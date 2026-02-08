J'ai voulu redonner une chance à AC Odyssey après l'avoir abandonné il ya 1 an et malheureusement je suis pas loin de le réabandonner à nouveau. Pourtant, j'ai adoré Origins qui est dans la même "veine" mais ce dernier est tellement mieux foutu sur à peu près tous les points.
J'en suis pas très loin dans le jeu et j'en ai déjà marre. Alors que j'ai fini AC Origins 2 fois et DLC compris. Là je peine à avancer, et pourtant j'adore la Grèce Antique et sa mythologie (grand fan de mythologie d'ailleurs) mais là j'en peux déjà plus. Le jeu est magnifique la map est superbe mais "trop grande" ya 1 miliard de truc à faire (c'était déjà un peu l'overdose dans Origins j'avoue) et remplissage à outrance à base de camp de bandits, loot et quête annexe à foison qui sont pas ouf pour un sous.
L'histoire me passione pas, même en prenant Kassandra qui est "mieux" que Alexios d'après ce que j'ai pus voir mais même elle franchement mouif. Les personnages secondaires sont pas très intéressants, les quêtes également annexe aussi.
Je prenais aussi plaisir à nettoyer les camps ennemis dans Origins, dans celui là bof, déjà parce se la jouer full infiltration est compliqué parce que certains gus ont peut pas les tuer d'un coup, ça arriver aussi dans Origins mais moins. Puis le délire des pouvoirs avec les compétences j'aime pas ça me sort du jeu, le menu de compétence ya 1 milliard de truc tu sais pas quoi prendre, les ennemis sont des sacs à PV en puissance je prend quasiment aucun plaisir en combat vu qu'on met 50 ans à les tuer bref...
Avec tout ça, je dois bien dire que lui avoir relaisser sa chance n'aura au final que conforter mon idée de ce que je pensais déjà du jeu. Ça me fait chier d'abandonner un jeu, de le laisser sur le carreau mais honnêtement si je prend presque aucun plaisir à part de rare fois, va vaut pas la peine. Je vais me "forcer" encore un peu et si ça me saoule je laisserai définitivement tomber.
Des gens aussi qui ont abandonné ce AC, à moins que ce soit arrivé à d'autres genre Valhalla ou Shadows ?
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posted the 08/02/2026 at 12:56 PM by mrpopulus
Mon conseil, que j’ai aussi appliqué sur **AC Origins**, c’est de faire le jeu **région par région**. Déjà parce qu’il y a du level scaling, donc si tu avances progressivement, tu évites d’avoir un trop gros décalage de puissance.
Après, je peux comprendre que ce soit frustrant, parce que ça demande un vrai investissement en temps. Mais ce n’est jamais fait pour rien : le jeu récompense plutôt bien les efforts, avec du loot intéressant, du level up, de nouvelles compétences, et une vraie sensation de progression.
Donc mon conseil serait simplement de prendre ton temps avec ce jeu. Et si tu ressens de la frustration au début, fais de petites sessions, histoire de t’acclimater progressivement au rythme, au système de progression et à l’exploration.
Longtemps après, je l’ai refait une deuxième fois et je l’ai terminé.
Après, le jeu a un gameplay tellement merdique, répétitif et pas jouissif que ça n’aide pas non plus.
Et sans Kassandra, que j’apprécie, et la mythologie grecque, j’aurais probablement lâché l’affaire.
C’est le dernier Assassin’s Creed que je me suis tapé.
On verra si un jour je m’en fais un autre.
De toute façon, cette franchise ne vaut plus grand-chose depuis longtemps.
Et même avec la meilleure fin, le jeu est très rapidement expédié.
J’ai remarqué que, depuis le tout premier Assassin’s Creed, les mecs savent pas comment conclure ou faire une fin correcte.
Sinon, si tu ne l’as pas déjà fait, regarde dans les options, il me semble qu’il y a un truc qui permet de baisser les niveaux des ennemis de plusieurs niveaux en dessous du tien, par contre leur équipement à récupérer sera merdique, mais ce seront moins des sacs à PV.
Origins, çaaaa va! La direction RPG m'a fait super chié (10 headshot ou tu déchiquete le mec et il reste en vie...) mais la map est tellement belle qu’elle m'a envoûté.
Odyssey, j'ai juste surkiffé, mon AC préféré depuis le 2. Avantage : de base je suis fan d'histoire et surtout de péplum mais le coté RPG j'accroche toujours pas. Ensuite le surplus de missions, faut juste ignoré, l'histoire principale et les DLC suffisent largement pour la durée, pas besoin d'overdose. J'avais lu la même chose pour la gonzesse mais impossible pour moi, j'ai prit Alexios, en temps que bonhomme, normal que ça passe mieux. Maintenant que tu le dit, je pense pas que c'est l'histoire ou le gameplay qui m'a fait aimé le jeu, mais bien l'époque et la beauté incroyable de la map. En 4K ultra, sur ma 84" c'était quelque chose
Valala, j'ai tous détester : les vikings gay chez les rosbifs, la map, l'histoire, tous!
Shadow, pas jouie encore, effet overdose du genre, surtout l'ambiance asiat.
Faut que je test Mirage un jour car on revient à un truc plus proche de AC1 (30H de jeu avec moins de remplissage inutile).
Mais bref la série me hype plus du tout depuis quelques années.
Seul gros défaut pour moi, c'est son frère, ou le perso opposer qu'on choisit, mais Kassandra est canon dans la licence.
L'univers est je trouve super bien respecter, ça fait vraiment très grec, avec les accents, les conflits, les combats, les légendes aussi !!
C'est dommage, mais faut pas se forcer, si c'est pas pour toi, c'est pas la fin du monde, pas grave.