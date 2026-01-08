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Halo : Campaign Evolved
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[Xbox Series/Helix] Microsoft continuera de supporter le support physique?


Selon John Linneman de Digital Foundry, Microsoft prévoyait initialement de continuer à prendre en charge les disques de jeux physiques avant la récente « remise à plat » de la stratégie Xbox.

Il explique que l'objectif n'était pas d'augmenter les ventes de disques, mais de garantir que les joueurs puissent continuer à utiliser leurs ludothèques physiques existantes sur les futures consoles Xbox.

Il a également entendu dire que Microsoft avait envisagé l'idée d'un lecteur de disque externe pour les futurs systèmes dépourvus de lecteur intégré. Linneman a précisé que ces informations provenaient de ses propres sources et n'avaient pas été confirmées par Microsoft.

Il a aussi indiqué qu'il pensait personnellement que Xbox pourrait continuer à prendre en charge les jeux physiques à l'avenir, mais qu'il ne s'agissait là que de son avis.

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1vc1n6a/john_linneman_from_digital_foundry_said_he_heard/
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    aeris201
    posted the 08/01/2026 at 05:21 AM by link49
    comments (27)
    khazawi posted the 08/01/2026 at 05:27 AM
    En 2028, les éditeurs tiers ne feront pas de version physique en dehors des Key Cards (mais qui n'est pas vraiment du physique stricto sensu). Ils ne vont pas maintenir une chaîne de production pour quelques milliers de disques.
    taiko posted the 08/01/2026 at 05:37 AM
    khazawi quand tu vois que des jeux pc commencent à ressortir des jeux en physique. Je ne predirais rien sur l'avenir. Y'a un champs des possibles énorme.
    khazawi posted the 08/01/2026 at 05:41 AM
    taiko ça reste marginal. Les rayons JV dans les magasins deviennent de plus en plus petit et des boutiques de revente d'occasion ferment de plus en plus. Xbox est le pire acteur pour le physique de surcroît. Il n'y aura pas de miracles pour inverser la tendance car y a trop de facteurs qui rendent vers la fin du support physique
    malroth posted the 08/01/2026 at 05:42 AM
    Un jour il va se passer une dinguerie mondiale niveau reseaux, stores en ligne...ect et à ce moment la, tous ceux qui sont passé en full demat vont le regretter, et les constructeurs en premier quand personne ne pourra ni acheter ni jouer

    Seul ceux qui auront garder le physique, pourront survivre.

    C'est un risque ENORME de passer en full demat pour les constructeurs.
    Garder le physique c'est toujours une assurance que le marché peux survivre en cas de grosse attaque resaux
    malroth posted the 08/01/2026 at 05:44 AM
    Sur pc, tous les jeux sans DRM pourront aussi fonctionner (GOG, Jeux puraté, emulations...ect)

    Mais Playstation (et si Xbox les suit) vont creuver car uls n'auront absolument aucun revenu, çava couper NET. Tu passes de millions de revenu à 0

    Nintendo va tout rafler niveau consoles s'ils gardent le physique
    khazawi posted the 08/01/2026 at 05:47 AM
    malroth les CD ont une durée de vie. Certains jeux PS1 sont déjà morts par ex.

    Nintendo avec ses Key Cards, c'est pareil. Di faux physique

    Fallait pas acheter les DLC, les microtransactions et autres dès le début. C'est trop tard aujourd'hui
    cyr posted the 08/01/2026 at 05:55 AM
    malroth OK, j'accepte le risque. Au pire s'il y a une panne réseau, ben je pourrais toujours lancer mes jeuw démat puisque que sa ne demande pas une connexion pour les lancer....
    cyr posted the 08/01/2026 at 06:08 AM
    khazawi sans même parler de disque, les lecteurs sont le talon d'Achille des consoles. Ton lecteur rend l'âme, tu peux avoir 1000 jeux physique, tu pourra pas y jouer.....

    Par contre je me demande si les cartouche de jeux a l'ancienne peuvent perdre la mémoire au bout.....

    Je regarde une chaine , "le jeux c'est sérieux" un québécois, il a le full set ness , et il répare des cartouche.

    Pour le moment en général c'est des soudure qui peuvent lâcher, mais riens de compliquer a réparer.

    Pour d'autre, c'est la piste qui peut se couper a certains endroit. Réparable mais la ça demande un peu de savoir faire avec un fer.


    Même les jeux DS, 3DS, vu sue c'est de la mémoire flash, pareil y a t'il eu des cas où des cartouche on perdu la mémoire ?

    J'ai déjà changer le lecteur de ma wii, c'etais pendant la gen, donc a trouver un lecteur neuf c'etais pas compliqué.

    Mais que se passe t'il quand une wii tombe en rade de lecteur aujourd'hui, ou dans 20 ans, le lecteur est il trouvable , ou alors il faut acheter une consoles donneuse?

    Quand je vois l'état des wii d'occasion.....

    Et pour d'autre consoles, y a des problèmes comme les condensateur de la gamecube qui faut remplacer .....

    Et les satané pile de sauvegarde des cartouches game boy etc, les mecs n'ont pas penser a faire un support pour la pile, non elle est souder...

    C'est aberrant. Bon pour un jeux lambda, la pile dure assez longtemps, mes jeux game boy que j'ai eu il y a 30 ans fonctionne encore au dernière nouvelle, mais toute mes cartouches pokemon de la game boy jusqu'à la gba, toute les piles de saivegarde sont morte depuis longtemps.

    Ben apparemment c'est le système de gestion d'heure réel qui bouffe la pile . Et plus de pile, finis les apparitions de pokemon a certains jour de la semaine comme le loklass de pokemon or....

    Le physique c'est pas non plus une garantie a vie.

    Même en prenant soin, il y a un moment où....
    supasaiyajin posted the 08/01/2026 at 06:17 AM
    Franchement, si Microsoft avait l'intention de supporter le physique alors que le physique semble plus marginal que sur PlayStation, ce foutage de gueule de Sony quand même. En tout cas, si physique il y a, ce sera une Xbox l'année prochaine.
    stampead posted the 08/01/2026 at 06:22 AM
    cyr le meilleur des mondes serait de pouvoir acheter démat et si on veut le jeu en cartouche, on aurait la possibilibé d'acheter des cartouches vierge ainsi que les boitiers pour y installer le jeu et pouvoir y jouer sur console.
    nyseko posted the 08/01/2026 at 06:34 AM
    Une fois que le citb sera entrée dans les mœurs, il sera de mise partout.

    Après cela pourrait tout de même permettre des initiatives comme LRG sur Xbox.
    fdestroyer posted the 08/01/2026 at 06:35 AM
    Mais comment faire produire les bluray? N'est-ce pas là le hic?
    jobiwan posted the 08/01/2026 at 07:10 AM
    Physique ou démat, il n'y aucune solution viable dans le temps pour préserver vos jeux. En étant objectif, le démat est surement la solution la plus pérenne car il y aura toujours quelqu'un qui aura une copie du dit jeu sous forme numérique. Vivez le moment présent !
    khazawi posted the 08/01/2026 at 07:20 AM
    cyr oui. J'ai déjà eu des problèmes avec Rouge Feu et Vert Feuille à propos de la sauvegarde. Celle ci se corrompt à un moment car la mémoire flash finit par fatiguer. Au moins la pile, c'est facile à changer contrairement à une mémoire flash...
    Il y a aussi des jeux 3DS, notamment Pokémon encore une fois, qui sont déjà morts à cause de composants de piètre qualité...

    Mais effectivement, si la console elle même lâche, notamment le lecteur, ça va être compliqué dans 15/20 ans...
    walterwhite posted the 08/01/2026 at 07:51 AM
    Allez Asha on compte sur toi
    romgamer6859 posted the 08/01/2026 at 07:51 AM
    Ils devraient le faire mais entre devoir et faire y a une différence
    fdestroyer posted the 08/01/2026 at 08:03 AM
    khazawi Je crois pas franchement, des lentilles de Neo Geo CD se trouve hyper facilement Aujourd'hui, et c'est une console de niche.
    khazawi posted the 08/01/2026 at 08:05 AM
    fdestroyer je pensais plutôt aux consoles plus récentes.
    rider288 posted the 08/01/2026 at 08:13 AM
    J'y crois pas du tout. Microsoft va devoir payer Sony pour le bluray, + Sony accorde des licences pour la copie de jeu etc. Sony va les faire casquer...
    greggy posted the 08/01/2026 at 08:23 AM
    Il me semble que la production de Blu-ray pour les autres consoles ne dépend pas uniquement de Sony. Il y a de nombreux fabricants derrière ce format, comme Panasonic, Sharp, Samsung, etc. De plus, beaucoup d'autres entreprises produisent des Blu-ray en dehors de Sony.

    Ce que Sony arrête, c'est la production des disques Blu-ray destinés aux jeux PS5 (et la gestion de cette activité), pas le format Blu-ray lui-même qui peut être utilisé sur une autre console après 2028 également.
    hatefield posted the 08/01/2026 at 08:27 AM
    Faut pas se leurrer, la décision de Sony arrange beaucoup de monde dans l'industrie.
    azerty posted the 08/01/2026 at 08:29 AM
    Si j'achète une Play c'est pour les exclus... disc ou pas les IP de Xbox rien à cirer. Jamais plus j'achète du MS. Des Guignols. On dirait Disney qui fait en fonction des trends TiKTok
    cyr posted the 08/01/2026 at 08:43 AM
    Il y a combien d'usine bluray? Sachant que sony compte baiser la production de sont usine, si microsoft continue a proposer du physique, io ynen aura pas une grosse quantité
    ...et le physique risque d'être abandonné en cour de gen par la suite.....
    nyseko posted the 08/01/2026 at 09:30 AM
    fdestroyer Mais comment faire produire les bluray? N'est-ce pas là le hic?

    Il existe plusieurs fabricants de bluray, il n'y a pas de problème à ce niveau là.

    Le problème serait plutôt que peu d'éditeurs vont s'embêter à faire des version disques si de toute façon c'est du citb sur PS6.
    khazawi posted the 08/01/2026 at 09:33 AM
    cyr l'essentiel de la production des jeux physiques sur disque est sur PS. En 2028, sans les lignes de production qui tournent principalement avec PS, le coût du disque va coûter plus cher et sera en petite quantité, chose qui est déjà le cas pour ce dernier point pour Xbox. En 2028, ce sera la fin pour le blu ray jeu vidéo tout simplement
    guiguif posted the 08/01/2026 at 09:44 AM
    Si c'est le cas j'irais sur Helix.
    Certes les gros AAA seront pour la plupart en "Game Key Disc" (sauf si MS passe au Blu-Ray 3 voir 4 couches), mais les AA et jeux indés continuerons d'etre complet sur disc.
    aerithlazyqueen posted the 08/01/2026 at 09:52 AM
    khazawi donc on dois assumer que des abrutis on baisser leur frocs pour se mettre dans lots c'est pas car le monde et remplis d'abrutis que cela représente tout les Joueurs ou Joueuse ! Hors de question que je l'ai laisse s'en tirer ainsi je deviendrais une Pirate pour leur apprendre le respect et que faut pas jouer avec le feu car il brule !

    Sony prend ces Joueurs pour des Moutons à qui ont tond la laines pas de chance pour eux je suis une Renarde et je mord fort !
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