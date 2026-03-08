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Astro Bot
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name : Astro Bot
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : plates-formes
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khazawi
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khazawi > blog
La liste famélique des jeux exclusifs PS5
En attendant les jeux à venir, il y a très peu de jeux exclusifs à la PS5 si on retire les cross gen, les portages sur d'autres plateformes et les jeux VR. 11 en tout...

Astro's Playroom (2020)

Demon's Souls (2020)

Neptunia ReVerse (2020)

Destruction AllStars (2021)

R-Type Final 3 Evolved (2023)

Silent Hill: The Short Message (2024)

Astro Bot (2024)

Ghost of Yōtei (2025)

Code Violet (2026)

God of War: Sons of Sparta (2026)

Saros (2026)
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    aeris201, thejoke
    posted the 08/03/2026 at 07:05 PM by khazawi
    comments (41)
    aeris201 posted the 08/03/2026 at 07:08 PM
    Ton article est cruel mais très juste
    burningcrimson posted the 08/03/2026 at 07:23 PM
    Ragebait 1/10
    keiku posted the 08/03/2026 at 07:23 PM
    Silent Hill: The Short Message (2024)

    ca inclu même les démo promotionel...
    wickette posted the 08/03/2026 at 07:27 PM
    Perso Intergalactic et GoW Laufey à eux deux c'est quand même des gros arguments

    Mais oui...ils dorment là, entre le monopole et l'argent qui vient de la monétisation (psn, micro-transactions) tu sens que c'est devenu très secondaire, au point de pouvoir forcer 15 GaaS sans trop de conséquences
    adamjensen posted the 08/03/2026 at 07:32 PM
    Perso, sans Final Fantasy 7 Rebirth, je ne l’aurais jamais acheté.
    Mais c’est une licence de cœur pour moi, et je n’avais pas envie d’attendre sa sortie sur PC.

    Sinon, depuis que j’ai fini Astro Bot, elle prend la poussière…
    masharu posted the 08/03/2026 at 07:33 PM
    PlayStation et Xbox sont une blagues.
    neptonic posted the 08/03/2026 at 07:33 PM
    si on retire les cross gen, les portages sur d'autres plateformes et les jeux VR. 11 en tout...

    Oui et si on retire les jeux qui commence par la lettre A et les jeux qui font moins de 20 heures.

    En fait parfois j'ai de la peine pour vous mais je me dit les joueurs méritent la situation dans laquelle vous êtes. Au lieu de se dire que toute l'industrie devrait passer aux crossgen par amortir les coûts par exemple et que c'st est une bonne chose( les jeux impossibles à faire sur olg gen c'est fini) vos cerveaux bouffés par la guerre de consoles tournent ça en négatif et réclament arbitrairement des choix archaïques dignes de l'époque 2007...

    Vous méritez les jeux à 90€ et les consoles à 1000€ bien fait pour vos gueules
    vyse posted the 08/03/2026 at 07:36 PM
    neptonic
    judebox posted the 08/03/2026 at 07:37 PM
    neptonic Quand on sort une nouvelle console et qu’au bout de 6 ans il n’y a que 11 jeux exclusifs, c’est un peu pitoyable si.

    Et il a raison de retirer les jeux ps4/ps5 et les portages
    kikoo31 posted the 08/03/2026 at 07:39 PM
    ratchet posted the 08/03/2026 at 07:39 PM
    guiguif posted the 08/03/2026 at 07:43 PM
    neptonic En meme temps il n'a pas tord, pas de notre faute si Sony a voulut vendre son cul aux PCistes et qu'ils sont incapables de sortir plus de 3 "exclues" par ans.
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 07:44 PM
    Ouais mais c'est normal elle n'est sortie que depuis 6 mois ... ah non pardon 6 ans !?!?!
    m0nsieurx posted the 08/03/2026 at 07:51 PM
    Wickette "des gros arguments" alors que ça fait 10 ans que les jeux sony se ressemblent tous sans une once d'originalité
    jenicris posted the 08/03/2026 at 07:59 PM
    amario posted the 08/03/2026 at 08:00 PM
    Après on achète pas une console pour jouer qu'aux exclu en même temps. Mais la ludo reste minable quand même en comparaison des gens précédentes.
    syoshu posted the 08/03/2026 at 08:04 PM
    amario certains disent que si, en tout cas pour les Nintendo... après ils alimentent bien avec un rythme soutenu, en un an la Switch 2 en a plus que la PS5 en 6ans
    edgar posted the 08/03/2026 at 08:08 PM
    C’est pour cette raison que j’ai fait l’impasse sur cette génération, de loin la pire de toutes.

    J’espérais que la PS6 soit rétro-compatible avec la PS5 pour rattraper mon retard sur les rares bons jeux exclusifs sortis à ce jour, comme Demon’s Souls ou le futur God of War Laufey.

    Bref pas grand chose quoi, mais maintenant qu’on sait qu’elle sera 100% déma, et bien la rétro-compatibilité on va pouvoir se la carrer bien profondément dans le fion.

    Après évidemment ça reste une bonne console avec une bonne ludothèque où on peut boire et manger à sa guise, mais force est de constater que jusqu’à présent pas un seul jeu de cette génération m’a fait dire « WOW !!!  » façon Uncharted 4 ou autre Red Dead Redemption 2.

    Et c’est pas seulement l’aspect technique et graphique que je remets en cause, ce sont les jeux en eux-mêmes, c’est soit des suites insipides sans aucune originalité, ou des jeux qu’on a l’impression d’avoir déjà-vu et joué des centaines de fois.
    ducknsexe posted the 08/03/2026 at 08:11 PM
    Sur ps6 ce sera encore pire. Les mec demandent des jeux hyper réalistes et ça éliminera déjà la moitié de ta liste.

    Fini la belle période de sortir le chéquier pour les tiers.

    Euh, Sony, il est où, le magot, là ? Putain, mais cassez-vous ! Y a que d'alle à prendre, y a plus rien ! Depuis le logo de France 3, y a plus de pognon
    wickette posted the 08/03/2026 at 08:18 PM
    m0nsieurx

    Ce sont des gros jeux, gros budgets et ambitieux, objectivement.

    Si GoW laufey et Intergalactic après sont mauvais ou se ressemblent, ça tu m'accorderas qu'on le saura à leur sortie respective

    Je trouve qu'il y a suffisamment de différence entre Horizon, TLOU, Gran Turismo etc mais oui il y a aussi parfois des similarités qui peuvent faire souffler après
    yanssou posted the 08/03/2026 at 08:22 PM
    Entre Sony et ces blockbusters de l'ennui et Nintendo les recycleurs, c'est la fête cette gen.

    Heureusement que les tiers sauvent les meubles.
    hyoga57 posted the 08/03/2026 at 08:23 PM
    Khazawi Vire le R-Type aussi, c’est juste la version GOTY du 2 avec du contenu inédit.
    bladagun posted the 08/03/2026 at 08:25 PM
    Ah ouais vu comme ça c'est chaud
    micheljackson posted the 08/03/2026 at 08:26 PM
    J'ai acheté cette version collector à ma femme, elle est en pleinement satisfaite
    https://i.imgur.com/stDEAju.jpeg
    rufus posted the 08/03/2026 at 08:32 PM
    khazawi peux tu aussi ajouter le fait que certains sont gratuit ou des démos, d'autres des remakes, et les notes pour montrer la qualité des exclusivités, genre le chef d'œuvre Code Violet
    sussudio posted the 08/03/2026 at 08:34 PM
    Merci les GaaS
    edgar posted the 08/03/2026 at 08:47 PM
    Tu peux rajouter ça aussi si tu veux !

    Gamme Microsoft :

    - Xbox Series S 512 Go : 499,99 € au lieu de 349,99 €
    - Xbox Series S 1 To : 599,99 € au lieu de 399,99 €
    - Xbox Series X 1 To : 799,99 € au lieu de 599,99 €
    - Xbox Series X 1 To Digital : 749,99 € au lieu de 549,99 €

    Gamme Sony :

    - Le modèle classique passe de 549,99 euros à 649,99 euros

    - Le modèle Digital Edition (sans lecteur Blu-Ray) passe de 499,99 euros à 599,99 euros

    - La PS5 Pro, plus performante, passe de 799,99 euros à 899,99 euros

    - Le PlayStation Portal passe de 219,99 euros à 249,99 euros

    Quelle magnifique génération, et qui plus est bientôt full déma en plus !
    rufus posted the 08/03/2026 at 08:50 PM
    edgar En 2022 j'avais déjà moqué le problème : https://www.gamekyo.com/media211256.html
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 08:57 PM
    Vu comme ça il n’y aura aucun regret à boycotter leur PS6

    D’ici là, si des émulateurs PS5 sont fonctionnels ça serait la cerise sur le gâteau
    shambala93 posted the 08/03/2026 at 09:10 PM
    Les joueurs et leurs problématiques psy.
    Sous prétexte qu’un jeu PlayStation sort 1 an après sur PC dont le joueur console s’en branle, il fait un infarctus saupoudré d’un AVC.

    Faut être complètement taré ! Quand même une industrie pour des gosses.
    kalas28 posted the 08/03/2026 at 09:11 PM
    on a jamais eut autant de jeux et des bons depuis quelques années et les bas du fronts continuent de se battre avec leur délire d'exclu alors que les jeux les plus joués et vendus sont multi....

    changez pas ça voudrais dire que vous avez reçu un cerveau
    niflheim posted the 08/03/2026 at 09:12 PM
    Un p'tit effort, peut mieux faire...

    Une IA est plus intelligente que les soit disant pro gamers de gamekyo :

    - Recherche 1

    - Recherche 2
    guiguif posted the 08/03/2026 at 09:19 PM
    niflheim l'article parle des jeux exclusifs, pas des jeux sortant sur PC ou PS4
    abookhouseboy posted the 08/03/2026 at 09:26 PM
    shambala93 C'est trop ça !
    masharu posted the 08/03/2026 at 09:26 PM
    On voit ceux dont le mot exclusivité n'existe plus, ou qui prônaient certainement le multisupport absolu .

    Xbox qui sort ses jeux sur PlayStation, tu n'a aucune raison d'acheter sur Xbox.

    PlayStation qui sort ses jeux sur PC, tu réfléchis 2 fois avant de prendre la prochaine "exclusivité" sur PlayStation.

    Avoir du bon sens, ça n'est pas être taré, surtout quand ça demande à une IA générative de faire une liste dont les jeux ne sont pas exclusifs à la PS5 pour dire que cette liste de jeux exclusifs est bidon.

    Vous êtes marrants .
    edgar posted the 08/03/2026 at 09:28 PM
    rufus Oui c’est la deuxième fois qu’elle augmente, mais même malgré ça elle reste un cran en-dessous de la Xbox Series X à … 799€ !

    Mais comment Microsoft justifie un tel écart de prix avec sa concurrente directe ?

    Ça veut dire que la PS5 va encore augmenter de prix prochainement ?
    losz posted the 08/03/2026 at 09:28 PM
    Je retiens rien à part Demon's Souls et Astro.
    rickles posted the 08/03/2026 at 09:35 PM
    wickette On n'a rien vu d'Intergalactic donc non c'est pas un argument. Et vu la gueule de TLoU2 et de cette nouvelle protagoniste, je donne pas cher de la nouvelle licence.

    Gow Laufey au bout d'un moment... Quand j'ai fait Uncharted 3 je me souviens de la FATIGUE de cette licence. Pareil pour Killzone 3. Pareil pour JaK3 Crash3 Spyro3 Boktai3 Splatoon3. Les Assassins's Creed... Prince of Persia 3...

    Ca justifie JAMAIS de prendre une console pour se faire resservir la même tambouille.

    C'est pour ça que la Switch 2 a décollé avec Pokopia (c'est Dragon Quest Builders 3 mais shuuut).
    rufus posted the 08/03/2026 at 09:57 PM
    edgar Perso je ne pense même pas que ca soit pour la vendre. C'est plutôt pour créer un faux écart de prix avec la Helix. Bha oui si t'as le choix avec une Helix a 899 euros et une Series X d'ancienne génération l'acheteur va se dire "ca vaut plus le coup d'acheter la nouvelle géneration", Sony fait pareil. Ils veulent juste mettre dans la tête des gens que le prix exorbitant de la PS6 et la Helix c'est un prix normal comparé a l'ancienne génération.
    zekk posted the 08/03/2026 at 10:12 PM
    shambala93
    akinen posted the 08/03/2026 at 10:22 PM
    neptonic +1000 sélection naturelle. Qu’ils aillent sur tiktok
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