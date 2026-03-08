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Jeux Vidéo
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Microsoft Game over
XBOX AUGMENTE le prix de ses consoles !

• XBOX Series S 512 Go : 499,99 € au lieu de 349,99 € (+150 €)
• XBOX Series S 1 To : 599,99 € au lieu de 399,99 € (+ 200 €)
• XBOX Series X Digital 1 To : 749,99 € au lieu de 549,99 € (+ 200 €)
• XBOX Series X 1 To avec lecteur disque : 799,99 € au lieu de 599,99 € (+ 200 €)

Xbox a des jeux médiocre ou juste passable , ou dispo sur PlayStation
PlayStation n'en a plus rien a foutre des joueurs
Nintendo fait des jeux pour nouveau né absolument indigne, ou pour adultes qui ce voile la face a coup de goty a chaque sortie

Quel époque pour arrêter le JV et passer a autre chose
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    neptonic
    posted the 08/03/2026 at 11:46 AM by z0dd
    comments (20)
    neptonic posted the 08/03/2026 at 11:50 AM
    De la pure folie
    magneto860 posted the 08/03/2026 at 11:55 AM
    Oui mais nous ne sommes plus dans l'ère de la qualité du JV, nous sommes dans l'ère du volume. L'ère ou faut souscrire un abonnement, avoir du choix et être content.

    L'ère où le tout dématérialisé a pour vocation d'empêcher le piratage, le prêt et la revente, l'ère où les constructeurs doivent vendre leur plateforme aux éditeurs avec des gros chiffres d'audience.
    potion2swag posted the 08/03/2026 at 11:59 AM
    La series s a 500e c'est vraiment une folie
    shinz0 posted the 08/03/2026 at 12:10 PM
    aozora78 posted the 08/03/2026 at 12:22 PM
    Ce qui est hallucinant, c'est que si les Xbox Series sont dans ces prix là, combien coutera leur prochaine "génération" ?
    gasmok2 posted the 08/03/2026 at 12:28 PM
    C'est des prix d'enfoirés pour nous habituer aux prix des futures machines.

    PS5 Pro et Xbox Series X ne valent tout simplement pas leurs prix aujourd'hui.
    zoske posted the 08/03/2026 at 12:40 PM
    Le monde du hardware est en train de se faire défoncer par les commandes massives de RAM pour l'IA.
    70% des productions mondiales vont aller dans les datas center. Pour donner un ordre de comparaison, 100 000 GPU NVIDIA Rubin contiennent autant de mémoire que 1,8 million de PS5...

    Et surtout les fabricants de ces RAM (3 au monde) font bien plus de marge sur les RAM IA que ceux pour les PC ou consoles!

    Du coup les prix s'envole mais cela ne sera pas que pour les consoles, mais pour tout ce qui a besoin de RAM... De montre connectée à Voiture électrique/hybride...

    Il y a un vrai syphon de la part des géants de la tech et le prix est a payer pour ceux qui veulent ces produits impactés par les commandes colossale des data center IA
    rogeraf posted the 08/03/2026 at 12:46 PM
    Prout.
    suzukube posted the 08/03/2026 at 12:46 PM
    En vrai quand la PS5 va augmenter à 799 € et la PS5 Pro à 1099 €, je pense que vous allez moins rire ^^' ! Car Sony ne va pas manger sur ses marges éternellement (surtout si le boycott s'avère vrai et que les ventes de jeux diminuent).
    z0dd posted the 08/03/2026 at 12:59 PM
    zoske Retour à la normale estimé pour 2029, 2030 ? »
    malleusmaleficarum posted the 08/03/2026 at 01:03 PM
    suzukube J'ai ouïe dire que Sony avait encore du stock de mémoire jusqu'à environ mars 2027 sur une des dernières vidéos de Lusty, probable qu'ils augmenteront leurs prix à ce moment là
    supasaiyajin posted the 08/03/2026 at 01:05 PM
    Moi je pige pas pourquoi ils ne peuvent pas mieux négocier les prix auprès des fournisseurs pour être moins cher que PlayStation. Alors oui, ils vendent moins de consoles que PlayStation, mais ils vendent quand même des dizaines de millions de consoles, de surfaces et ils ont aussi des tonnes de serveurs, etc. S'ils démarrent la prochaine génération en étant plus cher, ça sent mauvais.
    z0dd posted the 08/03/2026 at 01:12 PM
    supasaiyajin la réponse de zoske explique ta question en partie et malleusmaleficarum une autre partie , c est compliqué d'avoir tout les aspects mais c'est clairement une partie de la réponse
    riddler posted the 08/03/2026 at 01:39 PM
    Arrêtez de vous palucher sur Microsoft Sony fera la même dans pas longtemps comme toujours. À croire que personnes n’a appris la leçon.
    zoske posted the 08/03/2026 at 01:50 PM
    z0dd ça dépent ce que tu appeles "la normale"
    Le vrai problème c'est que les fabricants de mémoires ne vont pas investir sur de nouveaux bancs de productions pour combler la demandes (et donc diminuer les prix) car ils se disent que c'est plus safe ainsi et si la bulle IA pète au moins ils ne se retrouvent pas avec des investissements en trop.
    Deuxième solution, avoir un autre fabricant qui fait de la ram pour les autres machines... cela demanderait 2 à 4ans pour mettre en place l'usine donc oui ça pourrait aller mieux en 2029-30 mais pour l'instant personne ne se lance dans l'aventure sur SpaceX et Intel pour leur nouvelle usine de chips (mais pas sur qu'ils vont faire de la mémoire aussi) au USA. Mais cela sera que pour leur productions et pas ouvert aux différents marchés.

    Donc pas vraiment, je pense que les prix vont par contre se stabiliser et que la next-gen ne devrait pas avoir tant de monté de prix que l'acutelle qui est clairement exceptionnelle dans sa dynamique de prix.

    Par contre je ne serais pas surpris de voir des machines Xbox ou Playstation peu cher qui seront en fait des PSportal en console de salon et donc 100% Streaming. cela pourrait relancer les ventes avec des consoles entre 200 et 300€ et donner l'accès à un grand catalogue sans passer par la case 1000€ pour une vrai console (qui serait la 50% du prix d'un pc équivalent à sa sortie)
    gasmok2 posted the 08/03/2026 at 01:50 PM
    Mais quand je vois les prix des 3 constructeurs qui n'arrêtent pas d'augmenter, je me dis que c'est vraiment une génération de guignols qu'on nous refourgué..
    xylander posted the 08/03/2026 at 01:57 PM
    Les indés (excellents) sur Steam PC. Ou EGS PC. Ou GOG. Les consoles sont condamnées à ce rythme... Pas tout de suite, évidemment.
    kalas28 posted the 08/03/2026 at 01:58 PM
    les gens sont donc toujours dans le dénie et pensent que la montée c'est juste dû à s, m ouN

    les low iq qui ne voient les problèmes extérieurs mon dieu...
    suzukube posted the 08/03/2026 at 02:19 PM
    zoske Une PS Portal quand les joueurs râlent pour avoir des jeux sur BluRay, j'sais pas trop si ça va fonctionner. Même moi, majoritairement jouant en démat', j'ai pas trop envie pour le streaming :/
    malroth posted the 08/03/2026 at 03:00 PM
    le seul truc qui peux sauver xbox, c'est clairement une console avec le store steam dessus.

    Beaucoup de joueurs veulent passer sur pc et donc si Microsoft leur donne les jeux pc tout en gardant le coté console, ils vont cartonner.
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