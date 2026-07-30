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aozora78
name :
Beast of Reincarnation
platform :
Playstation 5
editor :
N.C
developer :
Game Freak
genre :
action
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PC
-
Xbox Series X
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Beast of Reincarnation : Une premiere note
Une première note par Famistu vient de tomber pour Beast of Reincarnation : 8/9/9/9 [35/40]
Le jeu sortira le 4 Aout prochain.
https://x.com/Genki_JPN/status/2082785123532197951
tags :
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posted the 07/30/2026 at 11:19 AM by
guiguif
comments (
6
)
sonilka
posted
the 07/30/2026 at 11:23 AM
Ca n'a pas la moindre originalité et ce jusqu'au thème que l'on entend dans cette vidéo mais je pense que le jeu proposera une expérience sympa. Ca ne fera pas de moi un client pour autant mais le jeu devrait trouver son public.
aeris201
posted
the 07/30/2026 at 11:30 AM
Game Freak a sorti beaucoup de jeux en dehors de Pokemon mais aucun a marqué les esprits
Espérons que celui la soit l'exception mais j'ai beaucoup de mal a y croire tellement il a l'air générique
saram
posted
the 07/30/2026 at 11:35 AM
Je suis toujours méfiant, j'attends des avis.
altendorf
posted
the 07/30/2026 at 11:44 AM
Oui bon Famitsu
vers0
posted
the 07/30/2026 at 11:55 AM
Pas beaucoup intéressé par celui la ,et avec tout ce qui sort pas les finance pour tout faire.
masharu
posted
the 07/30/2026 at 12:42 PM
aeris201
Parce qu'ils n'ont jamais été des titres ambitieux.
Drill Dozer est un de mes jeux préférés, mais pour beaucoup ce n'est qu'un énième plateformer. Harmo-Knight et Pocket Card Jockey sont de petits jeux eShop. Tembo et Giga Wrecker restent des jeux de niveau "indie" malgré leur éditeur. Et Little Town Hero est un énorme flop, le jeu est tout simplement mauvais.
Alors ça reste Game Freak donc pas de surprise mais la proposition est tout de même suffisamment différente pour être notable, c'est leur premier jeu avec de tels visuels. Le marketing de l'éditeur Fictions n'est pas fou donc il ne fera pas d'énormes ventes, le reste va surtout dépendre du bouche à oreille.
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Espérons que celui la soit l'exception mais j'ai beaucoup de mal a y croire tellement il a l'air générique
Drill Dozer est un de mes jeux préférés, mais pour beaucoup ce n'est qu'un énième plateformer. Harmo-Knight et Pocket Card Jockey sont de petits jeux eShop. Tembo et Giga Wrecker restent des jeux de niveau "indie" malgré leur éditeur. Et Little Town Hero est un énorme flop, le jeu est tout simplement mauvais.
Alors ça reste Game Freak donc pas de surprise mais la proposition est tout de même suffisamment différente pour être notable, c'est leur premier jeu avec de tels visuels. Le marketing de l'éditeur Fictions n'est pas fou donc il ne fera pas d'énormes ventes, le reste va surtout dépendre du bouche à oreille.