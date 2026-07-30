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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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aeris201 > blog
[Rumeur] Zelda Ocarina of Time remake : le 12 novembre 2026 ?


Zelda Ocarina of Time pourrait sortir le 12 novembre 2026

En effet, le Nintendo Store vient de lister l'amiibo de Kirby Épée & Dragon pour le 12 novembre !

Cette date tombe un jeudi et une théorie se confirme depuis quelques sorties : Nintendo sort un amiibo et un jeu le même jour pour pouvoir regrouper les articles dans un seul colis.

Alors est ce que le jeu qui accompagnera la sortie de cet amiibo ne pourrait pas être Zelda Ocarina of Time ?
https://x.com/astrogo360/status/2082834571519828053?s=20
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    rogeraf, kisukesan
    posted the 07/30/2026 at 03:23 PM by aeris201
    comments (5)
    aeris201 posted the 07/30/2026 at 03:26 PM
    Cette théorie s'est vérifié pour plusieurs jeux, dernierement avec Fire Emblem.

    Certain avaient prédit sa date de sortie bien avant qu'elle soit annoncé, car Nintendo avaient annoncé des amiibo Zelda pour le 17 septembre 2026

    Donc OOT le 12 novembre 2026 c'est tres crédible
    rogeraf posted the 07/30/2026 at 03:27 PM
    Non ca sera Kirby Air Warriors !! Bon Ok je sors
    archesstat posted the 07/30/2026 at 05:02 PM
    Il y a aussi la grosse peluche DK de 76 cm qui sort ce jour là.
    cyr posted the 07/30/2026 at 05:08 PM
    Un trailer serait pas mal.

    archesstat ha oui? Sa pourrait m'intéressait...fair que je vois a quoi elle ressemble.
    archesstat posted the 07/30/2026 at 05:12 PM
    cyr Attention au prix par contre https://store.nintendo.com/fr-be/peluche-geante-donkey-kong-000000000010018458
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