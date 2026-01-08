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The Legend of Zelda : The Wind Waker
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name : The Legend of Zelda : The Wind Waker
platform : Wii U
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-RPG
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aeris201
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aeris201 > blog
[Retro] Eiji Aonuma : « Wind Waker 2 a été annulé pour Twilight Princess »
Le producteur de Zelda, Eiji Aonuma, affirme que The Wind Waker 2 était en développement avant qu'ils ne passent à Twilight Princess pour séduire le marché nord-américain ! (via la conférence GDC 2007)


« À un moment donné, j'avais entendu dire que même Wind Waker, qui avait atteint le million d'exemplaires vendus, perdait rapidement de son élan, et que les ventes étaient molles même en Amérique du Nord, où le marché était bien plus sain qu'au Japon. »

« J'ai demandé [à Nintendo of America] pourquoi c'était le cas. Ce qu'on m'a répondu, c'est que la technique de toon-shading donnait en fait l'impression que ce Zelda s'adressait à un public plus jeune, et que pour cette raison, elle éloignait le public des adolescents plus âgés qui représentait le joueur typique de Zelda. »

« Je suis allé voir Miyamoto et je lui ai dit : "Je veux faire un Zelda réaliste." Miyamoto était sceptique au début – j'étais tellement concentré sur le fait de changer l'apparence du jeu comme étant la solution que nous cherchions, sans proposer une avancée dans le gameplay. Et il m'a conseillé : "Si tu veux vraiment faire un Zelda réaliste, alors commence par faire ce que tu n'as pas pu faire dans Ocarina of Time. Fais en sorte que Link puisse attaquer les ennemis à cheval en utilisant le moteur de Wind Waker, et prends ta décision en fonction de ce que ça donne." »

« Quatre mois plus tard, le développement avait progressé au point que Link pouvait manier son épée au combat contre les ennemis à cheval dans un monde à l'apparence réaliste. Quand cela a été annoncé avec une bande-annonce surprise à l'E3 2004, cela a reçu une ovation debout de la part du public média. Ce fut un moment très excitant pour nous, mais nous étions encore très tôt dans le processus de conversion du jeu en quelque chose de plus réaliste.

Nous savions que nous devions créer un jeu Zelda qui réponde aux attentes des fans en Amérique du Nord, et que si nous n'y parvenions pas, cela pourrait signifier la fin de la franchise. Mais je faisais aussi confiance aux capacités de l'équipe, qui avait su mener le jeu aussi loin en seulement quatre courts mois. »


https://x.com/Genki_JPN/status/2083391202515190263?s=20
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    posted the 08/01/2026 at 07:00 AM by aeris201
    comments (19)
    aeris201 posted the 08/01/2026 at 07:20 AM
    j'étais tellement concentré sur le fait de changer l'apparence du jeu comme étant la solution que nous cherchions, sans proposer une avancée dans le gameplay.

    Il a resumé en une phrase ce que je reproche a Twilight Princess

    C’est un « Zelda cahier des charges »
    hypermario posted the 08/01/2026 at 07:26 AM
    aeris201
    malroth posted the 08/01/2026 at 07:28 AM
    C'est effrayant venant de Nintendo et surtout des ces personnes la

    Faire un jeu POUR LES AMERICAINS. Pas faire un jeu qui leur plait et pour leur idées, non, faire un JEU POUR LES AMERICAINS...

    Je tombe de haut niveau deception.

    Wind waker c'est un chef d'oeuvre en plus, l'opus le plus UNIQUE, Original et qui traverse les temps. Et eux pensent aux americains...

    Donc les amercains demandent un Zelda FPS qui tire des rayons laser, ils le font ?

    Quelle deception mais quelle deception... Surtout venant de Nintendo.
    kikoo31 posted the 08/01/2026 at 07:33 AM
    Ça se voyait ,il a zéro rejouabilité par rapport a ocarina of time et link to the past

    Mais le jeu est très bon quand même mais..
    greggy posted the 08/01/2026 at 07:34 AM
    Assez déçu de voir ce genre de réaction de la part de Nintendo et typique du JV japonais de ces années la.
    e3ologue posted the 08/01/2026 at 07:35 AM
    malroth c'était il y a 20 ans.
    Même si aujourd'hui ça peut évidemment se reproduire, c'est plus nuancé et réfléchis. Ils visent à la fois le marché le plus porteur pour une licence, tout en cherchant qu'est ce qui ne fonctionne pas pour les autres.
    aeris201 posted the 08/01/2026 at 07:41 AM
    malroth Faut dire que la situation commerciale du GameCube fut tellement compliqué que Nintendo etait désespéré

    Et c’est ouf de se dire que si TP n’avait pas marché aux USA (merci la Wii car je pense pas qu’il aurait fait beaucoup de ventes sur NGC seul), la licence Zelda n’aurait peut etre pas été morte et enterrée mais il y aurait eu un coup d’arret. Un peu comme Metroid qui a disparu pendant plusieurs années apres le bide d’Other M
    romgamer6859 posted the 08/01/2026 at 07:47 AM
    C'était à l'époque, ils voulaient plaire au marché US.

    Etonnant d'ailleurs que Wind Waker ne soit pas ressorti sur switch 2 (oui y a la version GC mais c'est différent).
    shinz0 posted the 08/01/2026 at 08:10 AM
    "C'est que la technique de toon-shading donnait en fait l'impression que ce Zelda s'adressait à un public plus jeune, et que pour cette raison, elle éloignait le public des adolescents plus âgés qui représentait le joueur typique de Zelda."
    C'est exactement l’impression que j'ai eu
    gaeon posted the 08/01/2026 at 08:32 AM
    Wind Waker et TP sont complémentaires tout simplement. Mais c'est clair qie TP ressemble avant tout a un jeu hommage a Ocarina of Time, sans en avoir l'impact et la maîtrise.

    Du coup aujourd'hui on serait tenté de dire "Merde j'aurais largement préféré un Wind Waker 2"... mais la réalité est qu'en 2007 la hype pour TP avant sa sortie était au max et un WW2 aurait déçu beaucoup de monde.

    Bref le chemin tracé par la licence s'inscrit dans son époque et en fonction des jeux précédents. Faire revenir le génial Ocarina of Time après avoir offert le gigantisme et la liberté de Tears of the Kingdom (et quelques mois avant le film) est un bon move.
    cyr posted the 08/01/2026 at 08:38 AM
    Bien aimé twlilight princess. C'est un zelda qui propose beaucoup de chose mine de rien.

    Dommage qu'il soit pas ressortie sur switch. Car pour le coup, j'aimerais bien le refaire mais en nomade.

    Je peux plus utiliser ma version wii......faut brancher la wii u (elle a plus le 220, ni de prise hdmi derrière ma télé, . Ensuite faut retrouver le jeux dans mon armoire, le sortir, insérer le CD et enfin joué.
    Alors qu'il y aurai eu une version switch, donc pour moi demat. Je sort la switch de la vielle, je clique avec mon doigts sur l'icône et voilà.
    yamine posted the 08/01/2026 at 08:42 AM
    Pour les vieux comme moi, quelques jours avant La conf de Nintendo en Mai 2004, c'était quasi sur qu'on attendait des nouvelles de wind waker 2 oui...ça on le savait. Par contre.. d'apprendre que juste 4 mois sépare la conf de Nintendo en mai 2004 et le début du développement de TP, je suis choqué...

    J'oublierai jamais ce trailer. Il était bien plus culte que le produit final
    Comme bcp. Je n'ai pas aimé TP. Il lui manque une âme
    Ma 1ere grosse déception vidéo ludique, suivi de mgs4 en 2008
    syoshu posted the 08/01/2026 at 09:02 AM
    greggy malroth c'est quand même un peu plus nuancé que juste "un jeu pour plaire". Ici ça n'a pas l'air d'être Nintendo qui a forcé à le rendre réaliste. Ça a plus l'air d'être une idée qui a germé chez Aonuma apres sa discussion avec Nintendo America.
    Car oui, l'idée de le rendre réaliste pour plaire peut venir de là, mais l'envie et l'ambition sont toutes autres.

    Il n'en serait pas ressortit un excellent Zelda sinon
    vyse posted the 08/01/2026 at 09:21 AM
    syoshu bien sûr il y a qd même pas mal de contenu ; mais c'est pour moi le Zelda de l'essoufflement ; Skyward Sword aura achevé l'ancienne formule
    cyr posted the 08/01/2026 at 09:27 AM
    vyse il y en a qui aime pas le zelda nouvelle formule, alors pour le prochain nouveau zelda on verra ce que compte faire nintendo. Mais il va forcément y en avoir des déçus.

    Perso je préfère la nouvelle formule. Maintenant ce qui serait bien, c'est d'ajouter des donjons classique, en plus du monde ouvert.

    Mais passer après totk sera très compliqué. Si c'est trop ressemblant, ou si il y a pas un renouveau. Il faut aller plus loin. C'est eux qui mène la dance, notamment sur les effets de la météo, température etc.

    J'aimerais bien quand une bombe explose, que ça fasse un cratère dans le sol, ou que les rocher a proximité se brise. Bref....
    kikoo31 posted the 08/01/2026 at 09:28 AM
    Pareil le toon shading beurk pas a un Zelda un Mario mais pas à Link ...

    cyr idem bien aimé mais est ce que tu y as rejouer un ou 2 fois dès que tu l'as fini ?
    fruity posted the 08/01/2026 at 09:30 AM
    C'est marrant, TP est l'un de mes préférés là où WW est en bas de liste chez moi. Le seul que je n'ai jamais terminé je crois d'ailleurs. Comme quoi, les goûts..
    guiguif posted the 08/01/2026 at 09:45 AM
    C’était une bonne initiative, Twilight Princess est mon Zelda préféré et le dernier a avoir une DA qui porte ses couilles.
    hyoga57 posted the 08/01/2026 at 09:49 AM
    Excellente nouvelle, vu que Twilight Princess est mon Zelda favori.
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