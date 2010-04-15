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Tom Clancy's Splinter Cell : Conviction
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name : Tom Clancy's Splinter Cell : Conviction
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action
multiplayer : oui (coop)
european release date : 04/15/2010
us release date : 04/13/2010
other versions : Xbox 360
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adamjensen
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Splinter Cell Conviction : L'épisode orienté action



Les événements de Splinter Cell : Conviction se déroulent 3 ans après ceux de Double Agent.
On incarne Sam Fisher, un ancien agent secret d'élite de l'agence Echelon 3.
Sam est un homme brisé depuis les événements du précédent jeu. La seule motivation qui lui reste, est sa soif de vengeance.
La vengeance pour la mort de sa fille.
Un jour, une piste sur le meurtrier l’amène à Malte, et il découvre une trahison orchestrée par son ancienne agence.
Devenu un homme traqué et violent, il doit déjouer rapidement un complot terroriste qui menace des millions de vies.
https://store.steampowered.com/app/33220/Tom_Clancys_Splinter_Cell_Conviction/
    tags : cell infiltration action splinter splinter cell sam fisher conviction sam fisher tom clancy tom clancy's splinter cell splinter cell conviction splinter cell : conviction splinter cell: conviction tom clancy's splinter cell conviction
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    posted the 08/04/2026 at 04:22 AM by adamjensen
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