"Il y a diverses raisons pour lesquelles nous avons pris cette décision, la plus importante étant que la numérisation du contenu en général progresse, c'est le facteur majeur. Ce n'est pas seulement pour PlayStation, mais pour toutes sortes de contenus, la numérisation avance.Et donc, quand nous pensons à l'avenir – et nous y avons beaucoup réfléchi et consacré du temps, et nous avons examiné cela avec prudence – et nous sommes arrivés à cette conclusion, et nous allons avancer cela avec prudence. Et concernant cette décision, nous avons reçu diverses opinions et les gens ont des vues très tranchées, et nous comprenons que la communauté nous a fait part de ces vues.Les jeux sont aimés par beaucoup de gens. C'est une forme de divertissement qui est aimée par les gens, et elle est liée à des souvenirs tendres des gens dans de nombreux cas. Et donc nous comprenons ces émotions. Nous voulons en tenir compte. Et dans l'écosystème numérique de l'avenir, la manière dont nous engageons les joueurs est quelque chose que nous aimerions continuer à explorer.""À ce stade, nous ne constatons aucun impact sur notre activité, à ce jour.Mais à l'avenir, en ce qui concerne les ventes de contenus, une grande partie est déjà numérisée. Et par conséquent, avec l'arrêt des disques, nous ne pensons pas qu'il y aura d'impact négatif sur notre activité.Cependant, comme je l'ai déjà dit, les utilisateurs, les joueurs ont des attachements et nous devons réfléchir à la manière de répondre à ces retours.""En Amérique du Nord, cela s’est déjà produit, sans disques dans l’emballage, il y a un code inclus, c’est ainsi qu’ils vendent en Amérique du Nord."Elle dit qu’ils ont déjà discuté des plans avec les détaillants au préalable et que cela sera leur solution.« Nous ne pensons pas que le disque soit le facteur de différenciation par rapport au PC...Notre force réside dans le contenu sélectionné. C'est l'une de nos forces. L'environnement de jeu stable. C'est une autre force. Et comparé aux PC de jeu haut de gamme, nos produits sont plus abordables.Donc nous ne pensons pas que le disque lui-même soit un facteur fort de différenciation. Ainsi, à l'avenir, nous pouvons coexister pacifiquement avec les jeux PC. »