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Pour ceux qui jouent toujours sur la OGXbox
Je viens de trouver ce super site.

https://www.jayxbox.com/Retail-Game-Modification/PatchHub.php?download_all_jmp=1

Il réunis l'ensemble du travail de la communauté. Il y a les habituels patch 480p et widescreen mais plus surprenants, des patch 720p et 60fps. Il intègre même un outil web pour patcher vos fichiers "default.xbe".

Là je suis en train de nettoyer mon romset pour ne garder que les essentiels car mine de rien il y en a pas mal qui ont eu droit à des remasters/remake ou qui ont une version PC encore fonctionnelle donc inutile de garder des doublons.

Je vous partagerai ma philosophie de tri si ça intéresse des membres d'ailleurs.

Elle reste encore malgré son âge une capsule temporelle de la première moitié des années 2000, un PC DirectX plug'n play qui permet de jouer à certains jeux très compliqué à lancer sur PC et sous leur meilleur aspect sur consoles.
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    momotaros
    posted the 08/02/2026 at 09:05 AM by sussudio
    comments (2)
    rufus posted the 08/02/2026 at 09:55 AM
    Ca fonctionne que sur la vrai console ou aussi via émulateur ?
    sussudio posted the 08/02/2026 at 10:15 AM
    rufus les deux
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