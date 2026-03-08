Il y a quelques jours, PlayStation a déclaré que 82 % de ses ventes de jeux sont numériques, en précisant que ce chiffre inclut toutes les unités de jeux complets (PS4/PS5) vendues sur PlayStation, y compris les titres disponibles uniquement en version numérique.
Cepednant, la communauté véhicule des informations erronées. Sony précise ce qui est inclus dans le « ratio de téléchargement numérique de jeux complets ». Ce ratio englobe tous les téléchargements de jeux complets. Les monnaies virtuelles, les DLC et les extensions ne sont pas pris en compte.
Source : https://x.com/Genki_JPN/
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posted the 08/03/2026 at 09:48 AM by link49
s'ils veulent être totalement transparents, ils donnent le ratio UNIQUEMENT des exclusivités PS5 qui sont sorti en physique et demat.
donc les god of war, spider man, horizon, astro bot...ect
la au moins ça serait clair et net.
Pourquoi ne le font ils pas ??? j'ai ma petite idée perso
Si tu vends un jeu en solde sur le PSN pour 8 balles vs 70 quand il était dispo en magasin...
Bref ils mentent.
82% en incluant tous les jeux, même ceux uniquement demat, ça me semble au final vraiment élevé en faveur du physique vu tous les jeux uniquement demat...
Mais bon ils savent surtout que la rentabilité sur les jeux physiques est nettement moins bonnes.
Si vous achetez physique, vous êtes vu comme un mauvais client, et si vous êtes pas contents, ils vont cordialement vous dire d'aller vous faire foutre et d'occuper votre temps en dehors de PlayStation, sans regret
Mais qu'ils se rassurent, avec GTA6 qui sera compté comme full demat, ils pourront mettre en avant l'année prochaine que le physique c'est 5% des ventes de jeux
Qui est a 100 %
Mais du coup, ces chiffres, qui les gobent à part les derniers fanboys Playstation qui sont définitivement perdus ?
Et oui Sony a sa responsabilité en voulant pousser plus pour sa rentabilité et logique d'entreprise mais le public aussi car de très nombreux consommateurs le veulent aussi parce qu'ils y trouvent leur interet. C'est juste la réalité. Je ne donne pas ma position, je constate juste.
Wow !!!
On se fout vraiment de notre gueule.
Qu'est-ce qu'il faut pas lire... Et après on est surpris qu'en France on est nul en économie...
Je continue à acheter en physique et dans des magasins spécialisés surtout. Je préfère bien entendu que ça perdure ne serait-ce que pour tout l'aspect humain et partage direct que ça implique. Donc oui t'en fais pas, je reste très attaché au physique pour les jeux et autres.