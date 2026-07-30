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Splatoon Raiders
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name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts Japon] Presque 500.000 ventes pour Splatoon Raiders
Famitsu Sales: Week 30, 2026 (Jul 20 - Jul 26)

01./00. [NS2] Splatoon Raiders # (Nintendo) {2026.07.23} (¥6.800) - 474.684 / NEW
02./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 78.355 / 674.592 (+2%)
03./03. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 23.468 / 1.500.025 (+26%)
04./08. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 7.227 / 183.236 (-4%)
05./11. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 6.661 / 3.000.749 (+59%)
06./10. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 5.796 / 1.092.495 (+29%)
07./12. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 5.578 / 60.517 (+40%)
08./14. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.106 / 4.245.173 (+49%)
09./00. [NSW] Goemon's Great Gathering! (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 3.961 / 68.398
10./02. [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 (Konami) {2026.07.16} (¥7.980) - 3.915 / 24.576 (-81%)

Top 10

NSW - 5
NS2 - 4
PS5 - 1

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    rogeraf
    posted the 07/30/2026 at 01:08 PM by aeris201
    comments (18)
    rogeraf posted the 07/30/2026 at 01:11 PM
    Un nouveau Phénomène Splatoon alors !!! Qui l'aurait cru
    rocan posted the 07/30/2026 at 01:11 PM
    Je ne retiens jamais : ce n'est que le physique pour Nintendo ?
    narustorm posted the 07/30/2026 at 01:11 PM
    Enfin de bonne ventes pour un jeu switch 2.
    Bon parcontre le bundle splatoon a pas fait vendre beaucoup de switch 2 le prix ne passe pas...
    rocan posted the 07/30/2026 at 01:13 PM
    narustorm Les japonais sont complètement à sec, pouvoir d'achat totalement en berne, c'est dramatique là-bas
    aeris201 posted the 07/30/2026 at 01:15 PM
    narustorm Enfin de bonne ventes pour un jeu switch 2.

    Comment ca "enfin" ?

    Pokopia c'est 540.000 ventes en premiere semaine et c'etait ya pas si longtemps
    narustorm posted the 07/30/2026 at 01:16 PM
    rocan oui la c'est que physique.
    narustorm posted the 07/30/2026 at 01:21 PM
    aeris201 ba après le bide yoshi et starfox
    Pokemon c'est vraiment un monde a part
    aeris201 posted the 07/30/2026 at 01:25 PM
    rocan Je ne retiens jamais : ce n'est que le physique pour Nintendo ?

    Non. Famitsu prend aussi en compte les jeux en coupon avec un code vendu en magasin. Je sais pas si Splatoon Raiders est aussi vendu comme tel mais je pense pas.
    sonilka posted the 07/30/2026 at 01:28 PM
    C'est pas mal mais on aurait pu imaginer plus au regard de l'aura de la licence la bas. Splatoon 2 par exemple c'était autour de 700k en 3 jours sur un parc de console bien moindre (la Switch était sortie depuis un peu moins de 5 mois). Et l'absence de multi pèsera sans doute sur les ventes dans le temps.

    rogeraf ca fait 11 ans que c'est un phénomène au Japon.
    rocan posted the 07/30/2026 at 01:30 PM
    sonilka Ça reste un "spin off", il faudra comparer avec Splatoon 4. C'est surtout la dimension multijoueur qui prédomine au Japon
    sonilka posted the 07/30/2026 at 01:33 PM
    rocan l'absence de multi joue c'est certain. De toute façon l'existence du jeu n'est la que pour meubler en attendant le 4. En espérant que l'équipe de développement ait changer un peu sa manière de développer et ne nous refasse pas le coup du jeu avec peu de contenu au lancement et un suivi peu généreux. S3 a été décevant sur ces critères et ce alors qu'il est sorti plus de 5 ans après le 2. Meme l'extension Tour de l'Ordre était décevante au regard de l'Octo Expansion du 2.
    aeris201 posted the 07/30/2026 at 01:36 PM
    rogeraf Un nouveau Phénomène Splatoon alors !!! Qui l'aurait cru

    Oui. Une nouvelle serie parallèle vient de naitre.

    Splatoon devient une franchise tentaculaire desormais. Nintendo sortira certainement d'autres Raiders, de quoi occuper entre deux episodes principaux.
    rogeraf posted the 07/30/2026 at 01:37 PM
    aeris201 Ah punaise. Dans 3 ans on aura le film au cinéma. Splatoon adventures avec sir Justin Bieber !
    icebergbrulant posted the 07/30/2026 at 01:44 PM
    Ah ouais quand même
    aeris201 posted the 07/30/2026 at 01:49 PM
    3 millions de Mario Kart World
    cyr posted the 07/30/2026 at 02:54 PM
    Le jeux a eu un effet sur les ventes de switch2 . A voir sur la durée, même si il devrait sombrer dans le classement assez rapidement ...
    rocan posted the 07/30/2026 at 03:08 PM
    cyr Pour moi le jeu va se maintenir pendant des mois dans le classement
    aeris201 posted the 07/30/2026 at 03:08 PM
    1.5 million pour Tomodachi Life


    Je me demandais si Pokemon Pokopia allait se maintenir sur la durée dans les charts comme Minecraft Switch ou si ca allait etre un feu de paille comme DQ Builders. Pour l'instant il semble prendre le chemin de Minecraft Switch
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