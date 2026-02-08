. Pour rappel, j'en parlais déjà en mai 2025 : le projet est piloté par. Le créateur a fait le choix de conserver la 2D pour son projet tout en se rapprochant des remakes HD-2D de Square Enix.À l'époque,. Une sortie possible dans un délai d'environ six mois avait alors été évoquée, mais le délai s'est peu à peu rallongé. Cependant UndreamedPanic a une bonne raison :À terme, le jeu complet devrait proposer. Toujours seul aux commandes, UndreamedPanic a également: pas de multijoueur dans un premier temps, pas de Méga-Évolutions puisqu'elles n'existaient pas dans Émeraude à l'origine, et pas de version mobile prévue, un portage étant trop coûteux en temps pour ce projet non lucratif.