Petit rappel que demain, 1er Aout, les consoles Xbox exploseront une nouvelle fois de prix avec notamment la Xbox Series X qui passera à 799,99, soit une augmentation de 300 euros en moins de 6 ans.
Series X : 799,99 €
Series S 512 Go : 499,99 €
Series S 1 To : 599,99 €
Series X Digital : 749,99€
C'est le moment ou jamais.
Aussi chere qu'une PS5
Je vous jure, c'est Negan qui me l'a dit.
Vu que tu aimes parler de moi, laisse moi te garnir le gosier d'un eclair au chocolat
nyseko D'ici 2028, cela peut changer.... ou être encore pire
Cependant, la next-gen pourrait bien être l'inverse de celle-ci, des prix exorbitant au départ, peu de vente, et des prix qui baissent par la suite.
Je suis un amoureux du rétro, je ne recherche pas les graphismes de ouf mais la stabilité lorsque je joue.
En prenant en compte l'autonomie de la batterie, les consoles emulables etc... Qu'elle est la ''console d'émulation'' la plus intéressante ? Ma question est tres vague mais pour vous aider si je souhaitais emuler parfaitement la PSP, qu'elle est la console portable que vous me recommanderiez? A savoir que je renonce a acheter la switch 2, jai donc 600euro de budget. Je suis prêt a donner des précisions, c'est un nouvel univers pour moi, je ne sais pas trop comment exprimer ce que je recherche alors je vais me permettre un exemple:
Si je devais faire tourner un Final Fantasy Duodecim en 60fps qu'elle serait la console que vous me recommanderiez ? Si vous avez des avis ou même des sites pour que j'apprenne tout seul.. Merci d'avance et pardon je ne maîtrise pas encore le français.
800 boules la X 1 To...