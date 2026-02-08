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Le groupe de Hackers Anonymous soutien le PS Blackout


En regardant la vidéo de Julien Chièze, j'ai découvert qu'Anonymous soutien le PS Blackout. Est-ce que cela veut dire qu'Anonymous souhaite lancer fin août une attaque contre le PSN ? Anonymous est revenu sur cette notion de "buy", qui est réalité est un "achat de licence".

Enfin, terminons sur une note plus positive et colorée : aujourd'hui, c'est le dernier jour du tour des yoles rondes, du coup je suis off' d'Internet ^^ !



Bon dimanche !
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    posted the 08/02/2026 at 02:12 PM by suzukube
    comments (9)
    zboubi480 posted the 08/02/2026 at 02:14 PM
    :"en regardant la vidéo de Julien Chièze"

    22 posted the 08/02/2026 at 02:33 PM
    J'allais regardé, puis la miniature avec sa tête de chui pas content big bang attack...
    ravyxxs posted the 08/02/2026 at 02:41 PM
    Y a que comme ça que vous allez faire réagir des boîtes, en touchant à leur bénéfice, donc au lieu de perdre votre temps et énergie sur les forums de discussion, et Gamekyo, acheter rien sur leur store, faite tourner le message, sur X, sur Youtube, PARTOUT ! Et on verra d'ici la fin de l'année.

    Wolverine par exemple c'est compliqué......très compliqué même...
    azerty posted the 08/02/2026 at 02:49 PM
    La priorité des Anonymous...LOL
    micheljackson posted the 08/02/2026 at 03:07 PM
    J'ai une règle : quand un type fait une tête d'ahuri sur sa miniature, je ne clique pas.
    shambala93 posted the 08/02/2026 at 03:24 PM
    ravyxxs
    Vue la gueule du gameplay de Wolverine…
    aozora78 posted the 08/02/2026 at 03:27 PM
    J'espère que les hackers vont les emmerder pendant longtemps avec leurs serveurs qui se sont fait hack je ne sais combien de fois en 20 ans, c'est abusé.
    romgamer6859 posted the 08/02/2026 at 03:43 PM
    Il n'y a qu'un moyen, de pas acheter wolverine et se désabo du psn, mais vous verrez, peu le feront.
    vyse posted the 08/02/2026 at 03:45 PM
    Kel merde ce Julien chiasse..
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