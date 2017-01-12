profile
Xenoblade Chronicles 2
76
Likers
name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
read the reviews
add a review
add a press review
profile
kisukesan
41
Likes
Likers
kisukesan
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 190
visites since opening : 266561
kisukesan > blog
Pour ceux qui se relancent dans Xenoblade chronicles 2
Hello,
Pour celles et ceux qui vont faire un nouveau run avec la mise à niveau Switch 2, sachant que je n'ai pas retouché
Au jeu après l'avoir fini à sa sortie, vous me conseilleriez de repartir sur une nouvelle sauvegarde ou de lancer un NG+ ?
Bonne journée à toutes et tous !
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/03/2026 at 11:08 AM by kisukesan
    comments (5)
    narukamisan posted the 08/03/2026 at 11:23 AM
    Lance une new game plus dans le pire des cas tu peux ajuster ton level vers le bas dans les auberges si tu te trouve trop puissant
    drybowser posted the 08/03/2026 at 01:58 PM
    Tient par contre question con, mais pour débloquer le new game + , did mémoire fallait pas avoir aussi fini l extension torna ?? Parce que si c'est le cas là avec l édition switch 2 on l a dans le c** du coup
    nindo64 posted the 08/03/2026 at 02:15 PM
    drybowser Non non y a pas besoin de Torna c'est quasiment un jeu à part
    ganon29 posted the 08/03/2026 at 02:26 PM
    J'ai commencé le New game +
    Mais on recommence avec toutes tes armes et tout, donc Pyra et Mythra direct, avant même de les rencontrer.
    Mais ça fait trop bizarre, je vais donc recommencer en mode normal.

    le newgame+ c'est plutôt pour enchainer direct après une 1ère partie et la compléter à fond, pas recommencer une nouvelle partie 8 ans après.
    5120x2880 posted the 08/03/2026 at 02:32 PM
    ganon29 Je suis d'accord
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo