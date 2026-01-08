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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Switch 2] Zelda : Ocarina of Time Remake : Le seul qui va oser défier GTA6?


"Je ne doute pas que Nintendo sortirait le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake en novembre, en même temps que GTA VI.

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD (en version numérique) est sorti quelques jours après le lancement de GTA V."



"Ils l'ont déjà fait par le passé."

Source : https://x.com/Stealth40k/
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    aeris201, lak3
    posted the 08/01/2026 at 04:51 PM by link49
    comments (11)
    jenicris posted the 08/01/2026 at 04:59 PM
    Aucun jeu ne peut défier GTA6
    ducknsexe posted the 08/01/2026 at 05:02 PM
    Nintendo s'en balance de GTA. Le jeu ne sort même pas sur switch 2.
    gamerdome posted the 08/01/2026 at 05:03 PM
    En même temps, pour ceux qui n'achèteront pas GTA6 (comme moi), y'aura rien d'autre.

    Et puis c'est pas du tout le même genre, ni le même public, ni la même console.
    dokidokii posted the 08/01/2026 at 05:03 PM
    Putain les articles inutiles
    geo62 posted the 08/01/2026 at 05:14 PM
    pas le même public !
    grospich posted the 08/01/2026 at 05:35 PM
    Il faut penser aussi aux joueurs qui ont une Switch 2 et/ou un PC et qui n'ont pas de Xbox ou de PS5 pour GTA6.
    ratchet posted the 08/01/2026 at 06:14 PM
    Article useless mais bordel si je peux me taper le combo GTA6 + Zelda pour mes vacances
    kikoo31 posted the 08/01/2026 at 06:54 PM
    Je pensais Nintendo+ intelligent que ça ...
    toulia posted the 08/01/2026 at 07:20 PM
    Pas du tout intéressé par la licence GTA. (Ça existe !)
    Le remake de Zelda sera acheté s'il est justifié.
    Heureusement qu'il reste pleins d'autres jeux sur listes d'attente.
    mooplol posted the 08/01/2026 at 07:30 PM
    Perso day one zelda pour la nostalgie n64 jeu que j’ai jamais finis enfant. Gta s'annonce fou mais comme tout jeux non physique je le prendrais pas cher dans 3 a 5 ans maybe
    m0nsieurx posted the 08/01/2026 at 07:32 PM
    Faudrait un jour que je me fasse les gta en commençant par les opus PS2 (voir même les tout premiers histoire de voir comment la licence évolue) mais pour le moment pas intéressé du tout par GTA VI vu que j'ai jamais vraiment prit le temps de tester la licence
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