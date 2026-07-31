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Xbox Series X : Demain elle coutera 200 euros de plus


Petit rappel que demain, 1er Aout, les consoles Xbox exploseront une nouvelle fois de prix avec notamment la Xbox Series X qui passera à 799,99, soit une augmentation de 300 euros en moins de 6 ans.

Series X : 799,99 €
Series S 512 Go : 499,99 €
Series S 1 To : 599,99 €
Series X Digital : 749,99€

C'est le moment ou jamais.
https://www.xboxygen.com/News/363198-demain-les-xbox-couteront-jusqua-150-plus-cher-il-ne-reste-que-quelques-heures
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    loreislife
    posted the 07/31/2026 at 02:47 PM by guiguif
    comments (35)
    rogeraf posted the 07/31/2026 at 02:49 PM
    Mon Dieu (le grand Dieu Bip bip). Remets de l'ordre sur Terre
    cyr posted the 07/31/2026 at 02:50 PM
    A vendre pas chère, xbox serie x pour 599€. Occasion
    cyr posted the 07/31/2026 at 02:52 PM
    Bon aller 549€ et voilà
    ratchet posted the 07/31/2026 at 02:54 PM
    Mon dieu…
    hypermario posted the 07/31/2026 at 02:55 PM
    woin woin la switch 2 c'est chere !
    altendorf posted the 07/31/2026 at 02:58 PM
    Merci l'IA, merci les datas center, merci Trump, merci les semi-conducteurs.... Ce marché part en cacahouète total.
    tripy73 posted the 07/31/2026 at 03:03 PM
    T'inquiètes pas, quand tous le matos sera trop cher pour que la plupart des gens puissent l'acheter, tu pourras en louer une moyennant la souscription d'un abo mensuel Vous ne possèderez rien et vous serez heureux
    sosky posted the 07/31/2026 at 03:09 PM
    Je me tâtais à vendre ma Séries X qui prend la poussière depuis 2 ans. A voir si les offres de reprise de console se rehaussent pour me prendre la Switch 2
    shanks posted the 07/31/2026 at 03:09 PM
    Il faut investir dans les actions de Lustucru, car ça va en bouffer des pâtes à la sortie de la Next Gen.
    beppop posted the 07/31/2026 at 03:13 PM
    Series X : 799,99 €


    beppop posted the 07/31/2026 at 03:14 PM
    Series S 1 To : 599,99 €



    Aussi chere qu'une PS5
    deathegg posted the 07/31/2026 at 03:17 PM
    N'importe quoi les commentaire, xbox c'est le bien on vous a dit vu que Sony fait de la merde maintenant !

    Je vous jure, c'est Negan qui me l'a dit.

    negan posted the 07/31/2026 at 03:21 PM
    deathegg Ouvre ta bouche je vais te faire un délice chocolaté sorti tout droit de mon usine perso.

    Vu que tu aimes parler de moi, laisse moi te garnir le gosier d'un eclair au chocolat
    jenicris posted the 07/31/2026 at 03:23 PM
    Les constructeurs
    nyseko posted the 07/31/2026 at 03:24 PM
    Ce qui est incroyable, c'est le nombre de personnes qui pensent encore que la next-gen sera dans les 500-600€...
    altendorf posted the 07/31/2026 at 03:26 PM
    tripy73 Coucou Apple et son programme de location

    nyseko D'ici 2028, cela peut changer.... ou être encore pire
    keima posted the 07/31/2026 at 03:26 PM
    Le game pass c'est nul gnangnan xbox c'est le mal ils ont pas de jeux il rachète pour virer tous les employés gnangnan il font pas de pub gnangnan ! Il augmente le game pass!! Stop! Non clairement l'augmentation du prix de la console ça c'est le pire move me concernant le reste c'est de gnognotte!
    supasaiyajin posted the 07/31/2026 at 03:29 PM
    Et les cartes graphiques devraient suivre. On est tous gâtés. C'est pas un PS5 Black out qu'il faut mais un Full Black out.
    nyseko posted the 07/31/2026 at 03:33 PM
    altendorf C'est peut probable, les nouvelles chaine de production de la RAM ne seront pas encore en place et l'IA ne va pas dégonfler vu les investissements actuels.

    Cependant, la next-gen pourrait bien être l'inverse de celle-ci, des prix exorbitant au départ, peu de vente, et des prix qui baissent par la suite.
    jobiwan posted the 07/31/2026 at 03:34 PM
    supasaiyajin Effectivement, c'est le silence radio concernant le marché PC alors qu'il subit aussi de fortes hausses de prix. Mais comme un PC, c'est du sur-mesure avec une offre très élargie, cela se voit beaucoup moins.
    altendorf posted the 07/31/2026 at 03:35 PM
    nyseko C'est mon côté optimise même si je suis d'accord avec toi. Ceci dit, je pense qu'on va quand même être surpris sur les ventes.
    xylander posted the 07/31/2026 at 03:38 PM
    On s'en fout. La question n'est plus Xbox mais Sony le Roi Monopolistique qui nous crache à la gueule. Le reste, c'est de la diversion à la Julien C.
    apejy posted the 07/31/2026 at 04:09 PM
    Le comble quand on sait que Microsoft fait parti de ceux qui encouragent et investissent à mort sur l’IA.
    shambala93 posted the 07/31/2026 at 04:14 PM
    Il est temps d’exécuter l’ordre 66 !
    xylander posted the 07/31/2026 at 04:16 PM
    Il est temps de mettre à mort ces consoliers de malheur
    escobar posted the 07/31/2026 at 04:22 PM
    Incroyable cette grosse quenelle
    loreislife posted the 07/31/2026 at 04:35 PM
    Bonjour à tous. Je ne réagis que tres peu sur Gamekyo mais voilà entre augmentation de prix et autre mort du physique, je souhaiterai vous demandez votre avis:

    Je suis un amoureux du rétro, je ne recherche pas les graphismes de ouf mais la stabilité lorsque je joue.

    En prenant en compte l'autonomie de la batterie, les consoles emulables etc... Qu'elle est la ''console d'émulation'' la plus intéressante ? Ma question est tres vague mais pour vous aider si je souhaitais emuler parfaitement la PSP, qu'elle est la console portable que vous me recommanderiez? A savoir que je renonce a acheter la switch 2, jai donc 600euro de budget. Je suis prêt a donner des précisions, c'est un nouvel univers pour moi, je ne sais pas trop comment exprimer ce que je recherche alors je vais me permettre un exemple:

    Si je devais faire tourner un Final Fantasy Duodecim en 60fps qu'elle serait la console que vous me recommanderiez ? Si vous avez des avis ou même des sites pour que j'apprenne tout seul.. Merci d'avance et pardon je ne maîtrise pas encore le français.
    loreislife posted the 07/31/2026 at 04:36 PM
    Et je me permet car je crois pas que ca a etait dit: RIP Kavinsky.
    hypermario posted the 07/31/2026 at 04:43 PM
    loreislife https://www.ayntec.com/products/ayn-thor?variant=46692546838720
    hypermario posted the 07/31/2026 at 04:45 PM
    loreislife https://www.youtube.com/RetroGameCorps
    legato posted the 07/31/2026 at 04:46 PM
    le plus dramatique c'est qu'on les cherche toujours les 12TF dans leurs jeux.
    magneto860 posted the 07/31/2026 at 04:46 PM
    nyseko Mais la next-gen dans les 500-600€, ce serait avec ou sans GTA 6 ?
    naoshige11 posted the 07/31/2026 at 04:47 PM
    Quand ils augmentent eux ils le font pas à moitié.
    800 boules la X 1 To...
    ouken posted the 07/31/2026 at 04:47 PM
    La ram nique tout
    51love posted the 07/31/2026 at 04:58 PM
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