Le fangame Pokémon Gamma Emerald bénéficiera d'un accès anticipé le 15 août. Pour rappel, j'en parlais déjà en mai 2025 : le projet est piloté par UndreamedPanic et développé depuis zéro sous Unreal Engine. Le créateur a fait le choix de conserver la 2D pour son projet tout en se rapprochant des remakes HD-2D de Square Enix.
À l'époque, la démo montrait 52 Pokémon et une aventure inédite se déroulant sur une île mystérieuse entre Hoenn et Sinnoh. Une sortie possible dans un délai d'environ six mois avait alors été évoquée, mais le délai s'est peu à peu rallongé. Cependant UndreamedPanic a une bonne raison : il a entièrement retravaillé l'architecture de son jeu, toujours sous Unreal Engine, mais plus stable et optimisée.
À terme, le jeu complet devrait proposer 224 Pokémon, chacun avec ses propres sprites et animations. Toujours seul aux commandes, UndreamedPanic a également répondu à quelques questions de la communauté : pas de multijoueur dans un premier temps, pas de Méga-Évolutions puisqu'elles n'existaient pas dans Émeraude à l'origine, et pas de version mobile prévue, un portage étant trop coûteux en temps pour ce projet non lucratif.
Autant bosser en secret jusqu'à la fin et à ce moment là, faire une release. On sait que nintendo sont des rats sur les fangames. Autant je peux comprendre quand ils se font de l'argent sur les ressources de nintendo, autant quand ça l'est pas, je comprends pas.
Bref. Si ça arrive aux oreilles ne nintendo, bientôt ça va être down.
Sinon, pour le développeur, je ne pense pas que ce soient des heures de perdu, ça lui permet de garnir son portfolio et de candidater chez certains studios. Vu le travail réalisé, ça montre qu'il maîtrise bien l'UE. Et pourquoi en parler publiquement et sortir une démo ? Simplement pour avoir un retour communautaire et faire remonter les bugs directement par les joueurs, ce qui lui fait économiser du temps sur le développement finalement.
Dernièrement, il y a pas mal de projets qui ont vu le jour (Pokémon Z, Lethalmon, Pokemon Unchosen...), on verra bien pour celui-ci.
Nintendo a une sale réputation mais les 3/4 des fangame sur leur IP continue d'exister encore aujourd'hui. Ce sont les projets qui touchent directement à leur finance qui sont toujours menacés. AM2R quand Nintendo préparait l'annonce de Samus Returns notamment.
C'est ce que je voulais insinuer en disant qu'ils taperont dessus pour la simple et bonne raison que c'est un remake d'Emeraude. Je m'attends aussi à une sortie de la 3ᵉ génération sur Switch.
D'ailleurs il me semble que Nintendo avait strike plein de projets sur Gamejolt et Itch car les plateformes touchaient des revenus publicitaires sur ces projets et qu'une partie était reversée aux développeurs. Ils ont considéré qu'ils se rémunéraient sur les licences Nintendo. Même Pokémon Uranium a été DMCA pour d'autres raisons et le développement se poursuit encore aujourd'hui.
bourbon Je m'attends aussi à une sortie de la 3ᵉ génération sur Switch.
L'appli GameBoy est dispo depuis un moment dans le NSO et aucun jeu de la 1/2G n'y sont apparus. Et RFVF est revenu sur l'Eshop pour fêter les 30 ans de la licence. Je pense qu'il y a le temps avant de voir débarquer d'autres anciennes générations sur l'Eshop.