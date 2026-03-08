XBOX AUGMENTE le prix de ses consoles !



• XBOX Series S 512 Go : 499,99 € au lieu de 349,99 € (+150 €)

• XBOX Series S 1 To : 599,99 € au lieu de 399,99 € (+ 200 €)

• XBOX Series X Digital 1 To : 749,99 € au lieu de 549,99 € (+ 200 €)

• XBOX Series X 1 To avec lecteur disque : 799,99 € au lieu de 599,99 € (+ 200 €)



Xbox a des jeux médiocre ou juste passable , ou dispo sur PlayStation

PlayStation n'en a plus rien a foutre des joueurs

Nintendo fait des jeux pour nouveau né absolument indigne, ou pour adultes qui ce voile la face a coup de goty a chaque sortie



Quel époque pour arrêter le JV et passer a autre chose