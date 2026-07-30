Zelda Ocarina of Time pourrait sortir le 12 novembre 2026En effet, le Nintendo Store vient de lister l'amiibo de Kirby Épée & Dragon pour le 12 novembre !Cette date tombe un jeudi et une théorie se confirme depuis quelques sorties : Nintendo sort un amiibo et un jeu le même jour pour pouvoir regrouper les articles dans un seul colis.Alors est ce que le jeu qui accompagnera la sortie de cet amiibo ne pourrait pas être Zelda Ocarina of Time ?