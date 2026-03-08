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Sony, la fin de l'autonomie
Je me souviens encore du jour où j'ai acheté : ICO.
Les photos sont faite avec ma version de ICO.

La jaquette en carton (ça me vient pas en tête d'avoir vu d'autres jeux avec ce format sur PS2), le livret et des sortes de cartes postales, tout un univers rien qu'avec la boîte.

L'illustration de la couverture m'a marqué, le côté surréaliste (qui rappel Giorgio de Chirico) lui donnait un charme et m'intriguait, comme si le créateur m'interpellait, il y avait sûrement des marketeurs derrière, mais ils avaient du goût et du respect pour Fumito Ueda (et la Team ICO, depuis ce respect est parti).



Le fascicule avec l'histoire développée, son didacticiel d'illustration crayonné et le nom de toute l'équipe de développement.



Le DVD avec l'image du jeu dessus et les données à l'intérieur.



Certains vont me parler de nostalgie, ce n'est pas une question de nostalgie, mais qu'une œuvre existait pour elle-même (indépendamment d'un serveur, d'un abonnement ou d'une validation en ligne, le rêve des multinationales pour avoir la main sur tout), voilà ce que détruit Sony avec son tout numérique, l'autonomie du jeu et par extension celle du joueur, ce n'était pas l'idée que ce jeu est meilleur que les autres, mais que ce jeu a sa place parmi les autres, même raisonnement pour les joueurs.

Et en plus le jeu était pensé pour s'adresser à l'intelligence et la sensibilité des joueurs (et joueuses), avec une réelle intelligence de conception, qui nous faisait comprendre notre vulnérabilité de manière palpable tout en étant poétique, Japan Studio c'était ça l'idée le "poétique/palpable".

Quand j'ai vu la fermeture de Japan Studio, c'était déjà un signe, tout ce qui est arrivé depuis n'a fait que confirmer cette tendance, le rapport au physique (dans le jeu ou hors du jeu) disparaît pour nous vendre l'illusion de l'interaction, tout un programme.

La politique capitaliste libérale de l'offre poussée à son paroxysme remplace "moi aussi" par "moi d'abord", la quantité au détriment de la qualité, tout doit être rentable quitte à enlever la notice, vendre le jeu en kit, enlever le support DVD, puis ça sera la boîte... pourquoi pas la manette pendant que l'on y est si on pousse le raisonnement de "l'ininteraction" appelée "dématérialisation", le mot le plus malhonnête intellectuellement balancé par les multinationales qui restent propriétaires des données (donc des serveurs).

Il m'arrive d'acheter des jeux en démat, précisément les jeux "indé", mais s'ils sortaient simultanément, avec un prix très peu éloigné de la version "téléchargeable", j'aurais acheté sous forme de format "physique", à partir du moment où ils ne sortent pas dans ces conditions (voire même pas du tout en physique), facile pour un industriel d'expliquer "mais nous vendons plus en numérique, on suit la tendance, nous sommes les victimes des joueurs"... mais bien sûr, venant de multinationales qui font du lobbying auprès des politiques pour nous expliquer que c'est un système où tout le monde sera gagnant, comme si un pompier pyromane mettait le feu à ta maison pour ensuite te vendre l'eau au compte-gouttes, tout en t'expliquant qu'il est le seul propriétaire de la source et que c'est formidable pour ton autonomie.
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    posted the 08/03/2026 at 09:30 AM by nicolasgourry
    comments (20)
    shanks posted the 08/03/2026 at 09:37 AM
    Quand j'ai vu la fermeture de Japan Studio, c'était déjà un signe, tout ce qui est arrivé depuis n'a fait que confirmer cette tendance, le rapport au physique (dans le jeu ou hors du jeu) disparaît pour nous vendre l'illusion de l'interaction, tout un programme.

    Japan Studio a fermé car les gens en avaient rien à foutre de leurs jeux même en physique, et à ce sujet, Ico a fait un flop titanesque malgré sa jolie boîte (ce qui m'a d'ailleurs permis de le chopper neuf à 5€ dans un bac à promos entre Dora et x FIFA).

    Vous êtes trop nostalgique d'une époque révolue et applicable à tout.
    On n'aura plus ce plaisir de traîner 1h dans un Vidéo Club à regarder l'arrière des jaquettes pour faire le bon choix. On n'aura plus ce délire d'aller écouter le dernier album directement en magasin avant d'acheter le CD.

    La bataille est perdue.
    Mais il y a d'autres combats à mener.
    potion2swag posted the 08/03/2026 at 09:42 AM
    shanks Amen.
    jackfrost posted the 08/03/2026 at 09:43 AM
    J'avais adoré la démo de Ico, un jeu que j'ai pris day one et fini plusieurs fois par la suite .
    lefab88 posted the 08/03/2026 at 09:44 AM
    shanks
    aeris201 posted the 08/03/2026 at 09:45 AM
    shanks On n'aura plus ce plaisir de traîner 1h dans un Vidéo Club à regarder l'arrière des jaquettes pour faire le bon choix. On n'aura plus ce délire d'aller écouter le dernier album directement en magasin avant d'acheter le CD.

    On n'aura plus ce plaisir de trouver des jeux PS6 dans des vides grenier
    vyse posted the 08/03/2026 at 09:45 AM
    comme dit shanks , faut arrêter le nombrilisme de son ptit plaisir poétique et egoiste de l'époque, derrière y'a une entreprise qui doit payer ses fournisseurs, ses salariés, ses actionnaires bref ses charges et rester suffisamment compétitifs pour ne pas finir absorber par une OPA aggressive d'un mastondonte comme Amazon ou quelconque prédateur...Comme la dit Yoshida , à l'époque on pouvait se permettre de perdre 5-15 millions sur un Ico ou un parapara the rapper car derriere rien qu'en royaltie de Fifa ou de GTA tu pouvais couvrir, aujourd'hui unjeu de la team uead c'est 50-70 milions (soit le budget historique de Shenmue) où si tu te loupe t'es dead..
    rogeraf posted the 08/03/2026 at 09:46 AM
    Les industriels sont complices de l'arrêt du format physique. Je suis persuadé qu'il y aura pu avoir encore des évolutions technologiques sur les disques comme pour les derniers ultra blurays 4K. Mais c'est foutu, c'est fini maintenant. Il faut qu'on se dirige vers des SSD NVME hors de prix dès qu'on parle de plusieurs To ...
    vyse posted the 08/03/2026 at 09:50 AM
    rogeraf je pense pas, deja des GTA5 il y'avait des difficultés liés a l'acces disque...sincèrement j'ai pas envie de revivre l'époque des chargements qui dure des plombes ; aujourd'hui les SSDs sont relativement bon marché donc l'installation SDD pour le confort de jeu et aussi la possibilité de gameplay (on aurait pu avoir GOW R sans les passage relou de telechargement masqué) est essentiel pour moi ; ce qui n'empeche qu'on aurait pu garder le format disque pour la collection
    naoshige11 posted the 08/03/2026 at 09:50 AM
    Ca tire à boulet rouge sur Sony pour tout depuis plusieurs semaines, pleurer parce que les boites sont devenu dégueulasses et qu'il y a plus de livret en disant que c'est à cause d'eux, franchement, faut doser...

    L'absence de belle boites avec parfois des vrais livres dedans ça date de la disparition du format physique avec les jeux PC, je rappel aussi que t'achète n'importe quel jeu sur n'importe quelle console, y'a plus rien dans la boite à part le CD et un pauvre feuillet sur la garantie et pas seulement chez Sony.

    Suivre l'actu autour de Sony dans les prochains temps va être extrêmement pénible. Entre les casses-couilles qui vont systématiquement faire la rapprochement avec l'arrêt du disque dès qu'ils vont annoncer de près ou de loin quelque chose (même si ça vient pas forcément d'eux directement) et ceux qui ont désormais décider que c'était la pire entreprise au monde, ont se dirige vers une longue période où les espaces commentaires et autres RS seront un ramassis de reste de déchetterie.

    Je vais me tenir au courant de l'actu de mon activité favorite via les derniers magasines papier, ça m'évitera de devoir me farcir l'amertume de mr le pseudo gamer en croisade.
    vyse posted the 08/03/2026 at 09:52 AM
    naoshige11 fatiguant les pleureuses de sony...ca ne s'arrete plus
    negan posted the 08/03/2026 at 10:01 AM
    Je me souviens encore du jour où j'ai acheté : ICO.
    Les photos sont faite avec ma version de ICO.

    Je me souviens du jour ou j'ai été acheter Gears Of War 2 en collector, une pluie battante et l'adrénaline de l'attente de la découverte du jeu dans la voiture.

    Puis j'ai grandi et maintenant je casse pas les couilles au gens avec une époque morte, je commande sur internet ou en dematerialisé car il faut vivre avec son temps.
    kikoo31 posted the 08/03/2026 at 10:01 AM
    aeris201 genre t'allais dans les VG pour les jeux PS..
    guiguif posted the 08/03/2026 at 10:05 AM
    negan t'as surtout perdu ton âme
    negan posted the 08/03/2026 at 10:06 AM
    guiguif t'as surtout perdu ton âme

    Je suis pas roux
    rogeraf posted the 08/03/2026 at 10:10 AM
    vyse Le support physique avait avancé, vinyl, cassette, cd, dvd, blurays ... Je vois pas pourquoi ca n'aurait pas pu évoluer normalement vers de meilleurs format de stockage et de vitesses de lecture, m'enfin ... Les SSD classiques font encore le taff mais sont interdits sur console ! Quand on t'obliges à installer sur NVME un jeu comme Starwars Forces Remastered (d'il y a la 30 ans). La blague.
    mrpopulus posted the 08/03/2026 at 10:11 AM
    aeris201 Et on a malheureusement aussi le déplaisir de se farcir tes 12 000 comptes d'abruti fini
    adamjensen posted the 08/03/2026 at 10:13 AM
    Pour les gens qui voudraient se le refaire sur PCSX2, il y a un pack de textures HD avec pas mal d’autres améliorations.
    Le lien est dans la description de la vidéo :

    https://www.youtube.com/watch?v=ClkXjFS5hp4
    akinen posted the 08/03/2026 at 10:17 AM
    shanks il serait temps oui
    ioda posted the 08/03/2026 at 10:21 AM
    vyse naoshige11 mrpopulus Et surtout que les grosses pleureuses sont des fans Xbox et Nintendo depuis quelques articles... Avant d'attaquer une marque concurrente, ils devraient balayer devant leur marque. Gamepass, Game Key Card, boite à code etc... Tous, que ce soit Microsoft, Nintendo ou Sony, d'une manière ou d'une autre, pousse vers le démat.
    gasmok2 posted the 08/03/2026 at 10:26 AM
    naoshige11
    ça tire à boulets rouges sur Sony car ils se ssont eux même présentés comme les chevaliers blancs du physique avec la présentation de la PS4 et cette vidéo de "comment préter un jeu sur PS4"...qui a malheureusement bien mal vieillit.

    Microsoft nous avait annoncé la couleur dès le départ que leur vision était le tout démat....ce qui reste une idée de merde hein.

    Sony se prend aujourd'hui ce que MS s'est pris il y a 13 ans.
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