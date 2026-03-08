En attendant les jeux à venir, il y a très peu de jeux exclusifs à la PS5 si on retire les cross gen, les portages sur d'autres plateformes et les jeux VR. 11 en tout...
Astro's Playroom (2020)
Demon's Souls (2020)
Neptunia ReVerse (2020)
Destruction AllStars (2021)
R-Type Final 3 Evolved (2023)
Silent Hill: The Short Message (2024)
Astro Bot (2024)
Ghost of Yōtei (2025)
Code Violet (2026)
God of War: Sons of Sparta (2026)
Saros (2026)
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posted the 08/03/2026 at 07:05 PM by khazawi
ca inclu même les démo promotionel...
Mais oui...ils dorment là, entre le monopole et l'argent qui vient de la monétisation (psn, micro-transactions) tu sens que c'est devenu très secondaire, au point de pouvoir forcer 15 GaaS sans trop de conséquences
Mais c’est une licence de cœur pour moi, et je n’avais pas envie d’attendre sa sortie sur PC.
Sinon, depuis que j’ai fini Astro Bot, elle prend la poussière…
Oui et si on retire les jeux qui commence par la lettre A et les jeux qui font moins de 20 heures.
En fait parfois j'ai de la peine pour vous mais je me dit les joueurs méritent la situation dans laquelle vous êtes. Au lieu de se dire que toute l'industrie devrait passer aux crossgen par amortir les coûts par exemple et que c'st est une bonne chose( les jeux impossibles à faire sur olg gen c'est fini) vos cerveaux bouffés par la guerre de consoles tournent ça en négatif et réclament arbitrairement des choix archaïques dignes de l'époque 2007...
Vous méritez les jeux à 90€ et les consoles à 1000€ bien fait pour vos gueules
Et il a raison de retirer les jeux ps4/ps5 et les portages
J’espérais que la PS6 soit rétro-compatible avec la PS5 pour rattraper mon retard sur les rares bons jeux exclusifs sortis à ce jour, comme Demon’s Souls ou le futur God of War Laufey.
Bref pas grand chose quoi, mais maintenant qu’on sait qu’elle sera 100% déma, et bien la rétro-compatibilité on va pouvoir se la carrer bien profondément dans le fion.
Après évidemment ça reste une bonne console avec une bonne ludothèque où on peut boire et manger à sa guise, mais force est de constater que jusqu’à présent pas un seul jeu de cette génération m’a fait dire « WOW !!! » façon Uncharted 4 ou autre Red Dead Redemption 2.
Et c’est pas seulement l’aspect technique et graphique que je remets en cause, ce sont les jeux en eux-mêmes, c’est soit des suites insipides sans aucune originalité, ou des jeux qu’on a l’impression d’avoir déjà-vu et joué des centaines de fois.
Fini la belle période de sortir le chéquier pour les tiers.
Euh, Sony, il est où, le magot, là ? Putain, mais cassez-vous ! Y a que d'alle à prendre, y a plus rien ! Depuis le logo de France 3, y a plus de pognon
Ce sont des gros jeux, gros budgets et ambitieux, objectivement.
Si GoW laufey et Intergalactic après sont mauvais ou se ressemblent, ça tu m'accorderas qu'on le saura à leur sortie respective
Je trouve qu'il y a suffisamment de différence entre Horizon, TLOU, Gran Turismo etc mais oui il y a aussi parfois des similarités qui peuvent faire souffler après
Heureusement que les tiers sauvent les meubles.
https://i.imgur.com/stDEAju.jpeg
Gamme Microsoft :
- Xbox Series S 512 Go : 499,99 € au lieu de 349,99 €
- Xbox Series S 1 To : 599,99 € au lieu de 399,99 €
- Xbox Series X 1 To : 799,99 € au lieu de 599,99 €
- Xbox Series X 1 To Digital : 749,99 € au lieu de 549,99 €
Gamme Sony :
- Le modèle classique passe de 549,99 euros à 649,99 euros
- Le modèle Digital Edition (sans lecteur Blu-Ray) passe de 499,99 euros à 599,99 euros
- La PS5 Pro, plus performante, passe de 799,99 euros à 899,99 euros
- Le PlayStation Portal passe de 219,99 euros à 249,99 euros
Quelle magnifique génération, et qui plus est bientôt full déma en plus !
D’ici là, si des émulateurs PS5 sont fonctionnels ça serait la cerise sur le gâteau
Sous prétexte qu’un jeu PlayStation sort 1 an après sur PC dont le joueur console s’en branle, il fait un infarctus saupoudré d’un AVC.
Faut être complètement taré ! Quand même une industrie pour des gosses.
changez pas ça voudrais dire que vous avez reçu un cerveau
Une IA est plus intelligente que les soit disant pro gamers de gamekyo :
- Recherche 1
- Recherche 2
Xbox qui sort ses jeux sur PlayStation, tu n'a aucune raison d'acheter sur Xbox.
PlayStation qui sort ses jeux sur PC, tu réfléchis 2 fois avant de prendre la prochaine "exclusivité" sur PlayStation.
Avoir du bon sens, ça n'est pas être taré, surtout quand ça demande à une IA générative de faire une liste dont les jeux ne sont pas exclusifs à la PS5 pour dire que cette liste de jeux exclusifs est bidon.
Vous êtes marrants .
Mais comment Microsoft justifie un tel écart de prix avec sa concurrente directe ?
Ça veut dire que la PS5 va encore augmenter de prix prochainement ?
Gow Laufey au bout d'un moment... Quand j'ai fait Uncharted 3 je me souviens de la FATIGUE de cette licence. Pareil pour Killzone 3. Pareil pour JaK3 Crash3 Spyro3 Boktai3 Splatoon3. Les Assassins's Creed... Prince of Persia 3...
Ca justifie JAMAIS de prendre une console pour se faire resservir la même tambouille.
C'est pour ça que la Switch 2 a décollé avec Pokopia (c'est Dragon Quest Builders 3 mais shuuut).