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lightside
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Super Mario Sunshine arrive sur le NSO Gamecube !
Enfin !
Je me demandais quand il allait finir par être ajouté. Parfait pour la période !
Un des mes jeux préférés sur Gamecube, et dont je suis le plus nostalgique.
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legato
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kisukesan
posted the 07/31/2026 at 06:47 AM by
lightside
comments (
9
)
burningcrimson
posted
the 07/31/2026 at 06:51 AM
Ça servait à quoi de faire payer pour une compile si il arrive dans le NSo ?? J'aurais préféré un Star Wars Rogue Squadron...
natedrake
posted
the 07/31/2026 at 06:52 AM
Perso, j'attends toujours Metroid Prime 2...
cyr
posted
the 07/31/2026 at 06:53 AM
Ho mon dieu, il on oser. C'est pas avec cette étron que je vais reprendre l'abonnement nso+.
Il on patcher la caméra tous de même ou c'est la rom d'origine ?
masharu
posted
the 07/31/2026 at 06:54 AM
burningcrimson
Dans l'un tu le possedes, de l'autre tu ne fais que le louer et demain il peut etre supprimé du NSO.
lightside
posted
the 07/31/2026 at 06:58 AM
burningcrimson
C'était une compilation limitée dans le temps (jamais compris pourquoi d'ailleurs), ça fait pas mal de temps maintenant, il devait bien finir par arriver tôt ou tard dans l'abonnement
piratees
posted
the 07/31/2026 at 07:17 AM
y a un remaster quel intérêt de ça ?
5120x2880
posted
the 07/31/2026 at 07:18 AM
Pendant ce temps
https://youtu.be/PwWgUwv7wdQ
cyr
posted
the 07/31/2026 at 07:47 AM
masharu
depuis quand des jeux sont supprimés du Nso?
forte
posted
the 07/31/2026 at 07:51 AM
burningcrimson
"ca SERVAIT à quoi". Je pense que ceux qui l'ont acheté il y a 5 ans l'ont rentabilisé ? Et le jeu leur appartient. Le NSO, c'est de la location
cyr
Depuis tant d'années tu sais toujours pas que c'est de l'émulation le NSO ? C'est pas du portage, c'est du copié/collé ses roms/isos oui. C'est pas nouveau.
masharu
Merci
cyr
Super Soccer ? Et le NSO ne t'appartient pas, c'est de la LOCATION. Dans 20 ans ça sera sûrement fermé. Ton jeu lui, payé une fois, sera toujours là.
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Il on patcher la caméra tous de même ou c'est la rom d'origine ?
cyr Depuis tant d'années tu sais toujours pas que c'est de l'émulation le NSO ? C'est pas du portage, c'est du copié/collé ses roms/isos oui. C'est pas nouveau.
masharu Merci
cyr Super Soccer ? Et le NSO ne t'appartient pas, c'est de la LOCATION. Dans 20 ans ça sera sûrement fermé. Ton jeu lui, payé une fois, sera toujours là.