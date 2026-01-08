Selon John Linneman de Digital Foundry, Microsoft prévoyait initialement de continuer à prendre en charge les disques de jeux physiques avant la récente « remise à plat » de la stratégie Xbox.
Il explique que l'objectif n'était pas d'augmenter les ventes de disques, mais de garantir que les joueurs puissent continuer à utiliser leurs ludothèques physiques existantes sur les futures consoles Xbox.
Il a également entendu dire que Microsoft avait envisagé l'idée d'un lecteur de disque externe pour les futurs systèmes dépourvus de lecteur intégré. Linneman a précisé que ces informations provenaient de ses propres sources et n'avaient pas été confirmées par Microsoft.
Il a aussi indiqué qu'il pensait personnellement que Xbox pourrait continuer à prendre en charge les jeux physiques à l'avenir, mais qu'il ne s'agissait là que de son avis.
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1vc1n6a/john_linneman_from_digital_foundry_said_he_heard/
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posted the 08/01/2026 at 05:21 AM by link49
Seul ceux qui auront garder le physique, pourront survivre.
C'est un risque ENORME de passer en full demat pour les constructeurs.
Garder le physique c'est toujours une assurance que le marché peux survivre en cas de grosse attaque resaux
Mais Playstation (et si Xbox les suit) vont creuver car uls n'auront absolument aucun revenu, çava couper NET. Tu passes de millions de revenu à 0
Nintendo va tout rafler niveau consoles s'ils gardent le physique
Nintendo avec ses Key Cards, c'est pareil. Di faux physique
Fallait pas acheter les DLC, les microtransactions et autres dès le début. C'est trop tard aujourd'hui
Par contre je me demande si les cartouche de jeux a l'ancienne peuvent perdre la mémoire au bout.....
Je regarde une chaine , "le jeux c'est sérieux" un québécois, il a le full set ness , et il répare des cartouche.
Pour le moment en général c'est des soudure qui peuvent lâcher, mais riens de compliquer a réparer.
Pour d'autre, c'est la piste qui peut se couper a certains endroit. Réparable mais la ça demande un peu de savoir faire avec un fer.
Même les jeux DS, 3DS, vu sue c'est de la mémoire flash, pareil y a t'il eu des cas où des cartouche on perdu la mémoire ?
J'ai déjà changer le lecteur de ma wii, c'etais pendant la gen, donc a trouver un lecteur neuf c'etais pas compliqué.
Mais que se passe t'il quand une wii tombe en rade de lecteur aujourd'hui, ou dans 20 ans, le lecteur est il trouvable , ou alors il faut acheter une consoles donneuse?
Quand je vois l'état des wii d'occasion.....
Et pour d'autre consoles, y a des problèmes comme les condensateur de la gamecube qui faut remplacer .....
Et les satané pile de sauvegarde des cartouches game boy etc, les mecs n'ont pas penser a faire un support pour la pile, non elle est souder...
C'est aberrant. Bon pour un jeux lambda, la pile dure assez longtemps, mes jeux game boy que j'ai eu il y a 30 ans fonctionne encore au dernière nouvelle, mais toute mes cartouches pokemon de la game boy jusqu'à la gba, toute les piles de saivegarde sont morte depuis longtemps.
Ben apparemment c'est le système de gestion d'heure réel qui bouffe la pile . Et plus de pile, finis les apparitions de pokemon a certains jour de la semaine comme le loklass de pokemon or....
Le physique c'est pas non plus une garantie a vie.
Même en prenant soin, il y a un moment où....
Après cela pourrait tout de même permettre des initiatives comme LRG sur Xbox.
Il y a aussi des jeux 3DS, notamment Pokémon encore une fois, qui sont déjà morts à cause de composants de piètre qualité...
Mais effectivement, si la console elle même lâche, notamment le lecteur, ça va être compliqué dans 15/20 ans...
Ce que Sony arrête, c'est la production des disques Blu-ray destinés aux jeux PS5 (et la gestion de cette activité), pas le format Blu-ray lui-même qui peut être utilisé sur une autre console après 2028 également.
...et le physique risque d'être abandonné en cour de gen par la suite.....
Il existe plusieurs fabricants de bluray, il n'y a pas de problème à ce niveau là.
Le problème serait plutôt que peu d'éditeurs vont s'embêter à faire des version disques si de toute façon c'est du citb sur PS6.
Certes les gros AAA seront pour la plupart en "Game Key Disc" (sauf si MS passe au Blu-Ray 3 voir 4 couches), mais les AA et jeux indés continuerons d'etre complet sur disc.
Sony prend ces Joueurs pour des Moutons à qui ont tond la laines pas de chance pour eux je suis une Renarde et je mord fort !