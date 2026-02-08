Bon, j'ai réinstallé Infinite après 3 ans sans l'avoir touché et ne pas arriver à apprécier ce Campaign Evolved, notamment pour l'ambiance sonore et le sound design complètement éclaté.

Objectif : comprendre pourquoi ce sentiment de "mouif".





Et bah quelle claque.

Graphiquement je ne sais pas comment c'est possible mais Infinite met une vitesse à ce remake, mais hallucinant.

Et même en passant en 120 FPS.

C'est plus dense, c'est mieux texturé, plus de physique, mieux animé, tellement mieux éclairé,...

Et on parle d'un jeu de 2021 détruit pour son aspect technique décevant, entre autres choses (son scénario un peu navrant et qui s'arrête brusquement).





Et alors en terme de gunplay, gunfeel, sound désign, c'est pareil.





Tu rajoutes à ça la vraie VF et le gameplayy de déplacement (grappin, glissade), je prend 100 fois plus de plaisir sur Infinite.



Clairement un épisode sous -coté qui malheureusement paye ses promesses non respectées et une sortie ratée mais au demeurant, aujourd'hui, une expérience Halo très forte.





J'ai adoré Anniversary, mais ce Campaign Evolved est d'une fadeur sans nom.

On dirait vraiment un jeu refait sous IA et je ne parle pas seulement de la VF : globalement aucun sens artistique quelque soit le domaine qu'on analyse : technique, couleurs, gunplay, sound-design, éclairages,...



S'il n'a pas la bande son pour le carry, et l'aventure narrative en soit qui reste toujours aussi bien construite, c'est le néant ce truc ...







Bref, le mot de la fin : pour ceux qui sont passés à côté redonnez une chance à Halo Infinite, pour les autres, allez vous refaire plaisir dessus d'un point de vue purement ludique/gameplay.



Et n'hésitez pas à partager votre ressenti.