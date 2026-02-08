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khazawi
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13 ans après...
Nous sommes quelques jours après l'E3 2013 qui allait lancer la Gen PS4/Xbox One ainsi que l'arrivée de GTA V à la rentrée 2013.

Guy Longworth, responsable marketing chez PlayStation à l'époque avait dit :
"I think the reality is this: Our digital business is growing fast, and we have incredibly strong partnerships with our key retail partners as well," said Longworth in an interview with GI.biz. "What we try to do is offer a relatively level playing field and let the gamers decide. We're not trying to advantage them, we believe in consumer choice."
"It's clear that the vast majority of the people want to go down to GameStop or Best Buy, they don't want to buy it online right now. How that might change in the future is kind of hard to predict. People might be quite surprised, I think physical games will be around a lot longer than some people think.


Notre marché digital grandit à vue d'oeil et nous avons des partenariats très forts avec des détaillants clés. Ce que nous essayons de faire est de proposer aux joueurs plusieurs façons de jouer et de les laisser décider. Nous n'essayons pas de les influencer, nous croyons en leur jugement. Il est clair que la majorité des joueurs veulent aller à leur Gamestop ou leur Best Buy, ils ne veulent pas acheter online. La façon dont cela évoluera dans le futur est difficile à prédire. Les gens pourraient être surpris, je pense que les jeux au format physique seront présents un peu plus longtemps que ce que certaines personnes veulent croire.

16 ans après, on est presque dans la même configuration avec quelques éléments changeants :
E3 RIP
Game Stop en difficulté depuis plusieurs années

Reveal de la new gen avec la Helix en attendant l'officialisation de la PS6
GTA VI qui arrive...

Mais le physique lui, il commencera à mourir avec GTA VI et finira en 2028 pour les nouveaux jeux.

Guy Longworth avait raison : le jeu physique aura tenu plus longtemps que prévu mais il y avait déjà cette idée sous-jacente. Ils ont profiter du fameux tuto "comment prêter un jeu PS4" mais ce n'était que de l'opportunisme...
Gamereactor - https://www.gamereactor.eu/sony-most-gamers-dont-want-to-buy-online/
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    posted the 08/02/2026 at 05:46 PM by khazawi
    comments (19)
    keiku posted the 08/02/2026 at 05:58 PM
    Et le physique aurait encore pu durer bien longtemps encore, mais ca n'arrangeait pas ceux qui voulait que le démat remplace le physique et que celui ci disparaisse, du coup ils ont tout fait pour modifier le marché...
    shambala93 posted the 08/02/2026 at 07:02 PM
    Les consommateurs ont modifié le marché. Soyez responsables, ne pas se dédouaner lâchement.
    Où est le panache à la française ? La célèbre phrase de Surcouf serait-elle galvaudée ?
    magneto860 posted the 08/02/2026 at 07:13 PM
    C'est la faute au consommateur si 90% des jeux ne sont que sur le PSN ? Et si les promos à -80 ou -90% ne sont que là également ? Un peu de sérieux.
    khazawi posted the 08/02/2026 at 07:15 PM
    magneto860 personne n'oblige les gens à prendre des jeux sur le PSN
    icebergbrulant posted the 08/02/2026 at 07:26 PM
    Je reste persuadé que le physique restera
    Il faut juste que Sony se ramasse une torgnole pour remettre leurs idées bien en place

    Quand cela arrivera-il ? C’est toute la question
    marchand2sable posted the 08/02/2026 at 07:40 PM
    icebergbrulant

    A la sortie de la PS6, c'est là que tout va se jouer. Console a 1 000 euros + full digital, on va bien voir si ça va passer la pilule. Si ça se casse la gueule, il y a moyen qu'ils fassent marche arrière avec un lecteur externe. Et encore, ils se remettent jamais en question après les X mauvais choix depuis le début de la gen PS5.

    Donc même avec un bide monstre de la PS6, je ne sais même pas s'ils vont réaliser qu'il faut changer de stratégie...
    icebergbrulant posted the 08/02/2026 at 07:54 PM
    marchand2sable J’espère que cette remise en question se passera avant la PS6 mais ce que tu dis tient parfaitement

    J’ai hâte en tout cas et je reste optimiste
    magneto860 posted the 08/02/2026 at 08:03 PM
    khazawi Quand le jeu ne sort que sur le PSN, un peu quand même. Disons que ceux qui n'achètent pas ne sont pas dans les chiffres et ceux qui achètent, oui. Ce qui arrange encore Sony.
    magneto860 posted the 08/02/2026 at 08:05 PM
    Et puis les jeux qui ont la chance de sortir en physique et qui ne sont pas des AAA, ils sortent quoi, deux ans après la version PSN ?
    pademoniumcinematics posted the 08/02/2026 at 08:18 PM
    marchand2sable il faudrait relancer des chaînes de fabrication, la logistique, les stocks, les invendus, la distribution… pour un marché qui était déjà largement dominé par le dématérialisé avant même l’arrêt éventuel du physique.

    sur le scénario PS6 : si elle fonctionne très bien, ils n’auront aucune raison de revenir en arrière. Si elle fonctionne mal, ils chercheront à réduire les coûts et les risques —donc certainement pas à réinvestir dans les disques, les boîtes et les magasins. Dans les deux cas, le physique ne gagne pas vraiment.
    Ils pourraient plutôt réduire la voilure, fermer certains studios, espacer les exclusivités, transformer PlayStation en plateforme de services ou publier davantage leurs jeux ailleurs. Mais imaginer qu’un échec les pousserait soudainement à ressortir les Blu-ray et à reconstruire les rayons de la Fnac, c’est un peu croire qu’après l’échec de Netflix, on relancerait le Vidéo Futur du quartier.

    Le physique pourra survivre comme produit collector, édition limitée ou marché de niche. Mais comme support principal, le mouvement paraît extrêmement difficile à inverser. Ce n’est pas une rupture soudaine à venir : c’est une transition commencée depuis longtemps.
    aerithlazyqueen posted the 08/02/2026 at 08:28 PM
    pademoniumcinematics Le piratage de masses que il vont se prendre sur le coin de la figure va leur forcer la main pour revenir en arrière.
    pademoniumcinematics posted the 08/02/2026 at 08:30 PM
    Tu sais quand capcom te dit que sur l'exercise 2025 il ont fais 90 % de leurs ventes en démat.C'est déjà que neuf jeux sur dix sont vendus en dématérialisé, ils ne vont pas conserver éternellement toute une chaîne industrielle pour le dixième restant. Et encore moins la reconstruire après l’avoir abandonnée
    pademoniumcinematics posted the 08/02/2026 at 08:35 PM
    aerithlazyqueen Oui, le piratage de masse a clairement repris un sacré coup d’accélérateur, bizarrement. Et les progrès en matière d’émulation n’ont jamais été aussi rapides.

    Là, par exemple, ils ont réussi en trois semaines à faire tourner Astro Bot sur un émulateur PS5. Je ne parle pas de la version PS4 : je parle bien de la PS5. Ça reste anecdotique pour l’instant, évidemment, mais ça montre quand même la tendance. Les mecs ont la rage. Ils doivent se dire : « Si on arrive à émuler la PS5, ce sera un énorme doigt d’honneur à Sony. »

    Est-ce qu’ils y arriveront vraiment ? Honnêtement, je ne pense pas, ou en tout cas pas tout de suite. Mais avec l’intelligence artificielle, certaines choses peuvent désormais avancer beaucoup plus vite qu’avant.

    Le plus ironique, c’est qu’on n’arrive toujours pas à émuler correctement la PS4. Mais quelque part, il reste tellement peu d’exclusivités réellement indispensables sur cette console, puisque presque tout a fini par être porté sur PC, que les développeurs d’émulateurs sont directement passés à la PS5. Et franchement, ça en dit long.
    keiku posted the 08/02/2026 at 08:55 PM
    khazawi personne n'oblige les gens à prendre des jeux sur le PSN

    sauf qu'on leur dit soit tu les prends sur le psn soit tu n'y joue pas, donc si ce n'est pas de l'obligation, c'est une forme de chantage...
    khazawi posted the 08/02/2026 at 09:09 PM
    keiku magneto860 bah perso je me passe de tous ces jeux. Tant pis. C'est pas comme si y'en avait pas des milliers d'autres
    ..
    keiku posted the 08/02/2026 at 09:15 PM
    khazawi bien sur et tu peux même te passer de la console aussi si tu vas dans ce sens..., ca reste un prise d'otage... donc ce n'est pas de la faute des consommateurs, c'est une volonté des constructeurs a allez dans ce sens...

    d'ailleurs en vrai les indé ne représente pas grand chose en argent, la seul chose qui rapporte encore a sony aujourd'hui sur la console c'est les jeux service, donc j'espère que t'est près a en bouffer du fortnite et du robblox car ca va bientot être la seul norme qui compte vu que ca représente 80% de leur revenu...

    et donc que les autres jeux leur sont inutile...
    khazawi posted the 08/02/2026 at 09:21 PM
    keiku bah oui, les gens ne sont pas obligés de prendre une Playstation ou autre. On ne parle pas de quelque chose d'essentiel non plus.
    C'est comme les gens qui se plaignent de EA FC ou CoD mais qui achètent chaque année le nouvel opus.

    Si les gens ne veulent pas d'un modèle, ils boycottent tout simplement et les acteurs seront obligés de changer de stratégie ou mourir.
    keiku posted the 08/02/2026 at 09:31 PM
    khazawi bah oui, les gens ne sont pas obligés de prendre une Playstation ou autre. On ne parle pas de quelque chose d'essentiel non plus.

    bien sur ce n'est pas essenciel, la tv non plus, la musique non plus, du moment que tu as de quoi manger et boire, une grotte et un feu c'est suffisant..

    faut arreter avec cet argument a la con...

    C'est comme les gens qui se plaignent de EA FC ou CoD mais qui achètent chaque année le nouvel opus.

    sauf que non ca n'a rien a voir, ici on ne se plaint pas des jeux mais de leur mode de distribution... ce n'est pas du tout pareil... surtout que tous le monde n'a pas une connexion illimitée, ou un débit de téléchargement élever...

    Si les gens ne veulent pas d'un modèle, ils boycottent tout simplement et les acteurs seront obligés de changer de stratégie ou mourir.

    bien sur mais ca reste une privation pour les joueurs, perso moi j'ai abandonner playstation pour un pc pour cette raison, mais je vais pas me gèner a leur cracher a la gueule jusqu'en 2028 et même après... ( en plus de ne plus acheter les jeux chez eux)
    keiku posted the 08/02/2026 at 09:38 PM
    khazawi ce qui me semble malgré tout aberrant c'est ceux qui les défende... qu'on t'il a gagner a défendre le démat en dehors d'une hausse de prix des jeux et des services...

    c'est ca que j'ai du mal a comprendre, j'ai l'impression que c'est devenu une habitude se se plaindre des gens qui se plaigne et que certaine personne encense le fait d'aimer leur situation de mouton et qui crie qui veulent qu'on leur enlève leur liberté et qu'on leur pompe le pognon...

    j'ai vraiment difficile a comprendre cette situation, c'est un peu du masochisme pur... que les gens consomme du démat ca c'est leur choix, mais qu'il le défende ca, c'est totalement illogique et proche du fanatisme
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