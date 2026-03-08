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[Ps4Ps5] Petite précision sur les 82 % des ventes de jeux en digital


Il y a quelques jours, PlayStation a déclaré que 82 % de ses ventes de jeux sont numériques, en précisant que ce chiffre inclut toutes les unités de jeux complets (PS4/PS5) vendues sur PlayStation, y compris les titres disponibles uniquement en version numérique.



Cepednant, la communauté véhicule des informations erronées. Sony précise ce qui est inclus dans le « ratio de téléchargement numérique de jeux complets ». Ce ratio englobe tous les téléchargements de jeux complets. Les monnaies virtuelles, les DLC et les extensions ne sont pas pris en compte.

Source : https://x.com/Genki_JPN/
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    posted the 08/03/2026 at 09:48 AM by link49
    comments (17)
    malroth posted the 08/03/2026 at 09:56 AM
    inclure des jeux exclusivement demat et les comparer au physique lol

    s'ils veulent être totalement transparents, ils donnent le ratio UNIQUEMENT des exclusivités PS5 qui sont sorti en physique et demat.

    donc les god of war, spider man, horizon, astro bot...ect

    la au moins ça serait clair et net.

    Pourquoi ne le font ils pas ??? j'ai ma petite idée perso
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 09:57 AM
    Il y a facile 3x plus de jeux en démat’ qu’en physique. Ces margoulins de SONY !
    guyllan posted the 08/03/2026 at 09:58 AM
    malroth "s'ils veulent être totalement transparents, ils donnent le ratio UNIQUEMENT des exclusivités PS5 qui sont sorti en physique et demat."

    naoshige11 posted the 08/03/2026 at 10:00 AM
    malroth mais je croyais que les exclus faisaient flop sur flop, donc ça va pas changer grand chose.
    rickles posted the 08/03/2026 at 10:02 AM
    Si tu laisses un jeu 15 ans sur le PSStore mais 1 semaine sur les étales sans refaire les stocks...

    Si tu vends un jeu en solde sur le PSN pour 8 balles vs 70 quand il était dispo en magasin...

    Bref ils mentent.
    51love posted the 08/03/2026 at 10:04 AM
    Tu m'étonnes qu'ils ne donnent pas le vrai ratio

    82% en incluant tous les jeux, même ceux uniquement demat, ça me semble au final vraiment élevé en faveur du physique vu tous les jeux uniquement demat...

    Mais bon ils savent surtout que la rentabilité sur les jeux physiques est nettement moins bonnes.

    Si vous achetez physique, vous êtes vu comme un mauvais client, et si vous êtes pas contents, ils vont cordialement vous dire d'aller vous faire foutre et d'occuper votre temps en dehors de PlayStation, sans regret

    Mais qu'ils se rassurent, avec GTA6 qui sera compté comme full demat, ils pourront mettre en avant l'année prochaine que le physique c'est 5% des ventes de jeux
    kikoo31 posted the 08/03/2026 at 10:05 AM
    Ils auraient dû mettre le ratio de jeu full demat vendu uniquement
    Qui est a 100 %
    51love posted the 08/03/2026 at 10:07 AM
    kikoo31 100% des copies de GTA6 sont demat. CQFD
    guiguif posted the 08/03/2026 at 10:08 AM
    walterwhite et encore 3 t'es gentils, yen a bien 6 ou 7 vu le nombres de merdes qui sortent chaque jour
    yukilin posted the 08/03/2026 at 10:14 AM
    De toute façon, pour le moment, on va toujours vers la fin du physique quelques soient les justifications de part et d'autres...
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 10:14 AM
    guiguif Whaaaaat ?

    Mais du coup, ces chiffres, qui les gobent à part les derniers fanboys Playstation qui sont définitivement perdus ?
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 10:16 AM
    yukilin La fin parceque SONY l’a décidé, les joueurs consomment du physique, le physique génère des millions de revenus. Il y a aucune fin, juste une décision arbitraire pour augmenter la rentabilité.
    yukilin posted the 08/03/2026 at 10:22 AM
    walterwhite : Je fais juste un constat sur l'état des choses actuel. Le marché global du dématérialisé progresse dans de nombreux domaines notamment JV là ou le physique recule.
    Et oui Sony a sa responsabilité en voulant pousser plus pour sa rentabilité et logique d'entreprise mais le public aussi car de très nombreux consommateurs le veulent aussi parce qu'ils y trouvent leur interet. C'est juste la réalité. Je ne donne pas ma position, je constate juste.
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 10:22 AM
    yukilin 18% de physique avec une offre 6x moins grande c’est énorme, ne flanche pas
    fiveagainstone posted the 08/03/2026 at 10:23 AM
    Les jeux exclusivements en démat' ne se vendent pas en physique.

    Wow !!!

    On se fout vraiment de notre gueule.
    ioda posted the 08/03/2026 at 10:25 AM
    walterwhite oh c'est pas bien, une entreprise qui veut augmenter sa rentabilité à une époque où les coûts augmentent

    Qu'est-ce qu'il faut pas lire... Et après on est surpris qu'en France on est nul en économie...
    yukilin posted the 08/03/2026 at 10:27 AM
    walterwhite :
    Je continue à acheter en physique et dans des magasins spécialisés surtout. Je préfère bien entendu que ça perdure ne serait-ce que pour tout l'aspect humain et partage direct que ça implique. Donc oui t'en fais pas, je reste très attaché au physique pour les jeux et autres.
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