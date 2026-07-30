Famitsu Sales: Week 30, 2026 (Jul 20 - Jul 26)02./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 78.355 / 674.592 (+2%)03./03. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 23.468 / 1.500.025 (+26%)04./08. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 7.227 / 183.236 (-4%)05./11. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 6.661 / 3.000.749 (+59%)06./10. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 5.796 / 1.092.495 (+29%)07./12. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 5.578 / 60.517 (+40%)08./14. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.106 / 4.245.173 (+49%)09./00. [NSW] Goemon's Great Gathering! (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 3.961 / 68.39810./02. [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 (Konami) {2026.07.16} (¥7.980) - 3.915 / 24.576 (-81%)Top 10NSW - 5NS2 - 4PS5 - 1