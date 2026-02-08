J'ai voulu redonner une chance à AC Odyssey après l'avoir abandonné il ya 1 an et malheureusement je suis pas loin de le réabandonner à nouveau. Pourtant, j'ai adoré Origins qui est dans la même "veine" mais ce dernier est tellement mieux foutu sur à peu près tous les points.



J'en suis pas très loin dans le jeu et j'en ai déjà marre. Alors que j'ai fini AC Origins 2 fois et DLC compris. Là je peine à avancer, et pourtant j'adore la Grèce Antique et sa mythologie (grand fan de mythologie d'ailleurs) mais là j'en peux déjà plus. Le jeu est magnifique la map est superbe mais "trop grande" ya 1 miliard de truc à faire (c'était déjà un peu l'overdose dans Origins j'avoue) et remplissage à outrance à base de camp de bandits, loot et quête annexe à foison qui sont pas ouf pour un sous.



L'histoire me passione pas, même en prenant Kassandra qui est "mieux" que Alexios d'après ce que j'ai pus voir mais même elle franchement mouif. Les personnages secondaires sont pas très intéressants, les quêtes également annexe aussi.



Je prenais aussi plaisir à nettoyer les camps ennemis dans Origins, dans celui là bof, déjà parce se la jouer full infiltration est compliqué parce que certains gus ont peut pas les tuer d'un coup, ça arriver aussi dans Origins mais moins. Puis le délire des pouvoirs avec les compétences j'aime pas ça me sort du jeu, le menu de compétence ya 1 milliard de truc tu sais pas quoi prendre, les ennemis sont des sacs à PV en puissance je prend quasiment aucun plaisir en combat vu qu'on met 50 ans à les tuer bref...





Avec tout ça, je dois bien dire que lui avoir relaisser sa chance n'aura au final que conforter mon idée de ce que je pensais déjà du jeu. Ça me fait chier d'abandonner un jeu, de le laisser sur le carreau mais honnêtement si je prend presque aucun plaisir à part de rare fois, va vaut pas la peine. Je vais me "forcer" encore un peu et si ça me saoule je laisserai définitivement tomber.



Des gens aussi qui ont abandonné ce AC, à moins que ce soit arrivé à d'autres genre Valhalla ou Shadows ?