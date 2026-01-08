"Je ne doute pas que Nintendo sortirait le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake en novembre, en même temps que GTA VI.
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD (en version numérique) est sorti quelques jours après le lancement de GTA V."
"Ils l'ont déjà fait par le passé."
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 08/01/2026 at 04:51 PM by link49
Et puis c'est pas du tout le même genre, ni le même public, ni la même console.
Le remake de Zelda sera acheté s'il est justifié.
Heureusement qu'il reste pleins d'autres jeux sur listes d'attente.