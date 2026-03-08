En attendant les jeux à venir, il y a très peu de jeux exclusifs à la PS5 si on retire les cross gen, les portages sur d'autres plateformes et les jeux VR. 11 en tout...



Astro's Playroom (2020)



Demon's Souls (2020)



Neptunia ReVerse (2020)



Destruction AllStars (2021)



R-Type Final 3 Evolved (2023)



Silent Hill: The Short Message (2024)



Astro Bot (2024)



Ghost of Yōtei (2025)



Code Violet (2026)



God of War: Sons of Sparta (2026)



Saros (2026)