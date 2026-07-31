Alors que le prix des composants reste élevé depuis plusieurs années, Nvidia vient d'appliquer une nouvelle hausse tarifaire sur ses GPU, la troisième depuis le début de l'année selon le média taïwanais Economic Daily.
Cette nouvelle augmentation serait comprise entre 20 et 30%, portée par une demande toujours plus forte liée au développement massif de l'intelligence artificielle générative. Si la précédente hausse, annoncée en mai, concernait essentiellement les modèles les plus haut de gamme comme les GeForce RTX 5090, cette fois l'impact toucherait une part bien plus importante de la gamme.
La situation ne devrait pas s'améliorer à court terme. Samsung préparerait également une augmentation d'environ 20% du prix de sa mémoire DRAM, un composant indispensable à la fabrication de nombreux produits informatiques. De quoi accentuer la pression sur les constructeurs et les revendeurs, certains distributeurs chinois ayant déjà commencé à revoir leurs tarifs tandis que plusieurs plateformes d'e-commerce limiteraient leurs stocks en attendant de nouvelles hausses.
Cette tendance n'est malheureusement pas une surprise. En début d'année, plusieurs analyses prévoyaient déjà que Nvidia poursuivrait sa politique d'augmentation des prix jusqu'à fin 2026, un scénario qui semble aujourd'hui se confirmer. L'explosion des investissements dans l'IA continue de peser sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, avec des conséquences qui dépassent le simple marché du PC.
Le secteur du jeu vidéo dans son ensemble est concerné. Ces derniers mois, les PlayStation 5 et les Xbox Series X|S ont elles aussi connu des ajustements tarifaires sur plusieurs marchés. Entre l'inflation et la hausse du coût des composants, monter un PC performant ou renouveler son matériel devient de plus en plus difficile pour une partie des joueurs.
À ce rythme, un retour à des prix plus accessibles ne semble pas être à l'ordre du jour.
je suis tranquille pour au moins 5ans facile
Mettre autant de stockage en SSD est fortement déconseillé, opte plus pour des HDD professionnel , cher, mais qui ont facile des millions d'heures (oui oui) avant de lâcher comparer au classique HDD et SSD.
Pour la RAM c'est très bien, et la CG aussi
Tu pourras accéder à leur future DLSS 5 AI.
Mais bon,je suppose que des CG a libre service ça n'existe plus...
Moi j'ai une 4090 et un 5800X3D et c'est ce dernier qui limite. Passer sur de l'AM5 n'était pas indispensable à l'époque mais là je suis coincé avec pour un bon moment.
ravyxxs C'est si bien que ça les HDD pro ? J'ai beaucoup de SSD dans le PC (6 sata et 3 nvme pour 13,5To au total) et pas eu de soucis pour le moment. Certains ont plus de 12 ans.
Tu dois jouer en 1080p/1440p pour être limité par un 5800X3D non ?
Jouer aux anciens jeux et économiser.
jaysennnin j'avoue ya moyen qu'on puisse se payer des appart avec des GC au prix où çava