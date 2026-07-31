profile
NVIDIA
6
Likers
name : NVIDIA
profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 566
visites since opening : 1455006
altendorf > blog
Nvidia augmente encore le prix de ses cartes graphiques


Alors que le prix des composants reste élevé depuis plusieurs années, Nvidia vient d'appliquer une nouvelle hausse tarifaire sur ses GPU, la troisième depuis le début de l'année selon le média taïwanais Economic Daily.

Cette nouvelle augmentation serait comprise entre 20 et 30%, portée par une demande toujours plus forte liée au développement massif de l'intelligence artificielle générative. Si la précédente hausse, annoncée en mai, concernait essentiellement les modèles les plus haut de gamme comme les GeForce RTX 5090, cette fois l'impact toucherait une part bien plus importante de la gamme.

La situation ne devrait pas s'améliorer à court terme. Samsung préparerait également une augmentation d'environ 20% du prix de sa mémoire DRAM, un composant indispensable à la fabrication de nombreux produits informatiques. De quoi accentuer la pression sur les constructeurs et les revendeurs, certains distributeurs chinois ayant déjà commencé à revoir leurs tarifs tandis que plusieurs plateformes d'e-commerce limiteraient leurs stocks en attendant de nouvelles hausses.

Cette tendance n'est malheureusement pas une surprise. En début d'année, plusieurs analyses prévoyaient déjà que Nvidia poursuivrait sa politique d'augmentation des prix jusqu'à fin 2026, un scénario qui semble aujourd'hui se confirmer. L'explosion des investissements dans l'IA continue de peser sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, avec des conséquences qui dépassent le simple marché du PC.

Le secteur du jeu vidéo dans son ensemble est concerné. Ces derniers mois, les PlayStation 5 et les Xbox Series X|S ont elles aussi connu des ajustements tarifaires sur plusieurs marchés. Entre l'inflation et la hausse du coût des composants, monter un PC performant ou renouveler son matériel devient de plus en plus difficile pour une partie des joueurs.

À ce rythme, un retour à des prix plus accessibles ne semble pas être à l'ordre du jour.
Economic Daily - https://money.udn.com/money/story/5612/9654366
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/31/2026 at 05:36 PM by altendorf
    comments (20)
    jenicris posted the 07/31/2026 at 05:41 PM
    Le marché est foutu
    keiku posted the 07/31/2026 at 05:41 PM
    plus les gens attende pire ca sera, pendant encore au moins 6 ans...
    altendorf posted the 07/31/2026 at 05:42 PM
    jenicris Cela devient de plus en plus n'importe quoi
    malroth posted the 07/31/2026 at 05:49 PM
    HEUREUSEMENT J'ai monté mon pc avec une 5080, 32go de ram DDR5 + 8to ssd

    je suis tranquille pour au moins 5ans facile
    ravyxxs posted the 07/31/2026 at 05:54 PM
    malroth 8to en SSD je serais pas aussi confiant pour plus de 5 ans

    Mettre autant de stockage en SSD est fortement déconseillé, opte plus pour des HDD professionnel , cher, mais qui ont facile des millions d'heures (oui oui) avant de lâcher comparer au classique HDD et SSD.

    Pour la RAM c'est très bien, et la CG aussi
    Tu pourras accéder à leur future DLSS 5 AI.
    keiku posted the 07/31/2026 at 05:55 PM
    malroth c'est bien de voir que certain ont été malin, par contre 8TO de ssd c'est cher et peu optimal, tu aurais du plutot prendre un hdd externe de stockage et un plus petit ssd
    kikoo31 posted the 07/31/2026 at 05:55 PM
    Il faudrait des fourgons pare balles au livreur de carte graphique

    Mais bon,je suppose que des CG a libre service ça n'existe plus...
    thejoke posted the 07/31/2026 at 06:00 PM
    Ca fait 2 ans que je voulais augmenter le stockage de la ps5, plus j'attends et plus ça augmente
    apollokami posted the 07/31/2026 at 06:03 PM
    malroth Oui tu es tranquille pour un moment

    Moi j'ai une 4090 et un 5800X3D et c'est ce dernier qui limite. Passer sur de l'AM5 n'était pas indispensable à l'époque mais là je suis coincé avec pour un bon moment.

    ravyxxs C'est si bien que ça les HDD pro ? J'ai beaucoup de SSD dans le PC (6 sata et 3 nvme pour 13,5To au total) et pas eu de soucis pour le moment. Certains ont plus de 12 ans.
    linkudo posted the 07/31/2026 at 06:09 PM
    moi qui voulais me refaire une config en fin d’année, ça va piquer !!
    micheljackson posted the 07/31/2026 at 06:15 PM
    Cool, je vais attendre la sortie de GTA6 pour revendre ma 5080
    jaysennnin posted the 07/31/2026 at 06:17 PM
    malroth avec ta config y'a de quoi se payer une maison dans bel arrondissement de Paris
    ravyxxs posted the 07/31/2026 at 06:23 PM
    apollokami Oui mais rare et difficile à trouver car pour les grosses entreprise de base. Mais les grosses corpos les vendent en privé en stock (5 à 40) et ça part très vite !
    wickette posted the 07/31/2026 at 06:36 PM
    apollokami

    Tu dois jouer en 1080p/1440p pour être limité par un 5800X3D non ?
    thekingofpop posted the 07/31/2026 at 06:37 PM
    Faut plus rien acheter pendant 2/3ans et attendre l'AI chute doucement.
    Jouer aux anciens jeux et économiser.
    sussudio posted the 07/31/2026 at 06:55 PM
    thekingofpop Perso je me marre avec mes i7 3th/4th gen et mes GTX 1050 Ti/RX 6400 sous FSR/DLSS C'est clair, Old is GOLD, on a largement de quoi tenir vu le catalogue gigantesque du PC et de l'émulation.
    amario posted the 07/31/2026 at 06:56 PM
    Ça augmente en visant uniquement le marché des pro. Les particuliers suivent plus depuis longtemps et ne sont même plus dans le viseur
    malroth posted the 07/31/2026 at 07:09 PM
    ravyxxs keiku c'est 8to mais en 3 ssd (4to + 2to + 2to) et je les ai vraiment eu pas cher (50€ le 1to) ça me revenais. C'etait avant toutes les hausses. Et c'est des samsusng 990 pro et 980 pro (des authentiques)

    jaysennnin j'avoue ya moyen qu'on puisse se payer des appart avec des GC au prix où çava
    supasaiyajin posted the 07/31/2026 at 07:14 PM
    J'ai eu le temps de me faire un PC avant toute cette merde, mais je sais pas combien de temps ça va tenir. Mais ça devient clairement de la folie. Un moment donné, va bien falloir que quelque chose mette fin à tout ça.
    5120x2880 posted the 07/31/2026 at 07:24 PM
    ravyxxs Un million d'heure ça fait 114 ans (plus vieux que le premier disque dur inventé) si son SSD a une mémoire SLC et qu'il écrit 1TB par jour, il en a pour 300 ans.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo