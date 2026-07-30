Les amiibo sont disponibles depuis seulement quelques heures et le Leon est déjà en rupture de stock. J'ai les boules, car il était dans mon panier au moment où j'ai validé, donc ça s'est joué à quelques secondes.Et il est hors de question que je paie 5,99 euros deux fois. Ils sont malades chez Nintendo ? Les frais de port sont exorbitants pour un envoi normal...Donc l'achat séparé à plus de 11,99 euros les fdp, c'est niet. Je suis fan, mais il y a quand même une limite...