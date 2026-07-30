1996 - 2026
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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
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marchand2sable
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Faut vraiment qu'ils se calment les groupies de Leon S.Kennedy...


Les amiibo sont disponibles depuis seulement quelques heures et le Leon est déjà en rupture de stock. J'ai les boules, car il était dans mon panier au moment où j'ai validé, donc ça s'est joué à quelques secondes.

Et il est hors de question que je paie 5,99 euros deux fois. Ils sont malades chez Nintendo ? Les frais de port sont exorbitants pour un envoi normal...

Donc l'achat séparé à plus de 11,99 euros les fdp, c'est niet. Je suis fan, mais il y a quand même une limite...
    tags : nintendo resident evil resident evil requiem resident evil requiem dlc resident evil requiem amiibo resident evil amiibo nintendostore nintendo store resident evil requiem nintendo store resident evil nintendo store amiibo leon amiibo grace
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    posted the 07/30/2026 at 02:35 PM by marchand2sable
    comments (5)
    shinz0 posted the 07/30/2026 at 02:42 PM
    Le prix c'est une chose mais leurs finitions sont dégueulasses
    marchand2sable posted the 07/30/2026 at 02:42 PM
    Je sais pas si j'écris une bêtise, mais les amiibo REquiem semblent exclusivement disponibles sur le Nintendo Store. Je trouve rien sur Amazon, Fnac et compagnie. C'est surprenant pour un gros jeu comme ça.
    cyr posted the 07/30/2026 at 02:59 PM
    30 balle les amiibo. Ils sont plus grand que la normal?

    Il est loin le temps ou c'etais 15 balle l'amiibo.....
    ikki47 posted the 07/30/2026 at 03:05 PM
    cyr Non, ils sont de la même taille
    rogeraf posted the 07/30/2026 at 03:12 PM
    Gardez votre argent. Comme dit Cyr 15/20 balles ca passe, 30 c'est un peu cher je trouve
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