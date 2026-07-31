Dans un mémo obtenu par The Verge, Sharma a dit au personnel qu'à la fin de l'exercice fiscal 2027 (qui se termine en juin prochain), "nous ramènerons XBOX à la croissance des joueurs et des revenus." Xbox va également "faire remonter les bénéfices en ligne avec les moyennes de l'industrie," a déclaré Sharma. "Chaque fonction et studio possédera une part de ce résultat." Sharma a exposé quatre priorités Xbox pour l'exercice fiscal 2027 :
CORE : Renforcer notre plateforme, dominée par la console
CONTENU : Développer d'excellents jeux en franchises mondiales
CRÉATION : Faire de Minecraft la plateforme de création mondiale
CONNEXION : Étendre les mondes que les fans adorent
Xbox mesurera les progrès vers ses objectifs en trois "phases," a déclaré Sharma. La première est de revenir à la croissance d'ici la fin de l'exercice fiscal 2027. La deuxième est de transformer ses paris en croissance ; "En FY28 et FY29, nos Quatre C et notre feuille de route doivent se concrétiser dans des activités produisant une valeur significative pour les joueurs et une accélération des revenus." La troisième est de "scaler ce qui fonctionne," et d'ici l'exercice fiscal 2030, "notre ambition est d'être à mi-chemin de notre objectif quotidien à long terme de joueurs avec une croissance soutenue à deux chiffres en termes de joueurs et d'engagement et des marges leaders de l'industrie."
Sharma a partagé des chiffres vagues sur la base de joueurs actuelle de Xbox. "XBOX est l'un des plus grands stades au monde, rassemblant plus de 100 millions de personnes chaque jour, plus de 500 millions chaque mois, et près d'un milliard chaque année," a-t-elle écrit. Elle a également noté que la console "génère la majorité des revenus de XBOX et reste le fondement de notre fandom" et que c'est toujours l'"expérience phare" de Xbox. Le système d'exploitation de Xbox, Game Pass, Windows et le streaming "deviendront notre plateforme pour les nouveaux joueurs et développeurs."
L'entreprise déplace également son système de studio d'un modèle décentralisé vers un modèle "plus axé sur nos franchises les plus fortes et nos plus grandes nouvelles idées," a déclaré Sharma — quelque chose qui est déjà devenu évident avec des changements comme le grand nouvel élan de Fallout. Xbox élaborera des "plans à long terme" pour ses plus grandes franchises "dans le domaine du cinéma, de la télévision, des produits de consommation, du sponsoring, des expériences en direct, et nouera de nouveaux partenariats à l'échelle mondiale, y compris avec la Chine." Trois franchises Xbox "génèrent déjà plus de 1 milliard de dollars annuellement," bien que Sharma ne précise pas lesquelles.
Source : https://www.theverge.com/games/973520/xbox-ceo-memo-one-year-growth/
sourtout qu'il manque a xbox le mot qui commence par C le plus important et qu'ils n'ont plus la Confiance des joueurs, ils ont vu leur dérive les faire revenir
"XBOX est l'un des plus grands stades au monde, rassemblant plus de 100 millions de personnes chaque jour, plus de 500 millions chaque mois, et près d'un milliard chaque année,"ca va être très Compliqué
c'est pas xbox ca c'est windows... xbox c'est 25 millions quand tous le monde est dessus...
lle a également noté que la console "génère la majorité des revenus de XBOX et reste le fondement de notre fandom"
ca c'est un aveux d'échec du store pc, mais en même temps face a steam...
L'entreprise déplace également son système de studio d'un modèle décentralisé vers un modèle "plus axé sur nos franchises les plus fortes et nos plus grandes nouvelles idées,"
le grand publique en gros...
"dans le domaine du cinéma, de la télévision, des produits de consommation, du sponsoring, des expériences en direct, et nouera de nouveaux partenariats à l'échelle mondiale, y compris avec la Chine."
et pas dans le jv au passage ?
Trois franchises Xbox "génèrent déjà plus de 1 milliard de dollars annuellement," bien que Sharma ne précise pas lesquelles.
donc minecraft , call of duty et see of thieve ? ca va pas aider pour la suite
Confiance
Creativité
Communauté
Concession...
en gros faite les chose bien, de manière transparente, pour les joueurs et pas pour votre portefeuille... mais aucun de ces point n'est dans le discours dommage...
Bah, s'ils arrivent à faire le N°2... Ça devrait le faire.
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Mskine