu a quoi tu joue y'a pas de quoi la ramener mon gars
Gta c'est une simulation pour devenir délinquant pour certains, il y a aucune morale.
Pute, vol, meurtre etc etc. Et tu te sent être grand après avoir joué a gta?