Hello,
Pour celles et ceux qui vont faire un nouveau run avec la mise à niveau Switch 2, sachant que je n'ai pas retouché
Au jeu après l'avoir fini à sa sortie, vous me conseilleriez de repartir sur une nouvelle sauvegarde ou de lancer un NG+ ?
Bonne journée à toutes et tous !
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posted the 08/03/2026 at 11:08 AM by kisukesan
Mais on recommence avec toutes tes armes et tout, donc Pyra et Mythra direct, avant même de les rencontrer.
Mais ça fait trop bizarre, je vais donc recommencer en mode normal.
le newgame+ c'est plutôt pour enchainer direct après une 1ère partie et la compléter à fond, pas recommencer une nouvelle partie 8 ans après.