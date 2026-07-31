La pénurie de composants mémoire et de stockage, exacerbée par l'essor de l'IA, fait grimper les prix du matériel dans l'industrie du jeu vidéo ; toutefois, Sony affirme disposer de suffisamment de mémoire vive pour couvrir la période des fêtes et tenir jusqu'au début de l'année 2027. L'avenir au-delà de cette échéance reste incertain, alors que l'arrivée de la PlayStation 6 se profile dans un contexte économique inédit pour le secteur.
« Concernant l'impact de la conjoncture du marché de la mémoire sur le matériel PlayStation 5, nous avons sécurisé les quantités nécessaires pour répondre à nos prévisions de ventes pour l'exercice 2026, et nos objectifs de rentabilité du matériel pour cet exercice restent inchangés par rapport à 2025 », a déclaré Sony dans son dernier rapport financier. Il n'est pas précisé si cela exclut une nouvelle hausse du prix de la PS5 au cours du second semestre de cette année.
Quoi qu'il en soit, le fabricant de la PS5 semble indiquer qu'il n'y aura pas de pénurie de consoles pour les fêtes de fin d'année, alors que les joueurs ne possédant pas encore de matériel de génération actuelle se pressent pour s'en procurer un avant la sortie de Grand Theft Auto VI en novembre. Sony a d'ailleurs revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires de 3 % et celles de son résultat opérationnel de 10 % pour l'exercice en cours.
L'entreprise n'a écoulé que 1,38 million de nouvelles PS5 au cours du dernier trimestre, contre 1,56 million à la même période l'année précédente. Ce recul est probablement moins marqué que prévu, compte tenu de l'augmentation de 100 dollars du prix de la PS5 standard en mars dernier. Si les ventes de jeux d'éditeurs tiers ont progressé d'une année sur l'autre, celles des titres internes (first-party) ont chuté de 900 000 unités, suggérant que Saros n'a pas rencontré un franc succès. Quatre mois plus tard, Sony n'a toujours pas communiqué les chiffres de vente du dernier jeu de tir de science-fiction du studio Housemarque, ni mis à jour les données concernant *Ghost of Yotei*, sorti l'an dernier.
Le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels sur PlayStation s'est élevé à 125 millions, soit une hausse de 2 millions par rapport à la même période en 2025. Par ailleurs, alors que Sony vient d'annoncer l'abandon des disques physiques pour les nouveaux jeux à l'horizon 2028, la part des ventes numériques par rapport aux ventes physiques a légèrement reculé (de 1 %) au cours du dernier trimestre. Le volume total de consoles PS5 vendues depuis le lancement atteint désormais 95,3 millions d'unités. Ses ventes continuent d'être inférieures à celles de la PS4 sur une période équivalente, mais de peu, compte tenu des hausses de prix successives — d'abord dues aux droits de douane, puis à la crise de la mémoire vive (« RAMageddon »).
Source : https://kotaku.com/sony-says-dont-panic-it-has-enough-ram-for-all-the-ps5s-it-plans-to-sell-this-year-with-the-launch-of-gta-6-2000720603/