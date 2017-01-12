Digital Foundry a examiné de plus près la nouvelle version de *Xenoblade Chronicles 2* pour Nintendo Switch 2 afin d'évaluer les améliorations techniques, l'analyse portant notamment sur le taux de rafraîchissement et la résolution. Nous pouvons également constater comment elle se compare à la version originale sortie sur Nintendo Switch.
Voici un récapitulatif complet des détails observés :
– Meilleure définition des contours, meilleure stabilité des bords et textures plus détaillées sur Switch 2
- Le nombre de pixels suggère que le jeu tourne toujours en 720p en interne, ce qui impliquerait normalement un upscaling via DLSS
– Toutefois, il semble qu'un upscaling temporel soit utilisé
– Il pourrait s'agir d'un upscaling intelligent visant à obtenir une image finale proche de la 4K
– Une autre possibilité est l'utilisation d'une technique d'upscaling différente
– L'herbe semble désormais mieux définie et plus abondante
– La profondeur de champ paraît plus étendue, avec moins de flou
– L'effet de halo lumineux (*bloom*) semble réduit sur Switch 2
– L'occlusion ambiante a tendance à être plus localisée
– On note même une séquence dont l'éclairage semble avoir été considérablement retravaillé
– Les détails des textures s'affichent plus rapidement sur Switch 2 ; cela pourrait s'expliquer par une meilleure qualité d'image globale et, potentiellement, un meilleur filtrage des textures
– Les séquences pré-rendues semblent bénéficier d'un débit binaire (*bitrate*) plus élevé
– Sur Switch 1, Xenoblade 2 tournait à 30 FPS, avec quelques chutes de framerate lors des déplacements et des cinématiques
– Sur Switch 2, le jeu tourne majoritairement à 60 FPS, bien que l'on observe quelques pertes d'images ponctuelles lors des déplacements, des scènes riches en effets et des cinématiques
– Le jeu utilise une synchronisation verticale (*V-Sync*) à double tampon ; ainsi, si le temps de rendu d'une image dépasse le seuil imparti, le jeu passe à un affichage à 33 millisecondes par image jusqu'à ce que la charge supplémentaire soit résorbée
– En mode portable sur Switch 1, Xenoblade 2 tournait en 360p avec un filtre de netteté très prononcé
– En mode portable sur Switch 2, l'image est proche du 1080p, avec un bon traitement visuel et des contours stables
– En mode portable sur Switch 2, le rendu interne semble s'effectuer autour de 468p
– Un problème d'artefacts visuels sous forme de lignes pourrait être présent en mode portable
– Le jeu tourne également à 60 FPS en mode portable, mais avec des chutes de framerate similaires à celles observées en mode docké