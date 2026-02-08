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Marvel Tokon Fighting Souls
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Arc System Works
genre :
combat
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[Xbox Series/Ps5] 2 "gros jeux" sortent cette semaine. Vous les prennez?
Ce mardi, Game Freak sortira Beast Of Reincarnation.
Et jeudi Marvel Tokon Fighting Souls sera disponible. Allez-vous les acheter?
Source :
https://store.playstation.com/en-us/concept/10014719/
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posted the 08/02/2026 at 04:59 AM by
link49
comments (
30
)
taiko
posted
the 08/02/2026 at 05:01 AM
Beast of reincarnation ça semble générique au possible et 0 confiance en ce studio.
Et pas fan de jeu de combat.
azerty
posted
the 08/02/2026 at 05:23 AM
Beast en solde, quand je serai en mode crevard, ou après Laufey.
riddler
posted
the 08/02/2026 at 05:36 AM
J’ai testé vite fait Tokon pendant la bêta et qu’est ce que c’est mauvais, pour Beast peut être via le GP si j’ai le temps.
burningcrimson
posted
the 08/02/2026 at 05:44 AM
Nope
badeuh
posted
the 08/02/2026 at 06:23 AM
non et non, zéro motivation pour le premier et je reste sur SF6 pour le second. J'en essayé d'autres jeux de combats mais je reviens tjs à street.
xrkmx
posted
the 08/02/2026 at 07:06 AM
Nop, jeu générique + Marvel, c'est pas pour moi.
jasonduval
posted
the 08/02/2026 at 07:23 AM
Beast je vais essayer de me retenir je sens le jeu vu et revu en moins bien je les est trop essorée ces jeux la
riddler
a bon??? Comment ca venant de la part de arc system je serais surpris
cyr
posted
the 08/02/2026 at 07:38 AM
Non.
cyr
posted
the 08/02/2026 at 07:43 AM
Et les jaquette n'aide pas.
Au moins avec la fiche des store, on a en général des captures d'écran mais des trailer, bien plus vendeur que des jaquette dans des rayons aligner avec d'autre.....
riddler
posted
the 08/02/2026 at 07:45 AM
jasonduval
Tōkon m’a perdu dès le début : le rythme est haché, les animations manquent de fluidité et l’impact des coups est étonnamment faible. Au final, tout sonne spectaculaire en surface mais creux manette en main.
link49
posted
the 08/02/2026 at 07:51 AM
Malheureusement je pense que les deux vont être des bides commerciaux.
burningcrimson
posted
the 08/02/2026 at 07:53 AM
cyr
Un moment faut arrêter la provoc. Tout le monde à internet pour mater des vidéos sur les jeux qui les intéressent
soulfull
posted
the 08/02/2026 at 08:07 AM
Ce beast of a l'air tellement fade qu'il ressemble à un jeu généré par Ia. Quand à Tokkon,j'ai abandonné les jeux de baston depuis la Ps360 donc je passe mon tour.
mooplol
posted
the 08/02/2026 at 08:33 AM
Non merci orbital début septembre et fire emblen. Peut être plague tale après les tests
mck
posted
the 08/02/2026 at 08:40 AM
Beast je vais le faire avec le gamepass, j'ai 1 mois.. J'ai terminé déjà Halo et Warhammer 40000: Space Marine 2. Il me reste 3 semaines encore...
De quoi faire Beast + un autre jeu.
Pour Tokon, ce sera sur PC plus tard... C'est des jeux "en kit", je compte pas tryhard dessus. Je le prendrai quand il y aura tous les perso. Comme DBZ Fighterz que j'ai adoré et eu pas trop cher avec tout le contenu.
vers0
posted
the 08/02/2026 at 08:40 AM
Non
naoshige11
posted
the 08/02/2026 at 08:53 AM
J'ai pris Beast of Reincarnation sur Steam. Il me hype depuis un moment.
wickette
posted
the 08/02/2026 at 09:07 AM
0 confiance en Gamefreak. La confiance ça se mérite. Donc non.
Tokon a l’air bien fait mais sortir un jeu de combat sur ps5/pc dans le marché actuel c’est typiquement Sony qui se croit immunisé aux bides, je pense il va quand même marcher mais surement pas aux objectifs que Sony veut
guiguif
posted
the 08/02/2026 at 09:16 AM
taiko
xrkmx
soulfull
Au delà de ce qui sera ses qualités et defauts, je ne vois pas en quoi Beast of Reincarnation est générique ou fait généré par IA.
Que vous n'aimiez pas la DA ou le type de gameplay c'est une chose, mais si vous avez d'autres jeux qui se déroulent dans un Japon futuriste où la nature a repris ses droits et où l'on affronte, accompagné d'un loup blanc géant, des dieux sortis de l'univers d'un Ghibli, le tout avec un gameplay mixant Sekiro et FF7 Remake, je suis preneur
Ça me rappelle la sortie de Stellar Blade qui se prenait le même genre de remarques.
link49
posted
the 08/02/2026 at 09:17 AM
wickette
Pour une fois, je trouve qu'ils ont mis les moyens, au moins au niveau des graphismes, contrairment à leur licence Pokemon.
snave
posted
the 08/02/2026 at 09:25 AM
Y'en a, vous sortez le mot "générique" à toutes les sauces sans même savoir ce que ça signifie réellement. D'autres, vous sortez les mots "vu et revu" bien trop souvent alors que je suis sûr que vous n'avez pas dû toucher grand-chose comme jeu, encore moins ce type de jeu-là. Vous êtes drôles par moments, certains.
Concernant Beast, il y a de très bons retours de ce que j'ai pu voir. J'aime aussi pas mal la D.A., en plus du gameplay mixé Sekiro/FF7 Remake. Ce sera day one.
malroth
posted
the 08/02/2026 at 10:01 AM
les mecs qui sortent "générique" comme des BOTS sans rien connaitre de la signification...
Beast of Reincarnation c'est peutétre le jeu qui se démarque le plus cette année, que ce soit par son univers, son systeme de combat mélangeant action pure et le coté stratégique avec le Loup.
vraiment certains ne savent plus quoi dire.
que vous n'aimez pas le genre, c'est OK, mais arretez de raconter de la merde juste pour raconter de la merde.
moi j'aime pas league of legend, ça ne m'attire pas, je ne vais pas sortir des bêtises juste pour dire c'est de la merde (alors que sans doute il est excellent).
soyez un peu plus matures dans votre réflexion.
taiko
posted
the 08/02/2026 at 10:15 AM
guiguif
qu'est-ce que tu appelles un jeu générique?
Textures de la bibliothèque unreal engine 5. DA moteur unreal vu et revu hyper basique. Bref il est en plein dedans.
C'est pas le seul.
Par exemple le remake d halo. A plein de moments je me suis dit, ben on est dans la faineatise et on parcourt juste le catalogue unreal .
Reste que le studio de développement est de toute façon mauvais. On est en droit d'être prudent.
darkwii
posted
the 08/02/2026 at 10:17 AM
Beaucoup d attente pour beast of réincarnation
guiguif
posted
the 08/02/2026 at 10:22 AM
taiko
Bah c'est plutôt à toi de me le dire.
Si pour toi générique = prendre des texture de la biblio Unreal alors COEXP33 est le jeu le plus générique du monde, sauf que je pense que peu de gens seront d'accord.
xrkmx
posted
the 08/02/2026 at 10:26 AM
guiguif
J'ai adoré Stellar Blade, ça n'a rien à voir avec ce jeu bizarre.
Exp33 à énormément de défauts d'on celui là, mais les qualités sont tellement au dessus, que perso je lui pardonne le reste.
guiguif
posted
the 08/02/2026 at 10:42 AM
xrkmx
Question de gout, mais aucun des 3 n'est "générique" car aucun des trois n'a d’équivalence dans sa proposition artistique.
ravyxxs
posted
the 08/02/2026 at 11:01 AM
link49
TOKON ne sera pas du tout un bide. Les deux feront de très bonnes ventes, pas monumentales mais bonne.
xrkmx
posted
the 08/02/2026 at 11:03 AM
Le mot générique est peut-être un peu fort c'est vrai, mais c'est du vue et revue. Et le jeu est techniquement daté, mais après c'est Game Freak, faut pas s'attendre à des miracles non plus. xD
guiguif
posted
the 08/02/2026 at 11:27 AM
xrkmx
"mais c'est du vue et revue"
Même là, je ne suis pas d'accord. Tu sens évidement qu'il y a du Nier Automata, mais tout comme Stellar Blade, il se démarque assez pour pas être un simple copier/collé.
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Et pas fan de jeu de combat.
riddler a bon??? Comment ca venant de la part de arc system je serais surpris
Au moins avec la fiche des store, on a en général des captures d'écran mais des trailer, bien plus vendeur que des jaquette dans des rayons aligner avec d'autre.....
Tōkon m’a perdu dès le début : le rythme est haché, les animations manquent de fluidité et l’impact des coups est étonnamment faible. Au final, tout sonne spectaculaire en surface mais creux manette en main.
De quoi faire Beast + un autre jeu.
Pour Tokon, ce sera sur PC plus tard... C'est des jeux "en kit", je compte pas tryhard dessus. Je le prendrai quand il y aura tous les perso. Comme DBZ Fighterz que j'ai adoré et eu pas trop cher avec tout le contenu.
Tokon a l’air bien fait mais sortir un jeu de combat sur ps5/pc dans le marché actuel c’est typiquement Sony qui se croit immunisé aux bides, je pense il va quand même marcher mais surement pas aux objectifs que Sony veut
Au delà de ce qui sera ses qualités et defauts, je ne vois pas en quoi Beast of Reincarnation est générique ou fait généré par IA.
Que vous n'aimiez pas la DA ou le type de gameplay c'est une chose, mais si vous avez d'autres jeux qui se déroulent dans un Japon futuriste où la nature a repris ses droits et où l'on affronte, accompagné d'un loup blanc géant, des dieux sortis de l'univers d'un Ghibli, le tout avec un gameplay mixant Sekiro et FF7 Remake, je suis preneur
Ça me rappelle la sortie de Stellar Blade qui se prenait le même genre de remarques.
Concernant Beast, il y a de très bons retours de ce que j'ai pu voir. J'aime aussi pas mal la D.A., en plus du gameplay mixé Sekiro/FF7 Remake. Ce sera day one.
Beast of Reincarnation c'est peutétre le jeu qui se démarque le plus cette année, que ce soit par son univers, son systeme de combat mélangeant action pure et le coté stratégique avec le Loup.
vraiment certains ne savent plus quoi dire.
que vous n'aimez pas le genre, c'est OK, mais arretez de raconter de la merde juste pour raconter de la merde.
moi j'aime pas league of legend, ça ne m'attire pas, je ne vais pas sortir des bêtises juste pour dire c'est de la merde (alors que sans doute il est excellent).
soyez un peu plus matures dans votre réflexion.
Textures de la bibliothèque unreal engine 5. DA moteur unreal vu et revu hyper basique. Bref il est en plein dedans.
C'est pas le seul.
Par exemple le remake d halo. A plein de moments je me suis dit, ben on est dans la faineatise et on parcourt juste le catalogue unreal .
Reste que le studio de développement est de toute façon mauvais. On est en droit d'être prudent.
Si pour toi générique = prendre des texture de la biblio Unreal alors COEXP33 est le jeu le plus générique du monde, sauf que je pense que peu de gens seront d'accord.
Exp33 à énormément de défauts d'on celui là, mais les qualités sont tellement au dessus, que perso je lui pardonne le reste.
Même là, je ne suis pas d'accord. Tu sens évidement qu'il y a du Nier Automata, mais tout comme Stellar Blade, il se démarque assez pour pas être un simple copier/collé.