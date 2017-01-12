Côté positif, l'édition « Switch 2 » de Xenoblade Chronicles 2 apporte une modification indispensable au système de compétences de terrain : Les compétences de terrain sont désormais prises en compte pour toutes les Lames que vous avez obtenues. Les joueurs n'ont plus besoin de parcourir les menus pour équiper une combinaison de Lames disposant de la bonne configuration de compétences.
Cependant, d'après les premières impressions, cette version souffre de problèmes de fréquence d'images similaires à ceux du premier remaster. C'est le même problème de double tampon vsync que dans le premier jeu, où si les 60fps cibles ne peuvent pas être atteints, ça tombe brièvement à 30fps, ce qui est évidemment terrible.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1va53pn/xenoblade_chronicles_2_nintendo_switch_2_edition/
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posted the 07/30/2026 at 03:23 PM by link49
shanks : mais grave c'est le seul truc qui me donnerait envie de m'y remettre, j'avais abandonné à cause de ce système à la con qui faisait perdre tu temps pour rien...
Pas que ça malheureusement.
Me souviens des trucs chrono avec un temps d'attente de x minutes/heures en temps réel, qui ne fonctionnait même pas si le jeu était en veille.
Mais là ça utilise cette méthode un peu con, qui consiste à droper à 30 dès que les 60 ne sont plus atteint, Link's Awakening avait la même approche, c'est très désagréable
fdestroyer : dans la news il parle de brièvement et sur cette vidéo il parle d’une frame au même endroit que sur la versionde base, il faudra attendre des tests techniques plus poussés pour avoir plus de précision.
Mais si c'est juste lors d’une frame, je pense pas que ce soit comme Awakening qui ajustait son framerate selon les zones et qui et clairement horrible à faire.