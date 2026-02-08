Bonus Stage

Un autre projet Pokémon qui fait parler de lui en ce moment. Gen1Recomp, piloté par le développeur bryanthaboi, recrée à la main en Lua, le moteur de Pokémon Rouge, Bleu et Jaune. Seuls les assets sont importés depuis une rom américaine fournie par le joueur.

Au programme :



• Disponibilité multi-plateforme : Windows, macOS, Linux, Android et iOS.

• Support des mods.

• Zoom et inclinaison de caméra ajustables sur la carte.

• Palettes de couleurs personnalisables.

• Prise en charge des manettes récentes avec remappage complet des touches.

• 60 FPS et support des écrans ultra-larges



La popularité du projet est encore montée d'un cran grâce à un mod, le DramaticShapeVoxelMod qui transforme Kanto en diorama 3D et propose des combats dans les décors du jeu. Le mod est en cours de développement et comporte quelques problèmes visuels, mais l'effet est saisissant. Parmi les autres mods, nous retrouvons la possibilité de remplacer les sprites des Pokémon par ceux des générations ultérieures (jusqu'à la 5g), d'afficher les Pokémon sauvages directement dans les hautes herbes, de changer les textures en utilisant celles de la seconde génération...

ATTENTION Si vous comptez l'essayer, ne passez pas par le site gen1recomp.com qui n'est pas affilié au projet.

Git de Gen1Recomp