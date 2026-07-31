Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Gears of War : E-Day
2
Likers
name : Gears of War : E-Day
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19301
visites since opening : 34771934
link49 > blog
[Xbox Series/Helix] Sharma a exposé 4 priorités Xbox pour l'exercice fiscal 2027


Dans un mémo obtenu par The Verge, Sharma a dit au personnel qu'à la fin de l'exercice fiscal 2027 (qui se termine en juin prochain), "nous ramènerons XBOX à la croissance des joueurs et des revenus." Xbox va également "faire remonter les bénéfices en ligne avec les moyennes de l'industrie," a déclaré Sharma. "Chaque fonction et studio possédera une part de ce résultat." Sharma a exposé quatre priorités Xbox pour l'exercice fiscal 2027 :

CORE : Renforcer notre plateforme, dominée par la console
CONTENU : Développer d'excellents jeux en franchises mondiales
CRÉATION : Faire de Minecraft la plateforme de création mondiale
CONNEXION : Étendre les mondes que les fans adorent

Xbox mesurera les progrès vers ses objectifs en trois "phases," a déclaré Sharma. La première est de revenir à la croissance d'ici la fin de l'exercice fiscal 2027. La deuxième est de transformer ses paris en croissance ; "En FY28 et FY29, nos Quatre C et notre feuille de route doivent se concrétiser dans des activités produisant une valeur significative pour les joueurs et une accélération des revenus." La troisième est de "scaler ce qui fonctionne," et d'ici l'exercice fiscal 2030, "notre ambition est d'être à mi-chemin de notre objectif quotidien à long terme de joueurs avec une croissance soutenue à deux chiffres en termes de joueurs et d'engagement et des marges leaders de l'industrie."

Sharma a partagé des chiffres vagues sur la base de joueurs actuelle de Xbox. "XBOX est l'un des plus grands stades au monde, rassemblant plus de 100 millions de personnes chaque jour, plus de 500 millions chaque mois, et près d'un milliard chaque année," a-t-elle écrit. Elle a également noté que la console "génère la majorité des revenus de XBOX et reste le fondement de notre fandom" et que c'est toujours l'"expérience phare" de Xbox. Le système d'exploitation de Xbox, Game Pass, Windows et le streaming "deviendront notre plateforme pour les nouveaux joueurs et développeurs."

L'entreprise déplace également son système de studio d'un modèle décentralisé vers un modèle "plus axé sur nos franchises les plus fortes et nos plus grandes nouvelles idées," a déclaré Sharma — quelque chose qui est déjà devenu évident avec des changements comme le grand nouvel élan de Fallout. Xbox élaborera des "plans à long terme" pour ses plus grandes franchises "dans le domaine du cinéma, de la télévision, des produits de consommation, du sponsoring, des expériences en direct, et nouera de nouveaux partenariats à l'échelle mondiale, y compris avec la Chine." Trois franchises Xbox "génèrent déjà plus de 1 milliard de dollars annuellement," bien que Sharma ne précise pas lesquelles.

Source : https://www.theverge.com/games/973520/xbox-ceo-memo-one-year-growth/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris201
    posted the 07/31/2026 at 05:15 PM by link49
    comments (10)
    gamerdome posted the 07/31/2026 at 05:17 PM
    5. CHIFFRE DE VENTES : essayer de faire mieux
    khazawi posted the 07/31/2026 at 05:30 PM
    Ouais, les mêmes objectifs qu'avec Spencer avant. Et on sait d'avance que cela sera un échec cuisant. Elle ne restera pas longtemps à la tête de Xbox pour un poste bien plus prestigieux. Je prends les paris.
    keiku posted the 07/31/2026 at 05:30 PM
    C'est bien beau tous ca, mais impossible pour 2027... même pour 2030 ca va être compliquer

    sourtout qu'il manque a xbox le mot qui commence par C le plus important et qu'ils n'ont plus la Confiance des joueurs, ils ont vu leur dérive les faire revenir


    "XBOX est l'un des plus grands stades au monde, rassemblant plus de 100 millions de personnes chaque jour, plus de 500 millions chaque mois, et près d'un milliard chaque année,"ca va être très Compliqué

    c'est pas xbox ca c'est windows... xbox c'est 25 millions quand tous le monde est dessus...

    lle a également noté que la console "génère la majorité des revenus de XBOX et reste le fondement de notre fandom"

    ca c'est un aveux d'échec du store pc, mais en même temps face a steam...

    L'entreprise déplace également son système de studio d'un modèle décentralisé vers un modèle "plus axé sur nos franchises les plus fortes et nos plus grandes nouvelles idées,"

    le grand publique en gros...

    "dans le domaine du cinéma, de la télévision, des produits de consommation, du sponsoring, des expériences en direct, et nouera de nouveaux partenariats à l'échelle mondiale, y compris avec la Chine."

    et pas dans le jv au passage ?

    Trois franchises Xbox "génèrent déjà plus de 1 milliard de dollars annuellement," bien que Sharma ne précise pas lesquelles.

    donc minecraft , call of duty et see of thieve ? ca va pas aider pour la suite
    ravyxxs posted the 07/31/2026 at 05:32 PM
    Alalalalala....
    keiku posted the 07/31/2026 at 05:36 PM
    Sinon j'ai envie de dire le jv les 4 C de la victoire c'est :

    Confiance
    Creativité
    Communauté
    Concession...

    en gros faite les chose bien, de manière transparente, pour les joueurs et pas pour votre portefeuille... mais aucun de ces point n'est dans le discours dommage...
    edarn posted the 07/31/2026 at 05:39 PM
    gamerdome
    Bah, s'ils arrivent à faire le N°2... Ça devrait le faire.
    skuldleif posted the 07/31/2026 at 05:44 PM
    marketing
    marketing
    marketing
    marketing
    gamerdome posted the 07/31/2026 at 05:50 PM
    edarn Ils sont en train de dire que les (bonnes) exclusivités c'est utile ? Incroyable !
    khazawi posted the 07/31/2026 at 06:48 PM
    gamerdome leurs exclues ne faisaient pas vendre des consoles avant 2024. Y'a pas de raisons objectives qui feront inverser la tendance en 2027
    skuldleif posted the 07/31/2026 at 07:33 PM
    khazawi et tu te sent obliger de le rappeler constamment

    Mskine
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo