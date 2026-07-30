L'exclusivité Switch 2, Orbitals, voit ses fonctionnalités détaillées :- Construit de A à Z pour Switch 2 et le jeu coopératif- Partage de jeu en ligne- Pass ami global pour le jeu en ligne- Coop local- Partage de jeu local notamment avec des Switch 1- Version physique complète sur cartouche- Sortie le 3 septembre 2026