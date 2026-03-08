profile
Gears of War : E-Day
2
Likers
name : Gears of War : E-Day
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
zboubi480
1
Like
Likers
zboubi480
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 16
visites since opening : 38815
zboubi480 > blog
Gears Of War E-Day : le marketing est lancé
Youtube - https://youtu.be/Ur0pQblaZcE?si=SeH15bIWmy4s8dHx
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 08/03/2026 at 09:16 AM by zboubi480
    comments (9)
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 09:22 AM
    Du marketing pour ricains ça.

    Ailleurs y’a quedale alors qu’une bêta est disponible dans 3 jours…
    shanks posted the 08/03/2026 at 09:26 AM
    walterwhite
    c'est quand même mieux qu'un post sur X.

    Entre ça et Forza Horizon 6 qui avait des pubs géantes à Akihabara, ou (l'idée était pas conne) sur les écrans d'affichage des stations essences aux USA, on sent un léger regain sur le marketing.





    Pour Halo, y avait plus de budget
    zboubi480 posted the 08/03/2026 at 09:27 AM
    walterwhite bah c’est le publique visé....c'est une exclusivité XBOX, les francais s'en foutent
    rogeraf posted the 08/03/2026 at 09:27 AM
    Le catch ... ca pue l'amérique Mais y a ses fans
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 09:35 AM
    shanks Ils doivent mieux faire qu’un post sur X et d’un event lors d’un combat de catch.

    Une de tes plus grosse exclu avec un gros budget ça doit toucher un maximum de monde et pas seulement ces débiles de ricains.
    shanks posted the 08/03/2026 at 09:38 AM
    walterwhite
    C'est un jeu PËGI18.

    T'es forcément très limité en marketing et encore plus en France avec les lois restrictives.
    Impossible de faire des pubs à la télé ou sur des arrêts de bus par exemple.
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 09:46 AM
    shanks Ah je savais pas que le PEGI pouvait influencer le marketing…
    shanks posted the 08/03/2026 at 09:56 AM
    walterwhite
    Ah si, et surtout en Europe.

    Pourquoi tu crois que autant d'éditeurs de GAAS (dont EA avec FIFA) ont mis fin aux lootboxes dès que Bruxelles a validé que c'était l'équivalent d'un jeu d'argent (donc 18+) ?

    Le 18+ empêche pas les ventes en magasin (même à Micromania, un gamin peut acheter son GTA, le vendeur en a rien à foutre), mais niveau marketing, t'es bien plus muselé. Genre tout con, un FIFA/EA Sports FC en 18+ à cause de lootboxes, c'est l'interdiction de pubs à la télé durant la mi-temps d'un match (sauf si c'est "après" 22h30).
    walterwhite posted the 08/03/2026 at 10:12 AM
    shanks La vache, les développeurs doivent bien réfléchir avant de développer un jeu qui sera PEGI 18, sans publicité dans certaines régions il faut être sûr de ses forces et communiquer différemment mais efficacement.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo