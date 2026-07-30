L'exclusivité Switch 2, Orbitals, voit ses fonctionnalités détaillées :
- Construit de A à Z pour Switch 2 et le jeu coopératif
- Partage de jeu en ligne
- Pass ami global pour le jeu en ligne
- Coop local
- Partage de jeu local notamment avec des Switch 1
- Version physique complète sur cartouche
- Sortie le 3 septembre 2026
"Nous sommes super excités de confirmer qu'Orbitals aura un Global Friend's Pass disponible au lancement, qui inclut une démo gratuite de co-op local !!
Orbitals est conçu de A à Z pour deux joueurs, alors voici les différentes façons dont vous et un ami pouvez faire équipe ensemble dans Orbitals !"
C'est le principe même du jeu.
Comme les jeux de Josef Fares (A Way out, It Takes Two, Split Fiction...).
Ton commentaire revient à dire j'aime pas les jeux de plateformes en parlant de Mario.