Je me souviens encore du jour où j'ai acheté : ICO.
Les photos sont faite avec ma version de ICO.
La jaquette en carton (ça me vient pas en tête d'avoir vu d'autres jeux avec ce format sur PS2), le livret et des sortes de cartes postales, tout un univers rien qu'avec la boîte.
L'illustration de la couverture m'a marqué, le côté surréaliste (qui rappel Giorgio de Chirico) lui donnait un charme et m'intriguait, comme si le créateur m'interpellait, il y avait sûrement des marketeurs derrière, mais ils avaient du goût et du respect pour Fumito Ueda (et la Team ICO, depuis ce respect est parti).
Le fascicule avec l'histoire développée, son didacticiel d'illustration crayonné et le nom de toute l'équipe de développement.
Le DVD avec l'image du jeu dessus et les données à l'intérieur.
Certains vont me parler de nostalgie, ce n'est pas une question de nostalgie, mais qu'une œuvre existait pour elle-même (indépendamment d'un serveur, d'un abonnement ou d'une validation en ligne, le rêve des multinationales pour avoir la main sur tout), voilà ce que détruit Sony avec son tout numérique, l'autonomie du jeu et par extension celle du joueur
, ce n'était pas l'idée que ce jeu est meilleur que les autres, mais que ce jeu a sa place parmi les autres, même raisonnement pour les joueurs.
Et en plus le jeu était pensé pour s'adresser à l'intelligence et la sensibilité des joueurs (et joueuses), avec une réelle intelligence de conception, qui nous faisait comprendre notre vulnérabilité de manière palpable tout en étant poétique, Japan Studio c'était ça l'idée le "poétique/palpable".
Quand j'ai vu la fermeture de Japan Studio, c'était déjà un signe, tout ce qui est arrivé depuis n'a fait que confirmer cette tendance, le rapport au physique (dans le jeu ou hors du jeu) disparaît pour nous vendre l'illusion de l'interaction, tout un programme.
La politique capitaliste libérale de l'offre poussée à son paroxysme remplace "moi aussi" par "moi d'abord", la quantité au détriment de la qualité, tout doit être rentable quitte à enlever la notice, vendre le jeu en kit, enlever le support DVD, puis ça sera la boîte... pourquoi pas la manette pendant que l'on y est si on pousse le raisonnement de "l'ininteraction" appelée "dématérialisation", le mot le plus malhonnête intellectuellement balancé par les multinationales qui restent propriétaires des données (donc des serveurs).
Il m'arrive d'acheter des jeux en démat, précisément les jeux "indé", mais s'ils sortaient simultanément, avec un prix très peu éloigné de la version "téléchargeable", j'aurais acheté sous forme de format "physique", à partir du moment où ils ne sortent pas dans ces conditions (voire même pas du tout en physique), facile pour un industriel d'expliquer "mais nous vendons plus en numérique, on suit la tendance, nous sommes les victimes des joueurs"... mais bien sûr, venant de multinationales qui font du lobbying auprès des politiques pour nous expliquer que c'est un système où tout le monde sera gagnant, comme si un pompier pyromane mettait le feu à ta maison pour ensuite te vendre l'eau au compte-gouttes, tout en t'expliquant qu'il est le seul propriétaire de la source et que c'est formidable pour ton autonomie.
Japan Studio a fermé car les gens en avaient rien à foutre de leurs jeux même en physique, et à ce sujet, Ico a fait un flop titanesque malgré sa jolie boîte (ce qui m'a d'ailleurs permis de le chopper neuf à 5€ dans un bac à promos entre Dora et x FIFA).
Vous êtes trop nostalgique d'une époque révolue et applicable à tout.
On n'aura plus ce plaisir de traîner 1h dans un Vidéo Club à regarder l'arrière des jaquettes pour faire le bon choix. On n'aura plus ce délire d'aller écouter le dernier album directement en magasin avant d'acheter le CD.
La bataille est perdue.
Mais il y a d'autres combats à mener.
On n'aura plus ce plaisir de trouver des jeux PS6 dans des vides grenier
L'absence de belle boites avec parfois des vrais livres dedans ça date de la disparition du format physique avec les jeux PC, je rappel aussi que t'achète n'importe quel jeu sur n'importe quelle console, y'a plus rien dans la boite à part le CD et un pauvre feuillet sur la garantie et pas seulement chez Sony.
Suivre l'actu autour de Sony dans les prochains temps va être extrêmement pénible. Entre les casses-couilles qui vont systématiquement faire la rapprochement avec l'arrêt du disque dès qu'ils vont annoncer de près ou de loin quelque chose (même si ça vient pas forcément d'eux directement) et ceux qui ont désormais décider que c'était la pire entreprise au monde, ont se dirige vers une longue période où les espaces commentaires et autres RS seront un ramassis de reste de déchetterie.
Je vais me tenir au courant de l'actu de mon activité favorite via les derniers magasines papier, ça m'évitera de devoir me farcir l'amertume de mr le pseudo gamer en croisade.
Les photos sont faite avec ma version de ICO.
Je me souviens du jour ou j'ai été acheter Gears Of War 2 en collector, une pluie battante et l'adrénaline de l'attente de la découverte du jeu dans la voiture.
Puis j'ai grandi et maintenant je casse pas les couilles au gens avec une époque morte, je commande sur internet ou en dematerialisé car il faut vivre avec son temps.
Je suis pas roux
Le lien est dans la description de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ClkXjFS5hp4
ça tire à boulets rouges sur Sony car ils se ssont eux même présentés comme les chevaliers blancs du physique avec la présentation de la PS4 et cette vidéo de "comment préter un jeu sur PS4"...qui a malheureusement bien mal vieillit.
Microsoft nous avait annoncé la couleur dès le départ que leur vision était le tout démat....ce qui reste une idée de merde hein.
Sony se prend aujourd'hui ce que MS s'est pris il y a 13 ans.