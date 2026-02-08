En regardant la vidéo de Julien Chièze, j'ai découvert qu'Anonymous soutien le PS Blackout. Est-ce que cela veut dire qu'Anonymous souhaite lancer fin août une attaque contre le PSN ? Anonymous est revenu sur cette notion de "buy", qui est réalité est un "achat de licence".Enfin, terminons sur une note plus positive et colorée : aujourd'hui, c'est le dernier jour du tour des yoles rondes, du coup je suis off' d'Internet ^^ !Bon dimanche !