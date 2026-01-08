Le producteur de Zelda, Eiji Aonuma, affirme que The Wind Waker 2 était en développement avant qu'ils ne passent à Twilight Princess pour séduire le marché nord-américain ! (via la conférence GDC 2007)
« À un moment donné, j'avais entendu dire que même Wind Waker, qui avait atteint le million d'exemplaires vendus, perdait rapidement de son élan, et que les ventes étaient molles même en Amérique du Nord, où le marché était bien plus sain qu'au Japon. »
« J'ai demandé [à Nintendo of America] pourquoi c'était le cas. Ce qu'on m'a répondu, c'est que la technique de toon-shading donnait en fait l'impression que ce Zelda s'adressait à un public plus jeune, et que pour cette raison, elle éloignait le public des adolescents plus âgés qui représentait le joueur typique de Zelda. »
« Je suis allé voir Miyamoto et je lui ai dit : "Je veux faire un Zelda réaliste." Miyamoto était sceptique au début – j'étais tellement concentré sur le fait de changer l'apparence du jeu comme étant la solution que nous cherchions, sans proposer une avancée dans le gameplay. Et il m'a conseillé : "Si tu veux vraiment faire un Zelda réaliste, alors commence par faire ce que tu n'as pas pu faire dans Ocarina of Time. Fais en sorte que Link puisse attaquer les ennemis à cheval en utilisant le moteur de Wind Waker, et prends ta décision en fonction de ce que ça donne." »
« Quatre mois plus tard, le développement avait progressé au point que Link pouvait manier son épée au combat contre les ennemis à cheval dans un monde à l'apparence réaliste. Quand cela a été annoncé avec une bande-annonce surprise à l'E3 2004, cela a reçu une ovation debout de la part du public média. Ce fut un moment très excitant pour nous, mais nous étions encore très tôt dans le processus de conversion du jeu en quelque chose de plus réaliste.
Nous savions que nous devions créer un jeu Zelda qui réponde aux attentes des fans en Amérique du Nord, et que si nous n'y parvenions pas, cela pourrait signifier la fin de la franchise. Mais je faisais aussi confiance aux capacités de l'équipe, qui avait su mener le jeu aussi loin en seulement quatre courts mois. »
Il a resumé en une phrase ce que je reproche a Twilight Princess
C’est un « Zelda cahier des charges »
Faire un jeu POUR LES AMERICAINS. Pas faire un jeu qui leur plait et pour leur idées, non, faire un JEU POUR LES AMERICAINS...
Je tombe de haut niveau deception.
Wind waker c'est un chef d'oeuvre en plus, l'opus le plus UNIQUE, Original et qui traverse les temps. Et eux pensent aux americains...
Donc les amercains demandent un Zelda FPS qui tire des rayons laser, ils le font ?
Quelle deception mais quelle deception... Surtout venant de Nintendo.
Mais le jeu est très bon quand même mais..
Même si aujourd'hui ça peut évidemment se reproduire, c'est plus nuancé et réfléchis. Ils visent à la fois le marché le plus porteur pour une licence, tout en cherchant qu'est ce qui ne fonctionne pas pour les autres.
Et c’est ouf de se dire que si TP n’avait pas marché aux USA (merci la Wii car je pense pas qu’il aurait fait beaucoup de ventes sur NGC seul), la licence Zelda n’aurait peut etre pas été morte et enterrée mais il y aurait eu un coup d’arret. Un peu comme Metroid qui a disparu pendant plusieurs années apres le bide d’Other M
Etonnant d'ailleurs que Wind Waker ne soit pas ressorti sur switch 2 (oui y a la version GC mais c'est différent).
C'est exactement l’impression que j'ai eu
Du coup aujourd'hui on serait tenté de dire "Merde j'aurais largement préféré un Wind Waker 2"... mais la réalité est qu'en 2007 la hype pour TP avant sa sortie était au max et un WW2 aurait déçu beaucoup de monde.
Bref le chemin tracé par la licence s'inscrit dans son époque et en fonction des jeux précédents. Faire revenir le génial Ocarina of Time après avoir offert le gigantisme et la liberté de Tears of the Kingdom (et quelques mois avant le film) est un bon move.
Dommage qu'il soit pas ressortie sur switch. Car pour le coup, j'aimerais bien le refaire mais en nomade.
Je peux plus utiliser ma version wii......faut brancher la wii u (elle a plus le 220, ni de prise hdmi derrière ma télé, . Ensuite faut retrouver le jeux dans mon armoire, le sortir, insérer le CD et enfin joué.
Alors qu'il y aurai eu une version switch, donc pour moi demat. Je sort la switch de la vielle, je clique avec mon doigts sur l'icône et voilà.
J'oublierai jamais ce trailer. Il était bien plus culte que le produit final
Comme bcp. Je n'ai pas aimé TP. Il lui manque une âme
Ma 1ere grosse déception vidéo ludique, suivi de mgs4 en 2008
Car oui, l'idée de le rendre réaliste pour plaire peut venir de là, mais l'envie et l'ambition sont toutes autres.
Il n'en serait pas ressortit un excellent Zelda sinon
Perso je préfère la nouvelle formule. Maintenant ce qui serait bien, c'est d'ajouter des donjons classique, en plus du monde ouvert.
Mais passer après totk sera très compliqué. Si c'est trop ressemblant, ou si il y a pas un renouveau. Il faut aller plus loin. C'est eux qui mène la dance, notamment sur les effets de la météo, température etc.
J'aimerais bien quand une bombe explose, que ça fasse un cratère dans le sol, ou que les rocher a proximité se brise. Bref....
cyr idem bien aimé mais est ce que tu y as rejouer un ou 2 fois dès que tu l'as fini ?