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name :
Marvel Tokon Fighting Souls
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Arc System Works
genre :
combat
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victornewman
> blog
MARVEL Tokon: Fighting Souls - Launch Trailer
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beppop
posted the 07/31/2026 at 04:46 PM by
victornewman
comments (
3
)
magneto860
posted
the 07/31/2026 at 04:50 PM
Ils parlent de cinq histoires épiques intégrées, est-ce qu'ils ont prévu d'en faire plus ?
En vrai le jeu ne m'attire pas du tout mais s'ils ont prévu d'y faire une bibliothèque de comics et que les voix sont cool, à 40 histoires je rejoindrai ptet.
beppop
posted
the 07/31/2026 at 04:52 PM
J'ai kiffé la beta day one
victornewman
posted
the 07/31/2026 at 04:58 PM
magneto860
Malheureusement, les artworks du mode histoire disponibles dans la bêta sont dessinés avec les pieds… À voir la suite !
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En vrai le jeu ne m'attire pas du tout mais s'ils ont prévu d'y faire une bibliothèque de comics et que les voix sont cool, à 40 histoires je rejoindrai ptet.