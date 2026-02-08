"I think the reality is this: Our digital business is growing fast, and we have incredibly strong partnerships with our key retail partners as well," said Longworth in an interview with GI.biz. "What we try to do is offer a relatively level playing field and let the gamers decide. We're not trying to advantage them, we believe in consumer choice."

"It's clear that the vast majority of the people want to go down to GameStop or Best Buy, they don't want to buy it online right now. How that might change in the future is kind of hard to predict. People might be quite surprised, I think physical games will be around a lot longer than some people think.

Nous sommes quelques jours après l'E3 2013 qui allait lancer la Gen PS4/Xbox One ainsi que l'arrivée de GTA V à la rentrée 2013.Guy Longworth, responsable marketing chez PlayStation à l'époque avait dit :16 ans après, on est presque dans la même configuration avec quelques éléments changeants :E3 RIPGame Stop en difficulté depuis plusieurs annéesReveal de la new gen avec la Helix en attendant l'officialisation de la PS6GTA VI qui arrive...Mais le physique lui, il commencera à mourir avec GTA VI et finira en 2028 pour les nouveaux jeux.Guy Longworth avait raison : le jeu physique aura tenu plus longtemps que prévu mais il y avait déjà cette idée sous-jacente. Ils ont profiter du fameux tuto "comment prêter un jeu PS4" mais ce n'était que de l'opportunisme...