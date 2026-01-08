

« À un moment donné, j'avais entendu dire que même Wind Waker, qui avait atteint le million d'exemplaires vendus, perdait rapidement de son élan, et que les ventes étaient molles même en Amérique du Nord, où le marché était bien plus sain qu'au Japon. »



« J'ai demandé [à Nintendo of America] pourquoi c'était le cas. Ce qu'on m'a répondu, c'est que la technique de toon-shading donnait en fait l'impression que ce Zelda s'adressait à un public plus jeune, et que pour cette raison, elle éloignait le public des adolescents plus âgés qui représentait le joueur typique de Zelda. »



« Je suis allé voir Miyamoto et je lui ai dit : "Je veux faire un Zelda réaliste." Miyamoto était sceptique au début – j'étais tellement concentré sur le fait de changer l'apparence du jeu comme étant la solution que nous cherchions, sans proposer une avancée dans le gameplay. Et il m'a conseillé : "Si tu veux vraiment faire un Zelda réaliste, alors commence par faire ce que tu n'as pas pu faire dans Ocarina of Time. Fais en sorte que Link puisse attaquer les ennemis à cheval en utilisant le moteur de Wind Waker, et prends ta décision en fonction de ce que ça donne." »



« Quatre mois plus tard, le développement avait progressé au point que Link pouvait manier son épée au combat contre les ennemis à cheval dans un monde à l'apparence réaliste. Quand cela a été annoncé avec une bande-annonce surprise à l'E3 2004, cela a reçu une ovation debout de la part du public média. Ce fut un moment très excitant pour nous, mais nous étions encore très tôt dans le processus de conversion du jeu en quelque chose de plus réaliste.



Nous savions que nous devions créer un jeu Zelda qui réponde aux attentes des fans en Amérique du Nord, et que si nous n'y parvenions pas, cela pourrait signifier la fin de la franchise. Mais je faisais aussi confiance aux capacités de l'équipe, qui avait su mener le jeu aussi loin en seulement quatre courts mois. »

Le producteur de Zelda, Eiji Aonuma, affirme que The Wind Waker 2 était en développement avant qu'ils ne passent à Twilight Princess pour séduire le marché nord-américain ! (via la conférence GDC 2007)