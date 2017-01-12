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Xenoblade Chronicles 2
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name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
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[Switch 2] Xenoblade Chronicles 2 souffre des mêmes problèmes que celui du premier


Côté positif, l'édition « Switch 2 » de Xenoblade Chronicles 2 apporte une modification indispensable au système de compétences de terrain : Les compétences de terrain sont désormais prises en compte pour toutes les Lames que vous avez obtenues. Les joueurs n'ont plus besoin de parcourir les menus pour équiper une combinaison de Lames disposant de la bonne configuration de compétences.



Cependant, d'après les premières impressions, cette version souffre de problèmes de fréquence d'images similaires à ceux du premier remaster. C'est le même problème de double tampon vsync que dans le premier jeu, où si les 60fps cibles ne peuvent pas être atteints, ça tombe brièvement à 30fps, ce qui est évidemment terrible.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1va53pn/xenoblade_chronicles_2_nintendo_switch_2_edition/
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    aeris201
    posted the 07/30/2026 at 03:23 PM by link49
    comments (6)
    shanks posted the 07/30/2026 at 03:31 PM
    Bonne nouvelle pour les compétences Lame.
    tripy73 posted the 07/30/2026 at 03:47 PM
    Faut voir pour le problème de Framerate, car ça peut être imperceptible à l'oeil si ça ne chute que lors d'une frame, ce problème étant malheureusement présent sur de nombreux jeux peu importe le support comme Elden Ring

    shanks : mais grave c'est le seul truc qui me donnerait envie de m'y remettre, j'avais abandonné à cause de ce système à la con qui faisait perdre tu temps pour rien...
    shanks posted the 07/30/2026 at 03:55 PM
    tripy73
    Pas que ça malheureusement.
    Me souviens des trucs chrono avec un temps d'attente de x minutes/heures en temps réel, qui ne fonctionnait même pas si le jeu était en veille.
    fdestroyer posted the 07/30/2026 at 04:00 PM
    tripy73 Si ça drope de 60 à 55, certes c'est quasi impercéptible (et encore)

    Mais là ça utilise cette méthode un peu con, qui consiste à droper à 30 dès que les 60 ne sont plus atteint, Link's Awakening avait la même approche, c'est très désagréable
    sonilka posted the 07/30/2026 at 04:25 PM
    Meme 10 piges après on a toujours pas droit d'avoir un framerate stable à 60fps ...
    tripy73 posted the 07/30/2026 at 04:27 PM
    shanks : je te cache pas que je me rappelle plus beaucoup du jeu contrairement au 1 et au X, mais s'il y avait aussi la mécanique dont tu parles ça a dû participer à l'envie d'arrêter, c'est vraiment des trucs chiant pour rien...

    fdestroyer : dans la news il parle de brièvement et sur cette vidéo il parle d’une frame au même endroit que sur la versionde base, il faudra attendre des tests techniques plus poussés pour avoir plus de précision.

    Mais si c'est juste lors d’une frame, je pense pas que ce soit comme Awakening qui ajustait son framerate selon les zones et qui et clairement horrible à faire.
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