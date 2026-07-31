Alors que le prix des composants reste élevé depuis plusieurs années, Nvidia vient d'appliquer une nouvelle hausse tarifaire sur ses GPU, la troisième depuis le début de l'année selon le média taïwanais Economic Daily.Cette nouvelle augmentation serait comprise entre 20 et 30%, portée par une demande toujours plus forte liée au développement massif de l'intelligence artificielle générative. Si la précédente hausse, annoncée en mai, concernait essentiellement les modèles les plus haut de gamme comme les GeForce RTX 5090, cette fois l'impact toucherait une part bien plus importante de la gamme.La situation ne devrait pas s'améliorer à court terme. Samsung préparerait également une augmentation d'environ 20% du prix de sa mémoire DRAM, un composant indispensable à la fabrication de nombreux produits informatiques. De quoi accentuer la pression sur les constructeurs et les revendeurs, certains distributeurs chinois ayant déjà commencé à revoir leurs tarifs tandis que plusieurs plateformes d'e-commerce limiteraient leurs stocks en attendant de nouvelles hausses.Cette tendance n'est malheureusement pas une surprise. En début d'année, plusieurs analyses prévoyaient déjà que Nvidia poursuivrait sa politique d'augmentation des prix jusqu'à fin 2026, un scénario qui semble aujourd'hui se confirmer. L'explosion des investissements dans l'IA continue de peser sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, avec des conséquences qui dépassent le simple marché du PC.Le secteur du jeu vidéo dans son ensemble est concerné. Ces derniers mois, les PlayStation 5 et les Xbox Series X|S ont elles aussi connu des ajustements tarifaires sur plusieurs marchés. Entre l'inflation et la hausse du coût des composants, monter un PC performant ou renouveler son matériel devient de plus en plus difficile pour une partie des joueurs.À ce rythme, un retour à des prix plus accessibles ne semble pas être à l'ordre du jour.