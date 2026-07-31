Petit rappel que demain, 1er Aout, les consoles Xbox exploseront une nouvelle fois de prix avec notamment la Xbox Series X qui passera à 799,99, soit une augmentation de 300 euros en moins de 6 ans.Series X : 799,99 €Series S 512 Go : 499,99 €Series S 1 To : 599,99 €Series X Digital : 749,99€C'est le moment ou jamais.