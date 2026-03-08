# Je prépare un gros article sur ma méthode de tri des romsets (Xbox, PS2, PC...)



Je pense rédiger un article prochainement pour expliquer comment je trie mes romsets. Mine de rien, nous vivons une époque assez incroyable : il n'a jamais été aussi facile d'obtenir l'intégralité du catalogue d'une console. En quelques clics, on récupère un fullset qui coûterait aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros en physique.



Le problème, c'est que cette facilité est devenue un piège.



Je me rends compte que j'aurais pu terminer bien plus de jeux ces dernières années si je n'avais pas eu cette obsession de tout récupérer. Sans doute un vieux traumatisme de gamer : j'avais une Mega Drive pendant que tous les copains avaient une N64 ou une PlayStation. ????



Résultat : je passais davantage de temps à télécharger, classer et tester qu'à réellement jouer.



On tombe rapidement dans une véritable **paralysie du choix**. Un peu comme sur les applications de rencontre : plus il y a de choix, moins on choisit. ????



Aujourd'hui, je fais exactement l'inverse : je construis des bibliothèques **curatées**, où chaque jeu présent a une vraie raison d'être là.



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# Mon principe



La question que je me pose n'est plus :



> *"Quelle est la meilleure version Xbox ?"*



Mais plutôt :



> **"Quelle est la meilleure manière de jouer à ce jeu en 2026 ?"**



Cela change complètement la façon de constituer un romset.



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# Pourquoi je fais ce tri sur Xbox



La première Xbox reste l'une de mes consoles préférées.



Mais elle fête désormais ses 25 ans.



Entre :



* l'obligation d'utiliser un adaptateur HDMI ;

* le 480p pensé pour les téléviseurs CRT ;

* l'image parfois assez floue sur un écran 4K moderne ;

* certains jeux très sombres qui souffrent davantage des convertisseurs HDMI d'entrée de gamme,



le nombre de jeux qui justifie réellement de conserver une Xbox a diminué.



...mais il reste encore de nombreuses pépites.



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# Ce que je conserve



## Les exclusivités



Toutes les exclusivités qui apportent encore quelque chose aujourd'hui.



Par exemple :



* Halo 1 & 2

* Fable

* Jet Set Radio Future

* Phantom Dust

* Crimson Skies

* Breakdown

* Rallisport Challenge 1 & 2

* Project Gotham Racing 1 & 2

* Otogi 1 & 2

* MechAssault 1 & 2

* Ghost Recon 2: Summit Strike

* Genma Onimusha

* Group S Challenge

* Ninja Gaiden Black

* Dead or Alive Ultimate

* Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball

* Sega GT 2002 / Online



En revanche, j'ai supprimé plusieurs exclusivités qui ne m'intéressent plus réellement aujourd'hui :



* Azurik

* NightCaster 1 & 2

* Kung Fu Chaos

* Fuzion Frenzy

* Tao Feng

* etc.



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## Les jeux "PC Lead"



Je conserve également les jeux développés avant tout pour le PC.



Typiquement :



* Splinter Cell

* Ghost Recon

* Rainbow Six

* Brothers in Arms

* Colin McRae Rally

* TOCA Race Driver

* XIII

* Republic Commando

* Thief Deadly Shadows

* Call of Cthulhu

* Project Snowblind

* Pariah

* Unreal Championship 1 & 2

* Unreal II



Tous ces jeux utilisent des moteurs très proches du PC (DirectX, Unreal Engine, moteurs maison occidentaux), et la Xbox les accueille remarquablement bien.



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## Les jeux occidentaux encore difficiles à jouer sur PC



Je garde aussi certains jeux dont les versions PC ont mal vieilli :



* Project Snowblind

* Pariah

* quelques FPS ou jeux d'action de cette période utilisant DirectInput.



Ils existent sur PC, mais nécessitent parfois wrappers, patchs, réglages ou offrent une prise en charge de la manette très imparfaite.



La Xbox permet encore aujourd'hui d'y jouer immédiatement.



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# Ce que je supprime



## Les compilations rétro



Je les ai pratiquement toutes supprimées.



Aujourd'hui :



* RetroArch ;

* Flycast ;

* MAME ;

* FinalBurn Neo ;



font infiniment mieux.



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## Les portages arcade



Je conserve uniquement ceux qui sont réellement liés à la Xbox.



Par exemple :



* OutRun 2

* OutRun 2006

* Crazy Taxi 3

* House of the Dead III



En revanche, les compilations Capcom, SNK ou Taito disponibles également sur PS2 ou d'autres plateformes disparaissent de mon romset Xbox.



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## Les jeux japonais multiplateformes



C'est probablement le plus gros ménage.



Pour Capcom, Konami, Namco ou Tecmo, la plupart des jeux ont été conçus prioritairement autour de la PS2.



Aujourd'hui, PCSX2 permet :



* le rendu HD ;

* les patches widescreen ;

* parfois des patches 60 FPS ;

* des chargements rapides.



Je préfère donc conserver les versions PS2 (souvent NTSC-U afin d'avoir directement le 60 Hz et, lorsqu'elles existent, les textes français) plutôt que les versions Xbox.



Exemples :



* Prince of Persia

* Rayman 3

* Burnout 3

* Burnout Revenge

* The Suffering

* Need for Speed

* Midnight Club

* Castlevania: Curse of Darkness

* Beat Down

* Final Fight Streetwise

* Auto Modellista

* Nightmare Before Christmas



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## Les jeux de sport



J'ai quasiment tout supprimé.



Les simulations annuelles de :



* XSN Sports

* ESPN 2K

* Sega Sports

* EA Sports



n'ont plus beaucoup d'intérêt pour moi.



Je conserve essentiellement :



* Amped 1 & 2

* Rallisport Challenge 1 & 2

* Top Spin



car ils restent amusants aujourd'hui.



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## Les jeux occidentaux désormais mieux préservés ailleurs



Quelques exemples :



* Half-Life 2

* Doom 3

* Beyond Good & Evil

* Stubbs the Zombie

* The Thing

* GTA III

* Vice City

* San Andreas

* Hitman Blood Money

* Rayman 3



Aujourd'hui, les versions PC, remasters ou éditions modernes remplacent totalement les versions Xbox.



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# Pourquoi PCSX2 change complètement la donne



C'est probablement ce qui m'a fait revoir toute ma manière de collectionner.



Quand je peux lancer un Prince of Persia, Burnout 3, Need for Speed ou The Suffering :



* en 1080p ou 4K ;

* avec un patch widescreen ;

* parfois en 60 FPS ;

* avec des temps de chargement réduits,



je redécouvre littéralement ces jeux.



J'ai récemment recommencé Burnout 3 avec le patch 60 FPS : même les crashs gagnent en fluidité. On a presque l'impression de jouer à un remaster.



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# Finalement...



Mon objectif n'est plus d'avoir le plus gros romset possible.



Mon objectif est d'avoir **la meilleure bibliothèque possible**.



Je veux que chaque jeu restant me donne une vraie raison d'allumer la Xbox.



Si un jeu est aujourd'hui mieux préservé sur PC, sur PCSX2 ou sur RPCS3, je n'ai aucun problème à supprimer la version Xbox.



Au final, ma bibliothèque devient beaucoup plus cohérente... et surtout, j'ai enfin envie de jouer au lieu de passer mon temps à faire défiler une liste interminable de jeux.



Je préparerai un article beaucoup plus détaillé prochainement. J'y expliquerai également comment j'organise toute ma ludothèque (Xbox, PS2, PC, PS3...) sur mon serveur Proxmox/RetroNAS, avec un accès sécurisé via VPN depuis n'importe quelle machine. C'est probablement la partie qui intéressera le plus les passionnés d'émulation et de préservation.