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Orbitals
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name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
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aeris201 > blog
[Switch 2] Orbitals : les fonctionnalités détaillées


L'exclusivité Switch 2, Orbitals, voit ses fonctionnalités détaillées :

- Construit de A à Z pour Switch 2 et le jeu coopératif
- Partage de jeu en ligne
- Pass ami global pour le jeu en ligne
- Coop local
- Partage de jeu local notamment avec des Switch 1
- Version physique complète sur cartouche
- Sortie le 3 septembre 2026

"Nous sommes super excités de confirmer qu'Orbitals aura un Global Friend's Pass disponible au lancement, qui inclut une démo gratuite de co-op local !!

Orbitals est conçu de A à Z pour deux joueurs, alors voici les différentes façons dont vous et un ami pouvez faire équipe ensemble dans Orbitals !"


https://x.com/OrbitalsGame/status/2082451861727031524?s=20
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    shinz0, tripy73
    posted the 07/30/2026 at 08:58 AM by aeris201
    comments (8)
    shinz0 posted the 07/30/2026 at 09:00 AM
    On sent le respect aux joueurs
    kidicarus posted the 07/30/2026 at 09:23 AM
    J'espère que le jeu rencontrera le succès pour le risque d'en faire une exclusivité.
    cyr posted the 07/30/2026 at 09:33 AM
    kidicarus ben c'est l'aspect co op qui me derange beaucoup....
    aeris201 posted the 07/30/2026 at 09:41 AM
    cyr J'apprecie cette approche de faire un jeu 100% coop sans faire le moindre compromis afin qu'il puisse convenir a une experience solo, quitte a se couper du public des joueurs solitaire
    fdestroyer posted the 07/30/2026 at 09:49 AM
    Yeahhh même le game share ! Chacun en plein écran ! Vive ces jeux pensé uniquement pour le coop! Il en faudrai bien plus
    mooplol posted the 07/30/2026 at 09:58 AM
    Mon futur achat
    gasmok2 posted the 07/30/2026 at 09:59 AM
    cyr
    C'est le principe même du jeu.
    Comme les jeux de Josef Fares (A Way out, It Takes Two, Split Fiction...).
    Ton commentaire revient à dire j'aime pas les jeux de plateformes en parlant de Mario.
    kidicarus posted the 07/30/2026 at 10:06 AM
    cyr tu as raison ça peut être un problème pour certain
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