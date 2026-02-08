Nous sommes quelques jours après l'E3 2013 qui allait lancer la Gen PS4/Xbox One ainsi que l'arrivée de GTA V à la rentrée 2013.
Guy Longworth, responsable marketing chez PlayStation à l'époque avait dit :
"I think the reality is this: Our digital business is growing fast, and we have incredibly strong partnerships with our key retail partners as well," said Longworth in an interview with GI.biz. "What we try to do is offer a relatively level playing field and let the gamers decide. We're not trying to advantage them, we believe in consumer choice."
Notre marché digital grandit à vue d'oeil et nous avons des partenariats très forts avec des détaillants clés. Ce que nous essayons de faire est de proposer aux joueurs plusieurs façons de jouer et de les laisser décider. Nous n'essayons pas de les influencer, nous croyons en leur jugement. Il est clair que la majorité des joueurs veulent aller à leur Gamestop ou leur Best Buy, ils ne veulent pas acheter online. La façon dont cela évoluera dans le futur est difficile à prédire. Les gens pourraient être surpris, je pense que les jeux au format physique seront présents un peu plus longtemps que ce que certaines personnes veulent croire.
"It's clear that the vast majority of the people want to go down to GameStop or Best Buy, they don't want to buy it online right now. How that might change in the future is kind of hard to predict. People might be quite surprised, I think physical games will be around a lot longer than some people think.
16 ans après, on est presque dans la même configuration avec quelques éléments changeants :
E3 RIP
Game Stop en difficulté depuis plusieurs années
Reveal de la new gen avec la Helix en attendant l'officialisation de la PS6
GTA VI qui arrive...
Mais le physique lui, il commencera à mourir avec GTA VI et finira en 2028 pour les nouveaux jeux.
Guy Longworth avait raison : le jeu physique aura tenu plus longtemps que prévu mais il y avait déjà cette idée sous-jacente. Ils ont profiter du fameux tuto "comment prêter un jeu PS4" mais ce n'était que de l'opportunisme...
Où est le panache à la française ? La célèbre phrase de Surcouf serait-elle galvaudée ?
Il faut juste que Sony se ramasse une torgnole pour remettre leurs idées bien en place
Quand cela arrivera-il ? C’est toute la question
A la sortie de la PS6, c'est là que tout va se jouer. Console a 1 000 euros + full digital, on va bien voir si ça va passer la pilule. Si ça se casse la gueule, il y a moyen qu'ils fassent marche arrière avec un lecteur externe. Et encore, ils se remettent jamais en question après les X mauvais choix depuis le début de la gen PS5.
Donc même avec un bide monstre de la PS6, je ne sais même pas s'ils vont réaliser qu'il faut changer de stratégie...
J’ai hâte en tout cas et je reste optimiste
sur le scénario PS6 : si elle fonctionne très bien, ils n’auront aucune raison de revenir en arrière. Si elle fonctionne mal, ils chercheront à réduire les coûts et les risques —donc certainement pas à réinvestir dans les disques, les boîtes et les magasins. Dans les deux cas, le physique ne gagne pas vraiment.
Ils pourraient plutôt réduire la voilure, fermer certains studios, espacer les exclusivités, transformer PlayStation en plateforme de services ou publier davantage leurs jeux ailleurs. Mais imaginer qu’un échec les pousserait soudainement à ressortir les Blu-ray et à reconstruire les rayons de la Fnac, c’est un peu croire qu’après l’échec de Netflix, on relancerait le Vidéo Futur du quartier.
Le physique pourra survivre comme produit collector, édition limitée ou marché de niche. Mais comme support principal, le mouvement paraît extrêmement difficile à inverser. Ce n’est pas une rupture soudaine à venir : c’est une transition commencée depuis longtemps.
Là, par exemple, ils ont réussi en trois semaines à faire tourner Astro Bot sur un émulateur PS5. Je ne parle pas de la version PS4 : je parle bien de la PS5. Ça reste anecdotique pour l’instant, évidemment, mais ça montre quand même la tendance. Les mecs ont la rage. Ils doivent se dire : « Si on arrive à émuler la PS5, ce sera un énorme doigt d’honneur à Sony. »
Est-ce qu’ils y arriveront vraiment ? Honnêtement, je ne pense pas, ou en tout cas pas tout de suite. Mais avec l’intelligence artificielle, certaines choses peuvent désormais avancer beaucoup plus vite qu’avant.
Le plus ironique, c’est qu’on n’arrive toujours pas à émuler correctement la PS4. Mais quelque part, il reste tellement peu d’exclusivités réellement indispensables sur cette console, puisque presque tout a fini par être porté sur PC, que les développeurs d’émulateurs sont directement passés à la PS5. Et franchement, ça en dit long.
sauf qu'on leur dit soit tu les prends sur le psn soit tu n'y joue pas, donc si ce n'est pas de l'obligation, c'est une forme de chantage...
..
d'ailleurs en vrai les indé ne représente pas grand chose en argent, la seul chose qui rapporte encore a sony aujourd'hui sur la console c'est les jeux service, donc j'espère que t'est près a en bouffer du fortnite et du robblox car ca va bientot être la seul norme qui compte vu que ca représente 80% de leur revenu...
et donc que les autres jeux leur sont inutile...
C'est comme les gens qui se plaignent de EA FC ou CoD mais qui achètent chaque année le nouvel opus.
Si les gens ne veulent pas d'un modèle, ils boycottent tout simplement et les acteurs seront obligés de changer de stratégie ou mourir.
bien sur ce n'est pas essenciel, la tv non plus, la musique non plus, du moment que tu as de quoi manger et boire, une grotte et un feu c'est suffisant..
faut arreter avec cet argument a la con...
C'est comme les gens qui se plaignent de EA FC ou CoD mais qui achètent chaque année le nouvel opus.
sauf que non ca n'a rien a voir, ici on ne se plaint pas des jeux mais de leur mode de distribution... ce n'est pas du tout pareil... surtout que tous le monde n'a pas une connexion illimitée, ou un débit de téléchargement élever...
Si les gens ne veulent pas d'un modèle, ils boycottent tout simplement et les acteurs seront obligés de changer de stratégie ou mourir.
bien sur mais ca reste une privation pour les joueurs, perso moi j'ai abandonner playstation pour un pc pour cette raison, mais je vais pas me gèner a leur cracher a la gueule jusqu'en 2028 et même après... ( en plus de ne plus acheter les jeux chez eux)
c'est ca que j'ai du mal a comprendre, j'ai l'impression que c'est devenu une habitude se se plaindre des gens qui se plaigne et que certaine personne encense le fait d'aimer leur situation de mouton et qui crie qui veulent qu'on leur enlève leur liberté et qu'on leur pompe le pognon...
j'ai vraiment difficile a comprendre cette situation, c'est un peu du masochisme pur... que les gens consomme du démat ca c'est leur choix, mais qu'il le défende ca, c'est totalement illogique et proche du fanatisme