Le directeur financier de Sony, Lin Tao, déclare qu'ils ne changeront pas leurs plans visant à mettre fin à la production de disques physiques et qu'ils avanceront prudemment avec ce plan !
"Il y a diverses raisons pour lesquelles nous avons pris cette décision, la plus importante étant que la numérisation du contenu en général progresse, c'est le facteur majeur. Ce n'est pas seulement pour PlayStation, mais pour toutes sortes de contenus, la numérisation avance.
Et donc, quand nous pensons à l'avenir – et nous y avons beaucoup réfléchi et consacré du temps, et nous avons examiné cela avec prudence – et nous sommes arrivés à cette conclusion, et nous allons avancer cela avec prudence. Et concernant cette décision, nous avons reçu diverses opinions et les gens ont des vues très tranchées, et nous comprenons que la communauté nous a fait part de ces vues.
Les jeux sont aimés par beaucoup de gens. C'est une forme de divertissement qui est aimée par les gens, et elle est liée à des souvenirs tendres des gens dans de nombreux cas. Et donc nous comprenons ces émotions. Nous voulons en tenir compte. Et dans l'écosystème numérique de l'avenir, la manière dont nous engageons les joueurs est quelque chose que nous aimerions continuer à explorer."
Lin Tao déclare aussi que la réaction négative des joueurs concernant l'arrêt de la production de disques physiques pour PlayStation en 2028 n'a eu aucun impact sur leur activité jusqu'à présent !
"À ce stade, nous ne constatons aucun impact sur notre activité, à ce jour.
Mais à l'avenir, en ce qui concerne les ventes de contenus, une grande partie est déjà numérisée. Et par conséquent, avec l'arrêt des disques, nous ne pensons pas qu'il y aura d'impact négatif sur notre activité.
Cependant, comme je l'ai déjà dit, les utilisateurs, les joueurs ont des attachements et nous devons réfléchir à la manière de répondre à ces retours."
Lin Tao, confirme que PlayStation proposera des codes dans des emballages de détail « boîte » en Amérique du Nord, en remplacement des disques à l’avenir !
"En Amérique du Nord, cela s’est déjà produit, sans disques dans l’emballage, il y a un code inclus, c’est ainsi qu’ils vendent en Amérique du Nord."
Elle dit qu’ils ont déjà discuté des plans avec les détaillants au préalable et que cela sera leur solution.
Lin Tao, déclare que les disques ne sont pas un facteur majeur de différenciation entre la PS5 et le PC.
« Nous ne pensons pas que le disque soit le facteur de différenciation par rapport au PC...
Notre force réside dans le contenu sélectionné. C'est l'une de nos forces. L'environnement de jeu stable. C'est une autre force. Et comparé aux PC de jeu haut de gamme, nos produits sont plus abordables.
Donc nous ne pensons pas que le disque lui-même soit un facteur fort de différenciation. Ainsi, à l'avenir, nous pouvons coexister pacifiquement avec les jeux PC. »
Bref le futur ça ne fait pas toujours que des heureux, mais que voulez vous.
La faute à qui ? Vous avez passé votre temps a chier sur Xbox en toute circonstance pour donner a PlayStation un totem d'immunité.
Maintenant Sony vous chie dans la gorge, machez bien maintenant c'est l'heure du goûter.
Perso, il n’y a que capcom et quelques gros jeux tiers qui me font jouer à ma PS5. Je suis ravis de faire tous les jeux indé et les jrpg sur ma switch 2 en 60fps.
Bref qu'ils aillent tous se faire foutre eux et ceux qui ne comprennent toujours pas les conséquences à long terme de la fin du physique
Et je sais pas si c'est vrai (donc à prendre avec de gigantesques pincettes), mais apparemment Hiroki Totoki et Hideaki Nishino se marrent de la révolte des joueurs et les traites d'abrutis...
Ils ont un quasi-monopole, GTA VI ensuite GoW Laufey et Intergalactic, et le marché PC est dans un état très délicat à cause des prix de la RAM (certains GPU restent potables niveau prix)
Les gens qui ont tous gueulé à cause de la fermeture de Tango Gameworks et tu vois le pic steam de hifi rush dans les 2-3K à l'époque, ça crystallise à quel point les voix ne comptent pas, surtout quand ce sont des hypocrites qui font tout le contraire.
Pour ma part, la seule chose qui compte et qui a toujours compté pour PS et qui fait que j'adore la marque c'est 2 points:
- les exclus de qualité
- le ratio performance/prix qui a toujours été majestueux y compris en 2020, avoir une PS5 7nm à 500 balles avec une dualsense c'était du délire
Si la PS6 ne respecte pas ces points à la sortie vu les prix en rumeur et la difficulté grandissante de Sony de sortir régulièrement de bons jeux (surtout quand ta prio c'est de faire du GaaS et les annuler), ce sera ma dernière PS, la PS5
cyr
Au dernières nouvelles mes photos de familles numérisées sont à moi, je n'ai pas besoin de l'autorisation de Sony, la dispo de leurs serveurs et un compte en ligne PSN valide pour les voir....
Les photo numériques, il est vivement conseiller de les sauvegarder sur plusieurs support. Après il y a le cloud, a conditions de pas avoir peur que le cloud soit pirater etc.
Un support a une durée de vie, j'ai ma clé usb qui contenait toutes mes musique pour ma voiture qui a rendu l'âme......et j'avais pas de copie.
Donc maintenant je fais des sauvegarde de tous les contenus numériques.
Bah non si ton jeu a un DRM et requiert une connexion pour y jouer, tes données servent pas à grand chose, arrête
Ptite maj ou elle parle du PC
Et donc, quand nous pensons à l'avenir – et nous y avons beaucoup réfléchi et consacré du temps, et nous avons examiné cela avec prudence – et nous sommes arrivés à cette conclusion, et nous allons avancer cela avec prudence. Et concernant cette décision, nous avons reçu diverses opinions et les gens ont des vues très tranchées, et nous comprenons que la communauté nous a fait part de ces vues."
cela sera succulent quand Sony va lui annoncer que son job a été surrpimé ...heu numérisé... par l'IA... en pensant à l'avenir
non sauf si c'est des copies illégal
Ils ont atteint un tel niveau de dégoût, pas sûr qu'un acteur de ce secteur l'ait atteint un jour.
En 2021, Tao a commencé son rôle actuel de vice-présidente, supervisant les finances, le développement commercial et la stratégie de Sony Interactive Entertainment (SIE). Tao a joué un rôle clé dans plusieurs acquisitions majeures, notamment l'achat de Bungie pour 3,7 milliards de dollars.
Lorsque Totoki a pris la tête de SIE en tant que président en 2023, puis en tant que PDG par intérim l'année suivante, Tao est devenue son bras droit dans la restructuration de l'entreprise.
Tao a été saluée pour son sens aigu des affaires, certains affirmant qu'elle n'a pas peur d'exprimer des opinions qui vont à l'encontre de la haute direction. Elle est considérée comme un talent mondial avec une profonde compréhension du monde des affaires. Les personnes qui la connaissent la décrivent comme logique, réfléchie et douée pour mettre les gens à l'aise. Elle a la capacité de se connecter avec des personnes d'horizons différents. « Une directrice financière aurait un impact en termes de diversité », a déclaré un dirigeant du groupe Sony.
Sa promotion est significative car « ils ne feraient probablement pas d'elle la directrice financière à moins d'avoir l'intention de faire d'elle la prochaine présidente », a déclaré un ancien dirigeant. "
Pour remettre en perspective le personnage, outre qu'on comprends qu'elle bosse dans le JV sans avoir une seule seconde touché un paddle, c'est une financière ceinture noire des tableaux excel et de powerpoint.
c'est dommage qu'autant de gens puissent bosser dans des milieux dit artistique sans avoir aucun affect...typiquement le genre de personne à interdire à ses enfants de jouer aux jeux vidéo car cela rendrait idiot.
enfin et c'est assez troublant, elle qui est donc d'origine Chinoise serait donc programmé pour devenir la grande patronne de Sony... sans predre de vue ses diplôme, son expérience et sa compétence...au Japon cela risque de faire des vagues car si tel est le cas, Sony va sans doute perdre des parts de marché dans plusieurs activités ( nationalisme, rivalité chine/japon, mysoginie au Japon, etc toussa... ) on se souvient de l'attitude du board de Sega Japon vis à vis des Yankes de Sega USA... donc là une femme et de surcroit Chinoise. pas sur que cela va passer crème.
sinon normalement rien que pour Bungie elle devrait déjà avoir été débarqué!
Il y a Ubisoft, EA, Gog, Epic et le marché gris. Le jour où il y aura plus de marché gris, ils savent que le marché PC va sauter avec. C'est ce contre pouvoir qui rend le PC si séduisant comparé aux consoles.
Le seul argument des consoles c'était le prix et la stabilité mais désormais ce sont devenu des PC avec un eco-système fermé qui ont repris les pires éléments du PC sans les avantages.
était au passé, aujourd'hui ils sont moins abordable qu'un pc
Genre, on va croire sur parole des gens qui cachent chaque misère qui leur arrive. On a comme par hasard (et comme d'habitude), aucun chiffre de ventes pour Saros de la part de Sony. Ils n'assument jamais quand ils sont en difficulté ou quand il y a un bide.
Puis ils annoncent la date de God of War Laufey sans événement, comme ça pouf, et un autre God of War avec Kratos en production, lui aussi, comme ça pouf.
On sent qu'ils veulent calmer la tempête... Faut boycotter leur PS6 absolument à sa sortie et ne surtout pas rester abonné au PS+.
au Japon l'essentiel des ventes PS5 c'est la slim sans lecteur donc...et avec le prix privilège pour essayer de maintenir un prix bas...en gros ils n'ont pas le choix quand il faut acheter une PS5 .