Bon, j'ai réinstallé Infinite après 3 ans sans l'avoir touché et ne pas arriver à apprécier ce Campaign Evolved, notamment pour l'ambiance sonore et le sound design complètement éclaté.
Objectif : comprendre pourquoi ce sentiment de "mouif".
Et bah quelle claque.
Graphiquement je ne sais pas comment c'est possible mais Infinite met une vitesse à ce remake, mais hallucinant.
Et même en passant en 120 FPS.
C'est plus dense, c'est mieux texturé, plus de physique, mieux animé, tellement mieux éclairé,...
Et on parle d'un jeu de 2021 détruit pour son aspect technique décevant, entre autres choses (son scénario un peu navrant et qui s'arrête brusquement).
Et alors en terme de gunplay, gunfeel, sound désign, c'est pareil.
Tu rajoutes à ça la vraie VF et le gameplayy de déplacement (grappin, glissade), je prend 100 fois plus de plaisir sur Infinite.
Clairement un épisode sous -coté qui malheureusement paye ses promesses non respectées et une sortie ratée mais au demeurant, aujourd'hui, une expérience Halo très forte.
J'ai adoré Anniversary, mais ce Campaign Evolved est d'une fadeur sans nom.
On dirait vraiment un jeu refait sous IA et je ne parle pas seulement de la VF : globalement aucun sens artistique quelque soit le domaine qu'on analyse : technique, couleurs, gunplay, sound-design, éclairages,...
S'il n'a pas la bande son pour le carry, et l'aventure narrative en soit qui reste toujours aussi bien construite, c'est le néant ce truc ...
Bref, le mot de la fin : pour ceux qui sont passés à côté redonnez une chance à Halo Infinite, pour les autres, allez vous refaire plaisir dessus d'un point de vue purement ludique/gameplay.
Et n'hésitez pas à partager votre ressenti.
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posted the 08/02/2026 at 08:30 AM by trodark
« On dirait vraiment un jeu refait sous IA. »
Par pitié... À défaut d'avoir un minimum de sens critique, ayez au moins un peu de respect pour les développeurs.
À force de balancer ce genre de remarques à tort et à travers, le jour où l'on vous présentera un jeu réellement produit en grande partie par une IA, là, vous commencerez à déchanter. Pour de vrai, cette fois.
D'autant plus qu'IA ne veut absolument pas dire « générique ». À condition, bien sûr, de sortir des montages Twitter et des clichés qui circulent en ligne. Mais pour le savoir, encore faut-il s'intéresser un minimum au sujet.
Le gameplay si efficace est toujours là, le jeu est très propre... Mais qu'est-ce que c'est générique !
Couloirs vides comme il y a 25 ans (!), open-world répétitif et générique... Le pire ce sont les missions qui se terminent en actionnant un interrupteur, comme dans Wolfenstein 3D en 1992 et encore même à l’époque, un combat de boss c'était mieux.
Les 2 seuls trucs vraiment moderne, c'est le grappin + l'une des pires
choses qui soit arrivée au jeu vidéo : les dialogues "cringes" avec les personnages principaux qui tentent un humour décalé face à la situation (contrairement aux jeux originaux où c'était réservé aux ennemis randoms, ce qui provoquaient des décalages amusants).
Bref un jeu qui aurait été excellent en 2005.
Quand au remake, il est bien plus beau et détaillé (même si trop de blur et de grain de pellicule sur PC, heureusement on peut bidouiller pour virer ça). A choisir, celui-là l'emporte haut la main.
Peut-être sommes-nous plus conciliant avec ce dernier et qu'on aurait pu attendre beaucoup plus de modernisation dans le level-design, cela dit.
Il y a toujours un problème avec Halo et l'incapacité à intégrer la narration au level-design.
Mais mon gars tu connais quoi de mon niveau d'intérêt pour l'IA et de ce que je connais du sujet ? T'es ici pour donner ton avis, pas pour des attaques ad nominem sans fondements. J'utilise l'IA tous les jours dans mon travail, reste à ta place.
Marrant de dire ça en commençant par dire que t'aimes pas Halo et que donc t'y connais sûrement pas grand chose à la série.
Mais te voilà à cracher ta bile.
Parler d'absence de sens critique, encore une attaque, alors que je fais ce post justement pour donner un avis argumenté et écouter celui des autres
Toi t'as pas d'avis visiblement, juste de la rage.
Le respect des développeurs ?
Je viens faire cet article pour louer leur travail sur Infinite justement...
T'es aux fraises.
Et si, que tu le veuilles ou non, l'IA pour l'instant, niveau artistique, produit de l'ultra générique. On parle pas du futur, on parle de là tout de suite.
Le sujet c'est pas la question de l'usage de l'IA, de son intérêt, de ses forces et faiblesses, de ce qu'elle donnera dans le futur, c'est le feeling de Halo CE 2026.
T'es hors sujet.
Je ne dis pas que c'est le cas ici mais que ça paraît l'être en tout cas, ce remake est fade, froid, machinal, donne le sentiment que rien n'a été réfléchi et modifié avec une vision artistique et critique de quelqu'un qui connait la série, l'épisode 1, ses faiblesses et forces.
Infinite est aussi très peu inspiré et générique, mais manette en main, et dans les intérieurs en particulier, tu sens que derrière tu as des mecs qui comprennent Halo.
Mon soucis c'est de proposer un remake qui en terme de gameplay est moins bon qu' un jeu sorti 5 ans plus tôt...
Visuellement les goûts et les couleurs, mais en terme de gameplay c'est une régression.
Surtout que Infinite s'inspirait justement des deux premiers, était une espèce de retour aux sources mais modernisé et réussi de ce point de vue.
CE 2026 aurait eu tout intérêt à reprendre ce gameplay et retravailler les niveaux de CE 2001 pour qu'ils y soient adaptés.
Ça, ça aurait été un vrai remake.
Là c'est un copier/coller avec un sprint et des graphismes mis à niveau avec un filtre 2026.
Je comprends que certains achètent pour ça mais manette en main c'est assez affligeant.
J'ai pas encore resté de le multi, aucune idée