Famitsu Sales: Week 30, 2026 (Jul 20 - Jul 26)
01./00. [NS2] Splatoon Raiders # (Nintendo) {2026.07.23} (¥6.800) - 474.684 / NEW
02./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 78.355 / 674.592 (+2%)
03./03. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 23.468 / 1.500.025 (+26%)
04./08. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 7.227 / 183.236 (-4%)
05./11. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 6.661 / 3.000.749 (+59%)
06./10. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 5.796 / 1.092.495 (+29%)
07./12. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 5.578 / 60.517 (+40%)
08./14. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.106 / 4.245.173 (+49%)
09./00. [NSW] Goemon's Great Gathering! (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 3.961 / 68.398
10./02. [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 (Konami) {2026.07.16} (¥7.980) - 3.915 / 24.576 (-81%)
Top 10
NSW - 5
NS2 - 4
PS5 - 1
Bon parcontre le bundle splatoon a pas fait vendre beaucoup de switch 2 le prix ne passe pas...
Comment ca "enfin" ?
Pokopia c'est 540.000 ventes en premiere semaine et c'etait ya pas si longtemps
Pokemon c'est vraiment un monde a part
Non. Famitsu prend aussi en compte les jeux en coupon avec un code vendu en magasin. Je sais pas si Splatoon Raiders est aussi vendu comme tel mais je pense pas.
rogeraf ca fait 11 ans que c'est un phénomène au Japon.
Oui. Une nouvelle serie parallèle vient de naitre.
Splatoon devient une franchise tentaculaire desormais. Nintendo sortira certainement d'autres Raiders, de quoi occuper entre deux episodes principaux.
Je me demandais si Pokemon Pokopia allait se maintenir sur la durée dans les charts comme Minecraft Switch ou si ca allait etre un feu de paille comme DQ Builders. Pour l'instant il semble prendre le chemin de Minecraft Switch