voilà ce que détruit Sony avec son tout numérique, l'autonomie du jeu et par extension celle du joueur

Je me souviens encore du jour où j'ai acheté : ICO.Les photos sont faite avec ma version de ICO.La jaquette en carton (ça me vient pas en tête d'avoir vu d'autres jeux avec ce format sur PS2), le livret et des sortes de cartes postales, tout un univers rien qu'avec la boîte.L'illustration de la couverture m'a marqué, le côté surréaliste (qui rappel Giorgio de Chirico) lui donnait un charme et m'intriguait, comme si le créateur m'interpellait, il y avait sûrement des marketeurs derrière, mais ils avaient du goût et du respect pour Fumito Ueda (et la Team ICO, depuis ce respect est parti).Le fascicule avec l'histoire développée, son didacticiel d'illustration crayonné et le nom de toute l'équipe de développement.Le DVD avec l'image du jeu dessus et les données à l'intérieur.Certains vont me parler de nostalgie, ce n'est pas une question de nostalgie, mais qu'une œuvre existait pour elle-même (indépendamment d'un serveur, d'un abonnement ou d'une validation en ligne, le rêve des multinationales pour avoir la main sur tout),, ce n'était pas l'idée que ce jeu est meilleur que les autres, mais que ce jeu a sa place parmi les autres, même raisonnement pour les joueurs.Et en plus le jeu était pensé pour s'adresser à l'intelligence et la sensibilité des joueurs (et joueuses), avec une réelle intelligence de conception, qui nous faisait comprendre notre vulnérabilité de manière palpable tout en étant poétique, Japan Studio c'était ça l'idée le "poétique/palpable".Quand j'ai vu la fermeture de Japan Studio, c'était déjà un signe, tout ce qui est arrivé depuis n'a fait que confirmer cette tendance, le rapport au physique (dans le jeu ou hors du jeu) disparaît pour nous vendre l'illusion de l'interaction, tout un programme.La politique capitaliste libérale de l'offre poussée à son paroxysme remplace "moi aussi" par "moi d'abord", la quantité au détriment de la qualité, tout doit être rentable quitte à enlever la notice, vendre le jeu en kit, enlever le support DVD, puis ça sera la boîte... pourquoi pas la manette pendant que l'on y est si on pousse le raisonnement de "l'ininteraction" appelée "dématérialisation", le mot le plus malhonnête intellectuellement balancé par les multinationales qui restent propriétaires des données (donc des serveurs).Il m'arrive d'acheter des jeux en démat, précisément les jeux "indé", mais s'ils sortaient simultanément, avec un prix très peu éloigné de la version "téléchargeable", j'aurais acheté sous forme de format "physique", à partir du moment où ils ne sortent pas dans ces conditions (voire même pas du tout en physique), facile pour un industriel d'expliquer "mais nous vendons plus en numérique, on suit la tendance, nous sommes les victimes des joueurs"... mais bien sûr, venant de multinationales qui font du lobbying auprès des politiques pour nous expliquer que c'est un système où tout le monde sera gagnant, comme si un pompier pyromane mettait le feu à ta maison pour ensuite te vendre l'eau au compte-gouttes, tout en t'expliquant qu'il est le seul propriétaire de la source et que c'est formidable pour ton autonomie.