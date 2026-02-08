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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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bourbon
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bourbon
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Pokémon Rouge, Bleu et Jaune s'offrent une seconde jeunesse avec Gen1Recomp !
Bonus Stage

Un autre projet Pokémon qui fait parler de lui en ce moment. Gen1Recomp, piloté par le développeur bryanthaboi, recrée à la main en Lua, le moteur de Pokémon Rouge, Bleu et Jaune. Seuls les assets sont importés depuis une rom américaine fournie par le joueur.


Au programme :

Disponibilité multi-plateforme : Windows, macOS, Linux, Android et iOS.
Support des mods.
Zoom et inclinaison de caméra ajustables sur la carte.
Palettes de couleurs personnalisables.
Prise en charge des manettes récentes avec remappage complet des touches.
60 FPS et support des écrans ultra-larges

La popularité du projet est encore montée d'un cran grâce à un mod, le DramaticShapeVoxelMod qui transforme Kanto en diorama 3D et propose des combats dans les décors du jeu. Le mod est en cours de développement et comporte quelques problèmes visuels, mais l'effet est saisissant. Parmi les autres mods, nous retrouvons la possibilité de remplacer les sprites des Pokémon par ceux des générations ultérieures (jusqu'à la 5g), d'afficher les Pokémon sauvages directement dans les hautes herbes, de changer les textures en utilisant celles de la seconde génération...


ATTENTION Si vous comptez l'essayer, ne passez pas par le site gen1recomp.com qui n'est pas affilié au projet.


Git de Gen1Recomp
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    oreillesal, 5120x2880
    posted the 08/02/2026 at 05:20 PM by bourbon
    comments (3)
    nemaydu69 posted the 08/02/2026 at 06:24 PM
    Stylé ????
    5120x2880 posted the 08/02/2026 at 07:59 PM
    apollokami posted the 08/02/2026 at 08:50 PM
    Le mod en voxel est vraiment superbe
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