XBOX AUGMENTE le prix de ses consoles !
• XBOX Series S 512 Go : 499,99 € au lieu de 349,99 € (+150 €)
• XBOX Series S 1 To : 599,99 € au lieu de 399,99 € (+ 200 €)
• XBOX Series X Digital 1 To : 749,99 € au lieu de 549,99 € (+ 200 €)
• XBOX Series X 1 To avec lecteur disque : 799,99 € au lieu de 599,99 € (+ 200 €)
Xbox a des jeux médiocre ou juste passable , ou dispo sur PlayStation
PlayStation n'en a plus rien a foutre des joueurs
Nintendo fait des jeux pour nouveau né absolument indigne, ou pour adultes qui ce voile la face a coup de goty a chaque sortie
Quel époque pour arrêter le JV et passer a autre chose
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posted the 08/03/2026 at 11:46 AM by z0dd
L'ère où le tout dématérialisé a pour vocation d'empêcher le piratage, le prêt et la revente, l'ère où les constructeurs doivent vendre leur plateforme aux éditeurs avec des gros chiffres d'audience.
PS5 Pro et Xbox Series X ne valent tout simplement pas leurs prix aujourd'hui.
70% des productions mondiales vont aller dans les datas center. Pour donner un ordre de comparaison, 100 000 GPU NVIDIA Rubin contiennent autant de mémoire que 1,8 million de PS5...
Et surtout les fabricants de ces RAM (3 au monde) font bien plus de marge sur les RAM IA que ceux pour les PC ou consoles!
Du coup les prix s'envole mais cela ne sera pas que pour les consoles, mais pour tout ce qui a besoin de RAM... De montre connectée à Voiture électrique/hybride...
Il y a un vrai syphon de la part des géants de la tech et le prix est a payer pour ceux qui veulent ces produits impactés par les commandes colossale des data center IA
Le vrai problème c'est que les fabricants de mémoires ne vont pas investir sur de nouveaux bancs de productions pour combler la demandes (et donc diminuer les prix) car ils se disent que c'est plus safe ainsi et si la bulle IA pète au moins ils ne se retrouvent pas avec des investissements en trop.
Deuxième solution, avoir un autre fabricant qui fait de la ram pour les autres machines... cela demanderait 2 à 4ans pour mettre en place l'usine donc oui ça pourrait aller mieux en 2029-30 mais pour l'instant personne ne se lance dans l'aventure sur SpaceX et Intel pour leur nouvelle usine de chips (mais pas sur qu'ils vont faire de la mémoire aussi) au USA. Mais cela sera que pour leur productions et pas ouvert aux différents marchés.
Donc pas vraiment, je pense que les prix vont par contre se stabiliser et que la next-gen ne devrait pas avoir tant de monté de prix que l'acutelle qui est clairement exceptionnelle dans sa dynamique de prix.
Par contre je ne serais pas surpris de voir des machines Xbox ou Playstation peu cher qui seront en fait des PSportal en console de salon et donc 100% Streaming. cela pourrait relancer les ventes avec des consoles entre 200 et 300€ et donner l'accès à un grand catalogue sans passer par la case 1000€ pour une vrai console (qui serait la 50% du prix d'un pc équivalent à sa sortie)
les low iq qui ne voient les problèmes extérieurs mon dieu...
Beaucoup de joueurs veulent passer sur pc et donc si Microsoft leur donne les jeux pc tout en gardant le coté console, ils vont cartonner.