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louisyobi
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name :
Gears of War : E-Day
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
The Coalition
genre :
action
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PC
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zboubi480
> blog
Gears Of War E-Day : le marketing est lancé
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https://youtu.be/Ur0pQblaZcE?si=SeH15bIWmy4s8dHx
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link49
posted the 08/03/2026 at 09:16 AM by
zboubi480
comments (
9
)
walterwhite
posted
the 08/03/2026 at 09:22 AM
Du marketing pour ricains ça.
Ailleurs y’a quedale alors qu’une bêta est disponible dans 3 jours…
shanks
posted
the 08/03/2026 at 09:26 AM
walterwhite
c'est quand même mieux qu'un post sur X.
Entre ça et Forza Horizon 6 qui avait des pubs géantes à Akihabara, ou (l'idée était pas conne) sur les écrans d'affichage des stations essences aux USA, on sent un léger regain sur le marketing.
Pour Halo, y avait plus de budget
zboubi480
posted
the 08/03/2026 at 09:27 AM
walterwhite
bah c’est le publique visé....c'est une exclusivité XBOX, les francais s'en foutent
rogeraf
posted
the 08/03/2026 at 09:27 AM
Le catch ... ca pue l'amérique
Mais y a ses fans
walterwhite
posted
the 08/03/2026 at 09:35 AM
shanks
Ils doivent mieux faire qu’un post sur X et d’un event lors d’un combat de catch.
Une de tes plus grosse exclu avec un gros budget ça doit toucher un maximum de monde et pas seulement ces débiles de ricains.
shanks
posted
the 08/03/2026 at 09:38 AM
walterwhite
C'est un jeu PËGI18.
T'es forcément très limité en marketing et encore plus en France avec les lois restrictives.
Impossible de faire des pubs à la télé ou sur des arrêts de bus par exemple.
walterwhite
posted
the 08/03/2026 at 09:46 AM
shanks
Ah je savais pas que le PEGI pouvait influencer le marketing…
shanks
posted
the 08/03/2026 at 09:56 AM
walterwhite
Ah si, et surtout en Europe.
Pourquoi tu crois que autant d'éditeurs de GAAS (dont EA avec FIFA) ont mis fin aux lootboxes dès que Bruxelles a validé que c'était l'équivalent d'un jeu d'argent (donc 18+) ?
Le 18+ empêche pas les ventes en magasin (même à Micromania, un gamin peut acheter son GTA, le vendeur en a rien à foutre), mais niveau marketing, t'es bien plus muselé. Genre tout con, un FIFA/EA Sports FC en 18+ à cause de lootboxes, c'est l'interdiction de pubs à la télé durant la mi-temps d'un match (sauf si c'est "après" 22h30).
walterwhite
posted
the 08/03/2026 at 10:12 AM
shanks
La vache, les développeurs doivent bien réfléchir avant de développer un jeu qui sera PEGI 18, sans publicité dans certaines régions il faut être sûr de ses forces et communiquer différemment mais efficacement.
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Ailleurs y’a quedale alors qu’une bêta est disponible dans 3 jours…
c'est quand même mieux qu'un post sur X.
Entre ça et Forza Horizon 6 qui avait des pubs géantes à Akihabara, ou (l'idée était pas conne) sur les écrans d'affichage des stations essences aux USA, on sent un léger regain sur le marketing.
Pour Halo, y avait plus de budget
Une de tes plus grosse exclu avec un gros budget ça doit toucher un maximum de monde et pas seulement ces débiles de ricains.
C'est un jeu PËGI18.
T'es forcément très limité en marketing et encore plus en France avec les lois restrictives.
Impossible de faire des pubs à la télé ou sur des arrêts de bus par exemple.
Ah si, et surtout en Europe.
Pourquoi tu crois que autant d'éditeurs de GAAS (dont EA avec FIFA) ont mis fin aux lootboxes dès que Bruxelles a validé que c'était l'équivalent d'un jeu d'argent (donc 18+) ?
Le 18+ empêche pas les ventes en magasin (même à Micromania, un gamin peut acheter son GTA, le vendeur en a rien à foutre), mais niveau marketing, t'es bien plus muselé. Genre tout con, un FIFA/EA Sports FC en 18+ à cause de lootboxes, c'est l'interdiction de pubs à la télé durant la mi-temps d'un match (sauf si c'est "après" 22h30).