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Marvel Tokon Fighting Souls
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name : Marvel Tokon Fighting Souls
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Arc System Works
genre : combat
other versions : PC
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victornewman
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victornewman > blog
MARVEL Tokon: Fighting Souls - Launch Trailer
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    beppop
    posted the 07/31/2026 at 04:46 PM by victornewman
    comments (3)
    magneto860 posted the 07/31/2026 at 04:50 PM
    Ils parlent de cinq histoires épiques intégrées, est-ce qu'ils ont prévu d'en faire plus ?
    En vrai le jeu ne m'attire pas du tout mais s'ils ont prévu d'y faire une bibliothèque de comics et que les voix sont cool, à 40 histoires je rejoindrai ptet.
    beppop posted the 07/31/2026 at 04:52 PM
    J'ai kiffé la beta day one
    victornewman posted the 07/31/2026 at 04:58 PM
    magneto860 Malheureusement, les artworks du mode histoire disponibles dans la bêta sont dessinés avec les pieds… À voir la suite !
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